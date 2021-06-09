Во вторник, 8 мая, вице-президент США Камала Харрис совершила первую поездку за границу, в Мексику и Гватемалу. Целью поездки было решение политически важного вопроса с мигрантами на южной границе США.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. Стена

После нескольких недель критики со стороны республиканцев и некоторых демократов, которые утверждали, что в администрации нет чёткой стратегии по миграции, Камала Харрис приехала в Центральную Америку с грубоватым ответом: «Администрация сфокусируется на установлении контроля на границе, даже если это значит, что на данный момент придётся отвернуться от тех, кто спасается от репрессий и бедности, от тех, кому вице-президент обещала помочь в долгосрочной перспективе».

Бывший представитель США в ООН Никки Хейли в своём интервью сказала: «Это нелепо. Я не знаю, в чём проблема. Очевидно, она боится. Камале Харрис поручили одну работу — решить проблему с границей. И любой лидер знает, нельзя починить то, что ты не видишь. Она не была там, она не разговаривала с пограничными службами, она не знает, что там происходит. Я ценю, что она съездила в Гватемалу, я ценю, что она съездила в Мексику. Знаете почему? Потому что оба лидера считают, что администрация Байдена и есть причина проблем на границе. Я не знаю, в чём заключается ее страх границы, но, очевидно, он у неё есть. И я не знаю, в чём заключается страх Байдена перед границей, но он есть. Я бы назвала это категорическим отрицанием. Они думают, что если они не поедут, проблема не будет реальной. Но всё очень реально».

Sgt. 1st Class Gordon Hyde Американская стена на границе с Мексикой

В комментариях лишь немногие поддержали мнение Хейли, сказав, что действия вице-президента говорят о том, что она вообще не знает о кризисе на южной границе.

Ряд пользователей считают, что причиной того, что сейчас проблема разрослась, стали действия администрации бывшего президента Дональда Трампа, который вообще не собирался её решать.

«Стыдно, во что всё превратилось, ещё больше стыдно, что предыдущая администрация просто пыталась спрятать проблему в клетку… чтобы она стала проблемой кого-то другого», — считает @Rd71NY01.

«Я имею в виду, на удивление, они делают больше, чем последний парень. Он лишь построил неполную стену, и вообще не дошёл до корня проблемы», — написал @TheTaco0.

Некоторые пользователи отметили, что они рады, что Харрис наконец-то начала что-то делать вместо того, чтобы дальше сидеть и притворяться, что работает.

«Пришло время сменить фокус. Но почему они ждали пять месяцев?» — спросил @chichikov.

У пользователей возникли сомнения касательно того, насколько дипломатично вице-президент решает вопрос, говоря «не приезжайте».

«Вы уверены, что она донесла эту мысль? Мне показалось немного другое и довольно ужасающее сообщение в стиле Трампа. Не «мы попытаемся исправить весь бардак, который мы сделали из легальной миграции», а «не приезжайте»!» — прокомментировал @RickU.

Из того, что Камала Харрис делает в роли вице-президента, некоторые пользователи сделали вывод, что ей не подходит эта должность, она справлялась со своими задачами намного лучше, когда не была вице-президентом.

«Камала Харрис так и не переросла свою прежнюю карьеру окружного прокурора и генерального прокурора, ей бы больше подошло работать в качестве начальника пограничной службы США, а не вице-президента США. Когда ты уважаешь права беженцев, что Камала Харрис очевидно не делает, ты становишься лучшим человеком, и тогда можешь выполнять свою работу на должности вице-президента», — отметил @LarryBoorstein.

Камала Харрис

Лидер Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти написал в своем Twitter-аккаунте: «Единственное, что вице-президенту Камале Харрис удалось достичь за последние три дня — избежать реальной борьбы с ухудшающимся кризисом на американской границе».

Но пользователи Маккарти не поддержали, объяснив это тем, что он сам избегает проблем, отрицает своё участие в организации беспорядков 6 января на Капитолийском холме. Некоторые комментаторы неоднократно назвали его клоуном.

«Три для Камалы значат больше, чем четыре года Трампа», — написал @thejackofall.

Напомним, 24 марта президент США Джо Байден поручил вице-президенту Камале Харрис взять на себя ответственность по иммиграционной политике из Центральной Америки.

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