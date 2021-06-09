«Что происходит? Когда олигархи начнут платить налоги, как мы?»
Министерство Финансов США требует найти причину утечки информации о налогах, которая выявила, что несколько богатейших человек в стране, в том числе Илон Маск и Джефф Безос, выплачивали мало или совсем не выплачивали налоги, сообщает Reuters.
Американское медиаиздательство ProPublica добыло «базу данных Налоговой службы о налоговых декларациях тысяч богатейших людей страны за последние 15 лет». Согласно данным, основатели компаний Amazon и Tesla Джефф Безос и Илон Маск в течение нескольких лет совсем не платили налоги.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила по этому поводу, что «любое несогласованное распространение конфиденциальной информации правительства» незаконно.
В свою очередь пресс-секретарь министерства финансов США Лили Адамас сообщила в электронном письме, что делом занялось ФБР, федеральные органы и еще два внутренних органа в самом департаменте.
Представители ProPublica указали, что добытая ими информация является конфиденциальной, и поэтому они не стали раскрывать свои источники.
Среди пользователей Twitter данные новости вызвали бурную реакцию. Многие возмутились тому, что правительство начало искать тех, кто рассказал о нарушениях в выплатах налогов, вместо того чтобы привлечь к ответственности тех, кто эти налоги не выплатил. Пользователи высказали свое мнение под соответствующей публикацией.
«Что происходит? Когда олигархи начнут выплачивать налоги, как мы?» — интересуется пользователь под ником @nonpittie.
«Вместо того чтобы на секунду остановиться, чтобы понять и исправить то, что богатые и мегабогатые люди в США не выплатили и копейки, они начнут арестовывать тех, кто вывел правду на свет», — осуждает Nels Nelson.
«А как насчет того, чтобы они расследовали укрывающихся от налогов миллиардеров?» — интересуется Sasha Fennec.
«Обеспокоены утечкой, а не моральными проблемами, на которые она указала», — пишет Iian и получает ответ от ianworthy: «Согласен. Комично, что они отреагировали на утечку информации, а не на то, что миллиардеры играют по совершенно иным правилам и законам, чем все остальные».
«Вы правы. Они не за теми охотятся», — поддерживает Anonymous.
«Как насчет того, чтобы расследовать, почему они не платят налоги и как вернуть эти деньги и помешать им делать это в будущем?», — спрашивает Joe.
«УТЕЧКА? По этому они начали расследование? Из-за утечки? Пожалуйста, скажите, что это неправда», — пишет Gerald Waterous.
«Счастлив видеть, что министерство финансов задалось вопросом «найти утечку», а не «как, черт возьми, мы позволили миллиардерам так уклоняться от налогов?» — указывает @Jake_Godbolt.
«Нам теперь стыдно из-за этого? Разве нам не нужно было знать?» — интересуется Rick Darrow.
«Иногда хакеры являются хорошими парнями», — считает Melina Roberts.
«Как обычно, те, кто сообщили о преступлении, сами стали преступниками», — сожалеет Joy.
Напомним, на прошлой неделе США обратились к странам, входящим в группу G7, с предложением установить минимальный налог на прибыль для крупных корпораций. Все согласились, что налог должен составлять 15%. Крупнейшие американские IT-компании поддержали такое решение.
Так, в Amazon не только согласились платить налоги, но и заявили, что такое решение поможет «стабилизировать международную налоговую систему», чему компания будет искренне рада.