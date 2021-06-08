Причина патовой ситуации, которая недавно возникла вокруг назначения нового верховного представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине, заключается в том, что Западу нужно любой ценой сохранить аппарат верховного представителя, в то время как Россия последовательно выступает за его ликвидацию. Такое мнение ИА REGNUM высказал историк-балканист, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Predsednik.rs Александр Вучич в ходе встречи с делегацией Республики Сербской. 2 июня 2021 года, Белград

Напомним, что австрийский дипломат Валентин Инцко, занимавший должность верховного представителя по БиГ 12 лет, 27 мая подал в отставку. На его место был назначен немецкий политик Кристиан Шмидт. Посольство России в Боснии и Герцеговине тут же выступило против этого назначения, так как оно прошло с серьезным нарушением предусмотренной в таком случае процедуры, в обход СБ ООН. Против назначения Шмидта выступил и председатель президиума БиГ Милорад Додик, который уже длительное время ратует за закрытие канцелярии верховного представителя.

«Поэтому Валентин Инцко так долго задержался на своем посту. США и Евросоюз опасались, что если он уйдет в отставку, Россия заблокирует назначение его преемника, а также и сам институт верховного представителя по БиГ. Чтобы обойти Россию, Запад выбрал нынешнюю формулу, когда назначение германского политика Кристиана Шмидта на должность главы международной администрации было проведено на заседании Совета по выполнению мира в БиГ, в рамках которого не предусмотрен механизм вето», — пояснил историк.

Энгельгардт добавил, что Россия и на этом заседании выступила против назначения немецкого чиновника, но большинство стран проголосовали «за». «Теперь вся интрига в том, сможет ли Запад провести это решение мимо СБ ООН», — добавил он.

José Cruz/Agência Brasil Кристиан Шмидт

По словам эксперта, это должно произойти следующим образом: на очередном заседании СБ западные страны, участвующие в голосовании Совета по выполнению мира в БиГ, просто попробуют сообщить о факте назначения Кристиана Шмидта на должность верховного представителя, не вынося этот решение на голосование. Если голосование в СБ ООН состоится, тогда Россия сможет применить свое право вето, и Запад не получит ожидаемого результата, полагает историк.

«Западу необходимо сохранить институт верховного представителя, потому что это его главный рычаг политического давления и контроля ситуации в Боснии и Герцеговине. Дело в том, что 24 года назад на одной из встреч Совета по выполнению мира в Боснии, верховный представитель был наделён так называемыми боннскими полномочиями. Это особое право издавать обязательные для выполнения всеми боснийскими властями решений, право отменять любые решения, принятые республиканскими органами власти и органами власти автономий, право снимать с должностей любых чиновников в стране и руководителей партий», — рассказал Энгельгардт.

С боннскими полномочиями верховный представитель по БиГ получил рычаги верховной власти в стране, продолжил эксперт. При этом надо учитывать, что этот чиновник, в руках которого сосредоточена огромная власть, гражданами не избирается, добавил он.

«Эту власть верховные представители использовали очень активно на рубеже XX и XXI веков. В последние годы они редко пытались пользоваться боннскими полномочиями, но сейчас речь идет о том, что новоназначенный Кристиан Шмидт вновь будет проводить активную политику вмешательства, угрожая использовать в том числе и эти полномочия», — сказал Энгельгардт.

Predsednik.rs Александр Вучич в ходе встречи с делегацией Республики Сербской. 2 июня 2021 года, Белград

По мнению историка, все зависит от того, удастся ли России добиться точного соблюдения процедуры назначения верховного представителя. Вся политическая поддержка, на которую в данном случае может рассчитывать Республика Сербская, исходит как раз из Москвы, считает он.

Александром Вучичем. Делегация Республики Сербской во главе с председателем президиума БиГ Милорадом Додиком выступила очень остро. Получается, что глава государства выступает против институтов внешнего управления, а другие члены Президиума требуют сохранить институт верховного представителя. Тем временем официальный Белград занял более мягкую, примирительную позицию». Георгий Энгельгардт «Мы видели, что в Белграде руководство Республики Сербской встречалось ради обсуждения этого вопроса с президентом Сербии. Делегация Республики Сербской во главе с председателем президиума БиГ Милорадом Додиком выступила очень остро. Получается, что глава государства выступает против институтов внешнего управления, а другие члены Президиума требуют сохранить институт верховного представителя. Тем временем официальный Белград занял более мягкую, примирительную позицию».

По словам Энгельгардта, Александр Вучич с одной стороны вербально осудил ущемление интересов сербов в Боснии и Герцеговине, но с другой — он заявил о готовности сотрудничать с канцелярией Кристиана Шмидта.

«Как иначе понять слова о том, что Сербия будет запрашивать у нового верховного представителя доклад о положении в БиГ. Это к тому же абсолютно формальный шаг, который ни на что не влияет. Белград какой-то отчет, может быть, и получит, но у него нет механизма реального политического влияния на деятельность верховного представителя в БиГ. Так что главное заявление Вучича после встречи с Додиком свелось к тому, что в ответ на все несправедливости жители БиГ могут свободно приезжать в Сербию делать прививки», — добавил эксперт.

Predsednik.rs Пресс-конференция Александра Вучича и Милорада Додика по итогам переговоров. 2 июня 2021 года, Белград

Энгельгардт также подчеркнул, что текущая ситуация в Боснии и Герцеговине неразрывно связана с процессом косовского урегулирования.

«Это две параллельные линии, которые активизировались одновременно в рамках единой политики США и ЕС по устранению «недоделок» на Балканах. Запад считает, что в регионе есть две недорешенные проблемы — косовская и боснийская, и они должны быть решены параллельно. Если по Косово речь идет о фактическом признании Белградом сецессии южного края, в Боснии речь идет о максимальной централизации, ликвидации автономии Республики Сербской и скорейшей интеграции и Боснии и Косово в НАТО. О скором принятии в ЕС ни в том, ни в другом случае речь не идет», — подытожил Георгий Энгельгардт.