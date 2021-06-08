Видео из Санкт-Петербурга, появившееся в интернете, на котором видно, как мужчина возмущается внешним видом четырёх танцовщиц у Дворцовой площади, покрывает их матом и рукоприкладствует, вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Жан Гранвиль. Другой мир. Кукольные танцоры. 1844

"Нашел, на кого нападать. Подошел бы к здоровым мужикам, пообщался бы так же. Некрасиво. Такое поведение совсем не красит мужчину», — считает Дмитрий А.

Некоторые комментаторы оказались также, как и мужчина, возмущены внешним видом танцовщиц, которые демонстрировали свои откровенные наряды «на радость» всем прохожим. Тем не менее агрессивное поведение гражданина им всё-таки пришлось не по духу.

«Я далеко не ханжа, но видела подобную троицу в более откровенных нарядах, трясущих задом на камеру недалеко от Спаса. А происходило это на 9 Мая. И вот этот диссонанс так резал глаза: гуляющие родители с детьми, семьи с ветеранами и вот эти вот. Он просто выразил мнение большинства, только не совсем корректно. Лично мне также не доставляют удовольствия эти существа на фоне исторических зданий. Пошло одетые и размалеванные девицы, которые откровенно плюют на любые нормы морали и этику и при этом ведут себя так гордо и беспардонно, что просто мерзко», — заявила Кристина П.

Жорж-Пьер Сёра. Этюд для Кабаре. 1890

Другие наоборот, считают, что это личное дело девушек выглядеть так, как они хотят. Никто не имеет право подходить к ним, бросаться в их сторону оскорблениями и уж тем более прикасаться.

«Внешний вид мужчины, женщины, да не важно, — ни в коем случае не причина для такого скотского поведения. Это его касаться не должно. Пусть ходит со своими голубями дальше, а людей не трогает. Отдельно стоит отметить равнодушие людей вокруг. Камон, взрослый мужик налетел на четырёх девушек, вы считаете это нормальным? Его агрессивное поведение не предвещает ничего хорошего, но все вокруг будут просто стоять. Хорошо, что там нашлась другая девушка, которая заступилась», — поделилась своим мнением Елизавета Л.

Отдельные комментаторы считают, что больше всех в данной истории нормы культуры нарушил именно возмущённый мужчина. Люди уверены, что он поступил не только отвратительно, но и недальновидно, ведь девушки могли быть несовершеннолетние, что повлекло бы за собой куда более серьёзные последствия.

«Какое неприятное зрелище! Красномордый бугай, скорее всего, пьяный, чему-то учит девиц! А если они несовершеннолетние?! Он же одну из них полапать успел», — написала Полина И.

Часть людей и вовсе не поняла возмущение внешним видом девушек. Люди отметили, что они не противопоставляют себя обществу и никому не хотели зла.

«Вообще непонятна суть его возмущения. Нормальные девушки, современная мода, в брэнде, тренде, скорее всего на хайпе в челлендже тик-ток чилят. Будто он с нулевых жил в глухой деревне и носил холщовую рубаху с галифе под кирзовые сапоги», — пишет Димка Н.

Александр Дейнека. Кабаре

Нашлись и те, кто указал на то, что откровенные наряды на девушках могут вызывать справедливое чувство возмущения, но ведь вина лежит не на них, а на общем упадке культуры в обществе.

«Плохо поступил, конечно. Это явный пример, как человек пытается бороться со следствием, а не с причиной», — отметил Александр Б.

Напомним, 7 июня в интернете появилось видео из Санкт-Петербурга, на котором видно, как мужчина возмущается внешним видом четырёх танцовщиц у Дворцовой площади, покрывает их матом и рукоприкладствует.