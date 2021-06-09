Украинский телеканал «НАШ» провел опрос среди своих зрителей, которым было предложено ответить на вопрос, кем для Украины является президент США? 63% опрошенных считают президента США Джозефа Байдена врагом Украины, 7% — другом, 30% ответили, что покажет время. В голосовании приняли участие порядка 41 тыс. человек. Результаты опроса опубликованы в сообществе телеканала «НАШ» в видеохостинге YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден и Украина

Зрители телеканала также прокомментировали результаты опроса в комментариях к опросу на странице сообщества. Многие отметили, что не хватало еще одного варианта ответа на данный вопрос, подразумевающего отношения между США и Украиной как между метрополией и колонией.

«Где вариант «один из хозяев»? Опять опрос неудачный», — отреагировал читатель под псевдонимом Кто-то Мрун.

«Какой же он друг, если устроил сынка у нас для того, чтобы слямзить у нищей неньки (матушки Украины. — М. Р.) последние рубахи?» — поинтересовался Lelik B.

«Хозяин! Можно барин! Можно и пан!» — написал Petr K.

«Хозяин, кто ж ещё?» — ответил Anton P.

«Белый господин», — добавила Екатерина П.

«Где вариант хозяин нерабов?» — спрашивает Сергей К.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

«Очередной выбранный «шериф», кто же ещё. Поговорку про проблемы индейцев напоминать не буду», — пишет читатель под ником Рядовой пехотный Ваня.

«Украина для Байдена — рынок сбыта всего: от кредитов до сырья и военной техники (старой). Украина для Байдена — чулан, который не задает вопросы, еще и бабки приносит», — отметил Yuriy I.

«Можно было бы сказать хозяин, но скорее управляющий!» — ответил Юрий М.

«Смешно, когда раб считает рабовладельца своим другом», — добавил Geras.

«Рабовладелец больше подходит в данной ситуации», — считает Olgerd D.

«Этот из тех друзей, который радуется, если у соседа всё плохо», — написал один из читателей.

«Это кошелёк для наших президентов — прошлых, настоящих и будущих…» — считает Лариса Владимировна.

«Никто! Вмешиваться в чужую тарелку и хлебать из нее щи непристойно! А Украина — это позволила чужаку. В мире политики нет друзей, есть только партнёры, ищущие для себя выгоду», — добавила Людмила Т.

«Ни один американский президент никогда не будет другом Украине. Украина для них — инструмент! Пешка!» — отметил Alex V.

«Какой друг? Какой враг? Какое время может показать боссу, кто он для Украины?» — не понимает Владимир Г.

«Обычный буржуй, который имеет свою выгоду, своих купленных, прикормленных политиков и президента Украины», — написал Dmitry R.

«Никто. Он и для своих граждан — никто. Старый, уже утративший здоровье человек, которого выставили на посмешище! Мне его искренне жаль, но он сам виноват. Раз уж вошел в этот «клуб», будь добр терпи», — отметил Андрей З.

Gage Skidmore Джо Байден

«Для кого Америка друг, кто скажет? Или у кого в друзьях Америка?» — задался вопросом Виталий И.

«Для украинского народа он враг, а для правительства он начальник и правитель», — подытожил Иван И.

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Напомним, по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), 54,5% жителей Украины не поддерживают гипотетический поход президента Украины Владимира Зеленского на второй срок.