Украинская сторона может изменить свою позицию относительно поставок воды на Крымский полуостров при условии уступок со стороны Российской Федерации, заявил 8 июня официальный спикер делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в интервью изданию «Телеграф».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

"[Позиция Украины относительно подачи воды в Крым] может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России, например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО (ДНР и ЛНР. — О. П.) на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?» — сказал он.

Заявление представителя украинской стороны в ТКГ обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Также новость прокомментировали читатели издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте». Многие из комментирующих связали заявление Арестовича с тем фактом, что дамба на Северо-Крымском канале, которую возвели на Украине, стала рушиться. Иные отметили, что, как только актуализируется вопрос с транзитом российского газа через украинскую территорию после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», Украина проявит «чудеса договороспособности» и станет сама предлагать дать воду в Крым.

Nord Stream 2 Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

«Наши правители, как флюгер, куда ветер — туда и мы. Путин с Байденом договорятся, один пойдет на определенный компромисс, другой, а мы, я имею в виду страна и народ Украины, будем как бедный родственник: что скажут, куда посадят — не нам решать. А воду в Крым, я уверена, будем подавать, лишь бы ещё компенсации за ущерб России не пришлось выплачивать», — написала Татьяна Викторовна.

«Интересно, что крымские татары (те, которые сейчас в Крыму) говорят по поводу воды?» — поинтересовался Мурад К.

«Так уже дамбу прорвало, и вода пошла к людям сама», — отметил Андрей Федорович.

«А кто нас спрашивать будет, Украина сама ничего не решает», — отреагировала Светлана Ч.

«Через два года она уже не будет нужна. Как не нужна электроэнергия с Украины, как не нужен транспортный коридор, как половина ГТС Украины. Продолжайте в том же духе», — пишет Николай С.

«Дамба разрушается, куда ж деваться!» — добавила Елена Е.

«Конечно, дамба-то разрушается. Бабла распилили на мешках с песком. Будет реальный прорыв дамбы, а он будет, укры скажут — мы решили дать воду, там же наши люди. Уверен в своих словах на 100%», — написал Александр С.

«Петров с Бошировым по ночам дамбу разбирают, я думал там на века бетоном в десять слоев залили, а у руко**пых всё как обычно», — отметил Александр М.

«В 2024 году внезапно иссякнет газ в транзитной трубе. И всё. И никаких уступок будет не нужно. На карачках из Киева приползут в Москву и умолять станут взять свою воду, клоуны никчемные», — добавил Oleg B.

«Ясен пень, поменяется, теперь за транзит газа придется выкладывать последние козыри…» — пишет Анатолий Ч.

«Как дамбу смоет окончательно, они великодушно разрешат воде течь в Крым самотёком», — добавил Александр У.

Река Днепр из космоса

«Судя по тому, что дамба потекла, можно и порассуждать, пока она вообще не рухнула», — отреагировал Владимир Ш.

«А кто просит менять позицию?!?» — поинтересовалась Нина Ф.

«Уже течёт сквозь дырявую дамбу из мешков с песком… Причём бесплатно. Продолжайте в том же духе», — подытожил Юрий М.

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Отметим, украинская пропаганда с 2014 года утверждает, что в Донбассе якобы «присутствует» российская армия, с которой «воюет» уже более семи лет армия Украины. В апреле 2014 года официальный Киев объявил о начале военных действий в Донбассе (так называемая антитеррористическая операция), ставших полномасштабной войной против мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, не признавших государственный переворот на Украине.

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