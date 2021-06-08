Информация о том, что Белый дом и официальный Киев опубликовали различающиеся заявления о содержании телефонного разговора президента США Джозефа Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского, касающихся членства Украины в НАТО, вызвала бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 июня в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наколка

«Судя по разнице в американском и украинском пресс-релизах о телефонном разговоре Байдена и Зеленского, создаётся впечатление, что Байден разговаривал с Вованом, а Зеленский — с Лексусом», — издевается Катерина Т.

Многие пользователи оказались в недоумении от нелепости произошедшего «недопонимания». Люди уверены, что в Киеве намеренно исказили суть слов Байдена, зная о том, что скандал неминуем.

«Ну и днище! Перевирать слова лидера другой страны, зная о том, что их могут опровергнуть. Идиоты!» — пишет Сергей Х.

Некоторые комментаторы отметили, что подобный подход к внешней политике на Украине существовал уже давно, и даже разрушительное влияние Майдана не смогло изменить принципы ведения дел в этом государстве.

«Такую топорную выдачу желаемого за действительное я в свое время у Азарова заметил. Сейчас фашистская хунта в Киеве числит его противником, но ведёт себя так же. Видимо, это национальное», — заметил Михаил Л.

NATO North Atlantic Treaty Organization Украинская пехота в ходе учений Rapid Trident на Яворовском военном полигоне. Март 2019 года

Часть людей указывают на то, что Соединённые Штаты держат Украину, по сути, в рабском положении и подобные «вольности» — единственное, что могут позволить себе украинские политики.

«Ну что, метод держания морковки перед носом у ослика на примере Украины прекрасно показал свою успешность», — отметил Vasilii M.

Нашлись и те, кто убеждён, что такая политика украинского государства приведёт лишь к потере Вашингтона в качестве главного союзника и защитника Украины.

«Если Зеленский продолжит в том же духе, то в Вашингтоне кто-нибудь в конечном итоге просто махнёт рукой и скажет: «Да гори всё пропадом». В Киеве, судя по всему, не понимают, что своей тупостью они наносят ущерб репутации своего заокеанского хозяина», — написал Иван Е.

Отдельные комментаторы заявили, что не видят возможным для кого-либо иметь полноценные отношения с правительством Украины, которое является на данный момент попросту недееспособным.

«Как можно с Украиной вообще иметь какие-то дела? Постоянно пытаются всё переврать. Это не государство, а шутка какая-то!» — пишет Евгений С.

President.gov.ua Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Напомним, 8 июня издание Axios сообщило о том, что Белый дом и официальный Киев опубликовали различающиеся заявления о содержании телефонного разговора президента США Джозефа Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Отметим, что позднее офис лидера Украины всё-таки исправил неверное толкование слов американского президента о членстве Украины в НАТО.