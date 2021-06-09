В среду, 9 июня, президент США Джо Байден отправился в свою первую зарубежную поездку с момента вступления в должность. В Европе Байдену предстоит встретиться с союзниками из «Большой семерки» и НАТО, чтобы обсудить пандемию коронавируса, а также отношения с Китаем и Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Американский президент должен прибыть в Великобританию в среду вечером по местному времени. В четверг он проведет встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а затем присоединится к лидерам стран «Большой семерки» на саммите, который пройдет в выходные.

Также Байден должен встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II, посетить Бельгию ради саммита НАТО и отправиться в Женеву для долгожданной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Эта поездка посвящена возобновлению обязательств Америки перед нашими союзниками и партнерами», — рассказал Байден в интервью для The Washington Post.

Цель поездки — «дать понять Путину и Китаю, что Европа и США находятся в тесных отношениях», заявил президент журналистам перед вылетом в среду.

Интернет-пользователи бурно обсудили поездку Байдена и его позицию под соответствующей публикацией Fox News.

«Не могу дождаться соревнований — Путин против Байдена», — пишет samiam60.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

«Вид натянувшего до ушей маску, при этом полностью вакцинированного Джо Байдена на открытом воздухе, в 100 метрах от другого человека, входящего в огромный самолет, полный полностью вакцинированных людей, и собирающегося представлять США перед иностранными лидерами… эта идея пугает меня», — рассказывает shouthard.

«Пугает, скорее всего, только таких людей, как ты. Байден — это пример для тех, кто наиболее уязвим из-за пандемии, которая, кстати, еще бушует. Я знаю, что вы не видели такого лидера при предыдущей администрации. Но это то, что делают хорошие лидеры», — защищает желание президента постоянно носить маску и соблюдать дистанцию пользователь equlibrium.

«Ты серьезно или просто психически болен, Байден хороший лидер, серьезно? Тебе нужно пройти тест на наркотики. Это ужасно, Байден — коррумпированный, злобный, слабоумный человечек, который позорит эту страну. Путин съест его на обед», — предполагает kcarson100279.

«Даже без маски ему не стоит куда-то ходить, потому что ему могут задать вопросы», — указывает Neverconfused.

«Что можно ожидать от человека, который в своем собственном сознании является испуганным 6-летним ребенком. Почти год, пока он прятался в подвале, все его кураторы говорили ему: «Надень свою маску, дорогой, когда выходишь из дома, чтобы не заболеть». Затем на той речи, когда он не мог найти свою маску, он сказал в микрофон: «У меня будут проблемы, если я ее не найду». Его выражение лица было похоже на 6-летнего ребенка, который знает, что натворил что-то. У него проблемы», — вспоминает quiltyifany о том случае, когда Байден во время встречи с журналистами внезапно испугался из-за потерянной маски.

(сс) The White House Президент США Джо Байден в защитной маске

«Почему кто-то верит хоть одному слову Байдена? Сначала он украл победу на выборах, затем наврал, что будет облагать налогом только богатых. Он не учел повышение цен на газ или продукты питания. Он вообще не считает инфляцию для большинства граждан налогом. Вот что мы получаем за то, что позволили ему украсть выборы», — негодует 2Patriot007.

«Самой тяжелой задачей будет подняться по ступеням в самолет», — предполагает NotTodayFolks191.

«Это будет таким унижением для нас. Америка в крайне плохой форме. Сможем ли мы прийти в себя?» — спрашивает sickandtiredfoallthefighting267.

«Америка как-то пережила 8 лет Обамы. Хотя ущерб был нанесен громадный. У нас серьезные проблемы, народ, с этой неуклюжей администрацией. Стыдно — не то слово. 2022 год — наша единственная надежда!!! До тех пор нужно противостоять!» — призывает longline39.

Джо Байден и Барак Обама

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден пообещал жестко поговорить с российским президентом, особенно о деятельности его военных на границе с Украиной, правах человека и предполагаемом вмешательстве в выборы в США. Предположительно, Байден также выступит с суровым предупреждением о дальнейших кибератаках. Путин проигнорирует такие комментарии, зная, что Байден вряд ли сможет каким-либо значимым образом противостоять плохому поведению России. Хотя Байден ввел санкции против России в середине апреля, критики, в том числе некоторые демократы в Конгрессе, утверждают, что он мог бы пойти гораздо дальше.