Заявление заместителя главы МИД РФ Александра Панкина о том, что России надо готовиться к новым санкциям против неё, уже развёрнута серьезная работа, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 8 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

»Санкции не закончатся, потому что Россия не прогнётся под Запад. Пусть лучше санкции, чем отношения с Западом, как в 90-е», — поделился своим мнением Геннадий Г.

Многие пользователи считают, что санкции в отношении Российской Федерации наносят ей стратегический ущерб. В результате ограничений наша страна оказалась отрезана от разного рода новых технологий.

«На самом деле санкции влияют на долгосрочное развитие России. Нам запрещают доступ к новейшим технологиям, и это влияет на наше государство. Простой обыватель не заметит, но самолёт МС-21 они откинули на много лет. Пока мы сумеем освоить технологии композитного крыла, пройдёт несколько лет. Это как пример», — написал Сергей Р.

Некоторые комментаторы убеждены, что Россия сама должна проводить санкционную политику в отношении Запада. Люди указали на то, что нет никакой выгоды в том, чтобы сотрудничать с США, раз Вашингтон направил свои копья в стороны Москвы.

«Вроде и дело говорит, но как-то ни о чём. Как насчёт контрсанкций? Если с Европой нам реально невыгодно бодаться — они у нас газ с нефтью покупают, то какой понт нам сохранять с Америкой отношения? Потому что доллар мировая валюта? Бред. Мы у них много всего покупаем, а они у нас мизер. Может, нафиг такую торговлю?» — задаётся вопросом Александр Б.

Часть людей отметили, что санкции против России не закончатся, поскольку правительство нашей страны не собирается поступаться своими интересами на мировой арене.

«Ну, Запад всегда был врагом сильной России. Им конкуренция не нужна, это очевидно. Спасибо, что хоть не скрывают этого. Вот если бы оттуда вдруг полился хвалебный елей, то это стало бы поводом для беспокойства», — пишет Артём Л.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Ряд пользователей считают, что санкционная политика в отношении России имеют свою силу только потому, что в российской элите до сих пор много тех, кто считает американскую землю своей второй, а кто-то даже и единственной настоящей Родиной.

«Россия, все её недра и все корпорации принадлежат акционерам, которые держат свои счета в западных банках. То есть вся прибыль уходит иностранным капиталистам. Есть, конечно, акции и у государства, ему тоже нужно содержать армию чиновников, а остальные излишки Минфин обязан опять вкладывать за границу. На Россию по приказу МВФ тратится мизер. А всё это противостояние с американцами, санкции и т.д. — театральная постановка для удержания существующего колониального положения России», — считает Владимир Л.

Нашлись и те, кто напомнил, что во времена СССР Россия под санкциями не испытывала таких больших издержек. Теперь же почему-то давление со стороны Запада становится краеугольным камнем российской политики.

«Советский Союз постоянно жил под санкциями, причём реально серьёзными. И ничего. Он плевал на них с высокой колокольни. Развивал отечественную промышленность, экспортировал продукцию. И всё это без всяких кризисов», — напомнил Саша Р.

Напомним, 7 июня замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил во время своего выступления в Госдуме, что России надо готовиться к новым санкциям против неё, уже развёрнута серьезная работа.