Инцидент в городе Вольгинском во Владимирской области, где бывший солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов вышел на сцену в нетрезвом состоянии и не смог закончить своё выступление, вызвал споры среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 8 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Адриан Браувер. Пьяница. 1630

"Полнейшее неуважение к людям, которые пришли на его концерт и потратили деньги на билеты», — считает Алла Г.

Многие пользователи оказались возмущены подобным поведением артиста, ведь на его концерт пришли люди, отдав за это свои деньги. Другие напомнили, что Самойлов не раз занимался творчеством безвозмездно и, скорее всего, не хотел кого-нибудь обидеть своим невменяемым состоянием.

Цитата из видео на YouTube Глеб Самойлов на сцене jpg

«А он разве ради денег выступает? В прошлом году в Донбассе давал отличные концерты без денег. И тем более деньгами помог реабилитационным центрам для раненых военных и гражданских. Это не Кукаревич, который укрофашистам задницу подставляет», — заметил Фрэди К.

Некоторые комментаторы вступились за известного артиста. По их мнению, талант и личные качества Глеба Самойлова не были запятнанными данным конфузом.

«Чуток не рассчитал силы, бывает. Или тут такого ни с кем не происходило? Приедет потом наверняка, отыграет как надо», — предполагает Федя Б.

Часть людей считает, что певца стоит простить за его некрасивое состояние, ведь он всё равно лучше и ближе к народу, нежели вся та попса, которая под гламурной коркой скрывает свою гнилую сущность.

«Ничего страшного, бывает. Он всё равно лучше всяких киркоровых и моисеевых. Эти трезвые вытворяют такое, что пьяному в голову не придёт. Так что святых нет, тут Глеба Самойлова можно понять и простить. Да и весело, наверное, было на концерте», — поделился своим мнением Сергей П.

Ряд комментаторов отметил, что Самойлову даже в этом случае можно отдать должное, ведь даже будучи под градусом он не воспользовался фонограммой, а попытался самостоятельно дать концерт.

«Зато уверено можно сказать одно: он поёт не под фонограмму! За это лайк и уважение! Не то, что некоторые», — отметил Андрей А.

Антонис ван Дейк. Пьяный Силен. 1621

Нашлись и те, кто всё равно остался верен позиции, что уважение к зрителям должно идти впереди желания выпить перед концертом.

«Можно лестно сказать, что фанаты поймут и даже простят. Что человек творческий, сорвался и даже добавить, что таков был пиар-план. Много чего можно высказать, написать, придумать. Но это не отменяет золотого правила любого артиста — уважение к зрителю», — написал Димка Н.

Напомним, 7 июня бывший солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов вышел на сцену в городе Вольгинском во Владимирской области в нетрезвом состоянии и не смог закончить своё выступление.