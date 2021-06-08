Решение президента США Джозефа Байдена отправиться в европейское турне, в ходе которого он встретится с лидером России Владимиром Путиным «с позиции силы», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 8 июня в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красные линии

«Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!» — процитировала монолог из фильма «Брат 2» Алла К.

Многие пользователи не смогли воспринять подобное заявление всерьёз. Слишком свежа у людей память о тех конфузах, в которых новый президент США уже успел отметиться.

«Главное чтобы эта сила с трапа самолёта спустилась, не падая. А то ещё поломается и на больничку загремит вместо встречи», — отметил Zhenya K.

Некоторые комментаторы отметили, что Америка растеряла былое величие и разговоры о силе ведутся исключительно на бумаге, когда на деле Соединённые Штаты вызывают лишь сдержанный смех.

«С позиции чего? Это как? Все уже давно поняли, что заокеанский гегемон совсем уже не тот. Он едет для поднятия своего статуса в глазах окружающих», — считает Alina A.

Kremlin.ru Владимир Путин

Часть людей указала на то, что раз США собираются вести разговор с позиции силы, то и другие страны, в том числе и Россия, имеют полное право вести себя аналогично в диалоге с Америкой.

«Любят же эти американцы эпатаж и громкие заявления. До них не доходит что ли, что у России тоже есть позиция силы. Вот только граждане России не орут об этом на каждом углу», — написал Виктор К.

Ряд пользователей выразил сомнение в целесообразности встречи российского лидера с американским президентом. Люди считают, что с позиции силы не получится выстроить конструктивный и взвешенный диалог.

«И зачем тогда Путину вообще туда ехать? То убийцей его Бидон называет, то вот это. Отказываться надо от поездки, раз такая риторика звучит», — поделилась своим мнением Светлана Ч.

Нашлись и те, кто убеждён, что сила Байдену действительно понадобится, но лишь для того, чтобы достойно выглядеть перед другими мировыми лидерами, скрывая свой почтенный возраст. Граждане указали на то, что администрация американского президента делает всё, чтобы выставить его в лучшем свете, хотя в реальности положение дел руководства страны не столь радужно.

«Сила ему пригодится, чтобы на ногах стоять и ручку держать, когда будет капитуляцию подписывать», — пророчествует Илья П.

Gage Skidmore Джо Байден

Напомним, 7 июня пресс-служба Белого дома опубликовала заявление, согласно которому президент США Джозеф Байден начинает европейское турне, в ходе которого встретится с лидером России Владимиром Путиным «с позиции силы».