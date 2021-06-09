Одни из известнейших детских телеканалов в США и во всём мире Nickelodeon и Cartoon Network отметили месяц гордости, посвященный ЛГБТ-сообществу. В честь этого Nickelodeon представил музыкальное видео The Meaning of Pride («Смысл гордости»), в котором переодетый в женщину мужчина в коротком платье исполнил песню о цветах радуги и других флагах, связанных с либеральными движениями, сообщает 8 июня Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

В песне говорилось, что каждый может быть тем, кем захочет. Певец также указывал на развевающийся над его головой флаг ЛГБТ-сообщества. Отмечалось, что каждый из цветов флага представляет определенную черту. Так, синий цвет — это гармония, а фиолетовый — внутренняя сила. Голубой, розовый и белый являются отсылкой к трансгендерным людям. Черный и коричневый цвета представляют гомосексуализм и транссексуализм среди людей с темным цветом кожи.

Видеоролик был опубликован на фоне недавнего конфликта с еще одним переодетым в женщину мужчиной, который пел и танцевал для детей на канале PBS. Видео с его выступлением показывали в одном из эпизодов телесериала «Давайте учиться», который выпускается в партнерстве с департаментом образования города Нью-Йорка.

Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость и смысл песни, которая призывает детей быть теми, кем они хотят, и не бояться самовыражаться.

«Очевидно, что во главе нашей системы встали больные…» — считает mling70.

«Если бы я увидел этот бред, будучи ребенком, то я бы решил стать пони…» — указал omeomi.

Цитата из видео «The Meaning of Pride»

«Я самоидентифицируюсь как нижнее белье Джессики Альбы, но меня всё равно отправили в тюрьму, когда я попросил, чтобы она меня надела», — поделился опытом самоопределения пользователь PulseoftheMaggots.

«Слава богу, что мои хорошо приспособленные дети, которые родились в семье с родителями мужского и женского пола, уже выросли», — пишет thinkingoutloud418.

«Перестаньте говорить детям, что они могут стать кем захотят без упорного труда, удачи и способностей. Настоящая жизнь устроена иначе. Перестаньте говорить им, что они лучшие во всём. Это не так. Именно это привело к тому, что по крайней мере одно поколение, а скоро будет два, имеет нереалистичные ожидания относительно того, кем они являются и что такое жизнь. Это не позволяет им справиться с ситуациями, часто возникающими в либеральных семьях», — указывает truthytold000.

«Многие люди считают, что ЛГБТ не должны подвергаться остракизму только за то, что они ЛГБТ. Также не следует отказывать им в определенных правах. Однако поощрение, непропорциональная реклама, часть школьных программ, идолизация и т. д. неуместны, особенно когда их преподносят впечатлительным детям. Кроме того, многим людям просто всё равно, и не надо бомбардировать их ЛГБТ-контентом», — считает DannTLee.

«Воображение воображением, но в реальности вы можете быть либо мужчиной, либо женщиной, потому что существует только два пола», — напоминает elephantman.

«Помогите мне понять, почему у нас есть целый месяц для признания, празднования и чествования ЛГБТ, но мы можем позволить себе только один день для ветеранов и один день для памяти/почитания павших женщин-военнослужащих? По-моему, это как-то несбалансированно», — указывает RikWill.

«Да, дети! С воображением вы можете быть кем угодно. До тех пор, пока вы на стороне левых и делаете всё, что они говорят», — пишет LordTrollington.

Цитата из видео «The Meaning of Pride»

«Ненавижу говорить то, что думаю, но вот оно: у большинства этих людей не будет своих детей. Поэтому они хотят продвигать свои «идеи» среди ваших детей, которые не являются идеями, ведущими к счастливой жизни. Это идеи, которые пропагандируют образ жизни «вне» традиционной семьи. А традиционные семейные ячейки существуют, потому что они хороши для детей», — выражает свое мнение Power_Is_Work_Over_Time.

Напомним, президент США Джо Байден 1 июня издал указ о признании июня месяцем гордости и подчеркнул необходимость борьбы за права ЛГБТ-сообщества.

«Гордость — это праздник самоуважения и достоинства. В этот месяц гордости мы признаем ценный вклад ЛГБТ по всей Америке и подтверждаем нашу приверженность солидарности с представителями ЛГБТ в их постоянной борьбе против дискриминации и несправедливости», — отметил президент.

Ранее посольства США по всему миру получили от Государственного департамента добро на вывешивание радужного флага ЛГБТ, причем на том же флагштоке, что и государственный флаг страны.