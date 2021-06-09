



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Бывший президент США Барак Обама в интервью телеканалу CNN поделился своими мыслями о «глобальном кризисе демократий». Отрывок из его спича процитировал польский телеканал TVN24, очевидно, в пику правящей коалиции под руководством партии «Право и Справедливость» (PiS). Акцент был сделан на следующих словах Обамы: «И когда вы посмотрите на то, что произошло в таких странах, как Венгрия и Польша, которые, очевидно, не имели тех же демократических традиций, что и мы, эти традиции не были так глубоко укоренены, но все же еще 10 лет назад эти страны были функционирующими демократиями, а теперь, по сути, стали авторитарными». В ответ последовала реакция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Глава правительства пригласил экс-президента приехать в Польшу и убедиться на месте, какая это открытая страна, вместо того, чтобы читать «некие исследования», которые «фальсифицируют образ Польши».

Но что на самом деле хотел сказать Обама и что Моравецкий? Последние годы «образ Польши» на Западе потускнел. Когда с ее помощью надо было разваливать советский блок, исторические и стойкие демократические традиции поляков у США и Западной Европы не вызывали сомнений. Это продолжалось и после того, как Польша вошла в НАТО, а затем Европейский союз. Ситуация стала меняться после прихода к власти в 2015 году партии «Право и Справедливость», заговорившей о важности национального суверенитета. Тогда постепенно страна на Висле стала превращаться — если судить по публикациям многочисленных западных мейнстримных изданий — в нечто мрачное и темное. Хотя что такого делала Варшава, чего не делали бы «западные демократии»? Проблема заключалась в том, что PiS сначала в ЕС, а сейчас и в США главенствующие политические круги не воспринимают в качестве надежного партнера. В свою очередь, в Польше это порождает дискуссии о том, где расположена их страна, на Западе или вне его.

На днях этот вопрос затронул популярный польский портал Onet. Обозреватель издания Марчин Вырвал отметил, что вместе с правящей партией быть Западом не стремится «большая часть нашего общества, проживающая за пределами крупных городов». Польша является периферийной страной между двумя конфликтующими цивилизациями Востока и Запада, одна из которых время от времени идеологически или силой овладевает ею. Поэтому «наши отношения как с Востоком, так и с Западом основаны на крайнем недоверии к обоим». При этом, когда «появляется возможность, мы пытаемся откусить всё, что можно, от властей, институтов, нас самих, Востока и Запада». Сегодня, продолжает Вырвал, «мы находимся в ситуации, когда легче откусить от Запада, то есть от Евросоюза». И в этом смысле «PiS — идеальный представитель нашего центрально-восточного европейского менталитета», заключает он. Однако описанная им тенденция ориентации на Запад в настоящее время является уходящей натурой. Судя по действиям правящей партии, она осознает, что наступает время выправления баланса за счет движения Польши на Восток.

Elekes Andor Встреча депутатов PiS в День национальной независимости. Варшава

Об этом, в частности, говорит позиция одного из ведущих идеологов «Права и Справедливости» политолога Пшемыслава Журавского вель Граевского. В интервью проправительственному порталу wPolityce, комментируя реплику Обамы о состоянии демократии в Польше, он замечает, что она носит «ритуальный характер» и является «обоснованием решения» ныне правящих кругов в США сместить акцент с Центрально-Восточной Европы на Западную, а не его причиной. В этом контексте эксперт со скепсисом оценивает планы администрации президента США Джо Байдена, которые могут быть обнародованы 14 июня на саммите НАТО в Брюсселе. По его мнению, Германия и Франция не присоединятся к Вашингтону в игре против Китая. Однако и членам альянса так называемого восточного фланга, которые будут «продвигать проблему российской угрозы и пытаться привлечь внимание союзников для противодействия ей, указывая на ситуацию на Украине или в Белоруссии», тоже не удастся добиться поддержки. Вместе с тем Журавский вель Граевский уверен, что США через пару лет осознают ошибочность попыток сделать ставку на Берлин и заключить соглашение с Москвой. А пока Варшава должна выплывать самостоятельно.

Определенные шаги в этом направлении она предпринимает. Правящая партия пытается расширить внешнеполитические горизонты. Идет на расширение диалога с Турцией и Китаем, на днях представительная польская делегация с участием правительственных чиновников и бизнесменов побывала в Египте. Если «Право и Справедливость» сможет удержать темпы развития польской экономики, сохранить социальные программы для «большинства за пределами крупных городов», то ей удастся какое-то время противостоять давлению ЕС в надежде дожить до изменений в американской политике, которые снова сделают ее привилегированным партнером Вашингтона в европейском регионе. Однако вполне реален и вариант, когда Брюссель задействует механизм финансовых санкций за несоблюдение странами-членами верховенства права, заблокирует выделение средств из семилетнего бюджета ЕС и Фонда реконструкции экономики после пандемии коронавируса, чтобы дискредитировать PiS в глазах ее электората, свергнуть ее правление. Тогда для «Права и Справедливости» актуальным станет сценарий трансформации страны на Висле во вторую Турцию — остаться членом НАТО под американские гарантии в сфере безопасности, но предпринять Polexit. А в этом случае Польше придется ответить на вопрос: если она не Запад, то что? И, действительно, что она такое?