Американская «болезнь вейперов» или курильщиков электронных сигарет практически неотличима по симптоматике от COVID-19. Соответствующий репортаж прогремел по центральному новостному телеканалу Китая CCTV-13.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Суть в том, что еще до начала эпидемии нового коронавируса в Китае, в 2019 году в США регистрировались массовые случаи пневмонии непонятного характера, симптомы которой, как оказалось, поразительно похожи на симптомы COVID-19. Врачи не могли установить природу заболевания и связали ее с курением электронных сигарет.

Однако скептики отмечают, что электронные сигареты известны уже более 10 лет, однако никогда до этого ничего подобного не замечалось. Некоторые эксперты связывают это с закрытием в США лаборатории, занимавшейся разработкой биологического оружия в Форт-Детрик, после некоего инцидента, произошедшего незадолго до вспышки «болезни вейперов» и начала пандемии. Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь призвал США прозрачно расследовать деятельность лаборатории и представить отчет миру.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo не смогли проигнорировать эту тему и высказали свое отношение к происходящему под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Осмелятся ли США просить ВОЗ провести расследование?» — задал вопрос «Коала 66»

При этом большая часть комментаторов уверена, что тому не бывать никогда, потому что США ни за что не допустят в свои биологические и бактериологические святая святых никого, кроме себя самих.

«На самом деле всё произошла во время Уханьских военных игр, а Соединенные Штаты до сих пор повсюду разносят этот вирус», — заметил пользователь «Сорока», намекая на VII Всемирные военные игры, прошедшие в Ухане в октябре 2019 года.

Dept. of Defense/EJ Hersom Американские военнослужащие-спортсмены маршируют на церемонии открытия Всемирных военных игр-2019 в китайском Ухане

Якобы тогда американские военные занесли вирус с территории США, после чего в начале 2020 года разразилась эпидемия в Ухане, распространившаяся затем по всему Китаю.

«Электронные сигареты существуют уже много лет во всём мире. А указанного заболевания не существовало ни раньше, ни после, оно возникло только в тот период. И не где-нибудь, а в США», — заметил один из комментаторов.

Здесь дело в том, что официальная китайская пропаганда до этого всячески опровергала всякую возможность искусственного происхождения вируса в принципе, отбиваясь от атак со стороны США. Теперь же, после того как президента США Джо Байден усилил напор на то, что вирус искусственный и «утек» из лаборатории P4 в Ухане, китайская пропаганда развернулась в сторону контробвинений. И хотя их доводы намного убедительнее, чем доводы со стороны западной пропаганды, считаться с предыдущей «линией партии» СМИ всё-таки придется, потому что это вызывает многие вопросы в обществе.