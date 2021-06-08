«Это был Петров или Боширов?» — неизвестный напал на президента Франции
Инцидент во Франции, где неизвестный мужчина попытался ударить по щеке президента страны Эммануэля Макрона во время его общения с людьми в лицее коммуны Тэн-л'Эрмитаж, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Люди выразили своё мнение по этому поводу 8 июня в социальной сети Facebook.
«Плохо видно. Это был Петров или Боширов?» — шутит Надежда Н.
Многие пользователи тут же принялись искромётно шутить на тему того, что в этой провокации неминуемо будет обнаружена рука Кремля. Люди ждут появление подобных версий от официальных лиц во Франции.
«Франция уже заявила официально, что тут замешаны агенты российских спецслужб?» — задаётся вопросом Мишка С.
Некоторые комментаторы считают, что после подобной «встречи» Макрону следовало бы задуматься в следующий раз перед тем, как начать вновь критиковать правительство России. Люди отметили, что народ Франции явно не в восторге от своего лидера.
«Макарон любит в чужой огород камни кидать, а в своём никак порядок навести не может», — пишет Андрей В.
Часть людей призывают Российскую Федерацию вступиться за человека, который попытался ударить Макрона. По их мнению, следует действовать также, как и французские политики по отношению к российским. А именно: начать обвинять руководство страны в преследовании противников власти.
«Так, быстренько достаём из ящика демократических сил США и ЕС конвенцию по правам человека и громко кричим: «Свободу Юрию Деточкину! Юра, держись, мы с тобой», — издевается Yashar H.
Ряд комментаторов вынес предположение, что произошедшее может являться постановкой для каких-то узких политических интересов главы Франции. На это указывает целый ряд странный обстоятельств, предшествовавших нападению.
«Если судить по движению Макарона, то он ждал этот удар и дёрнулся раньше. Человек явно обозначил пощёчину и, судя по движению, не собирался бить. Постановка. Но на кой чёрт это надо?» — задаётся вопросом Иосиф Б.
Нашлись и те, кто убеждён, что неважно, кем является человек, попытавшийся ударить Макрона, всё равно виноватым могут назначить другого человека — представителя неугодной правительству организации, к примеру.
«Странно это всё выглядит. Ни в одной стране мира не подпускают к первому лицу случайных людей. Тут же Макрон так бодренько подбежал, да прямо к этому самому провокатору. Не удивлюсь, если выяснится, что тут замешана политика и виновным назначат того, кого нужно», — написал Олег Е.
Напомним, 8 июня неизвестный мужчина попытался ударить по щеке президента Франции Эммануэля Макрона во время его общения с людьми в лицее коммуны Тэн-л'Эрмитаж.