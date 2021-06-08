Телефонный разговор президента США Джозефа Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудили вопросы поддержки Киева в связи с «продолжающейся российской агрессией в Крыму», борьбу с коррупцией и реформы, вызвал обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 июня в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

«Как они не устали врать? Уже давно открыто всё сказали. Происходит открытый шантаж и вымогательство денег у РФ за газ. И всё. Весь цирк только про это. Ещё и публично обсуждать с подельниками, что денег за заложника не платят? И требовать? Даже простые уголовники пытаются скрыть намерения и выглядеть «хорошими», — отметил Лев Ж.

Многие пользователи считают, что основной проблемой для украинского президента должна была бы стать коррупция, которая поразила государственную машину этого государства, но вместо этого Зеленский устремился жаловаться на Россию.

«Интересно, а как дела с коррупцией на Украине? Зеленский всех победил? Лучше слушайте дядю Джо, а то в угол поставит», — указал Gena G.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

Некоторые комментаторы напомнили, что семья Байдена принимала не последнее участие в экономических процессах на Украине и успела затесаться в ряде очень некрасивых скандалов.

«Не сыночка ли Байдена в своё время основательно нагрел ручки на хлебном месте Украины? Или это не коррупция? Точно, это другое!» — написала Татьяна Х.

Ряд пользователей указывает, что Зеленский в таком положении по отношению к Байдену выглядит крайне жалко. Он одновременно и отчитывается перед своим хозяином, и пускает слёзы по якобы агрессии Российской Федерации.

«Чуть что, так сразу Байдену жаловаться. Зеленский думает, что США пойдут войной на Россию и уладят все украинские проблемы?! А почему за них должны страдать чужие люди? Страдать будет только простой народ Украины», — считает Елена К.

Часть граждан призвала украинское население открыть глаза на деятельность власть имущих в их стране. Люди считают, что пока народ не сбросит со своей шеи нахлебников, никогда в этой стране жизнь не улучшится.

«Когда на Украине поймут, что они никому не нужны. Сколько вы можете ходить с протянутой рукой. Если что-то и дают, то народу не достаётся ничего. Всё хапает элита. Пока не поймёте, что жить надо самостоятельно, толку не будет», — обращается Tatiana T.

Нашлись и те, кто просто не переваривает подобное взаимоотношение двух взрослых мужчин. Люди считают, что взаимодействие Соединённых Штатов с Украиной отвратительно.

«Интересно, а вот простой украинский житель когда видит, как его президент лобызает американского лидера, выпрашивая у него толику внимания, разве ему не становится тошно? Это же как надо себя не уважать, чтобы терпеть такого слизняка во власти!» — написал Евгений Ч.

Напомним, 8 июня пресс-служба Белого дома опубликовала информацию о том, что президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил поддержку Киева в связи с «продолжающейся российской агрессией в Крыму», борьбу с коррупцией и реформы.