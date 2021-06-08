Армии Донецкой и Луганской Народных Республик вооруженные силы Украины в случае украинского наступления в Донбассе якобы «победят» «в течение первых суток», как «менее боеспособные» армии, нежели ВСУ. Далее украинская армия якобы столкнется с российской. Об этом в интервью изданию «Телеграф», опубликованном 8 июня, заявил официальный спикер делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бой

«Этих (защитников ДНР и ЛНР — О. П.) мы сделаем в течение первых суток, потому что они существенно менее боеспособные, чем вооруженные силы Украины, а дальше мы напрямую «сталкиваемся с российской армией». С ней тоже можно воевать, но будет тупик. Мы захватим один перекресток. Они у нас захватят второй перекресток. Мы положим там пару тысяч жизней. За что?.. Но наша задача — держать ситуацию на политико-дипломатическом треке», — отметил Арестович.

Заявление украинского политика обсудили читатели украинского издания «Шарий.net» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Некоторые из комментирующих отметили, что, вопреки официальной украинской пропаганде, Арестович фактически опроверг утверждения украинской стороны о том, что армия РФ якобы «присутствует» в Донбассе. Иные указали на то, что за семь лет гражданской войны вооруженные силы Украины не смогли «сделать» защитников Донбасса, но вдруг за сутки «смогут».

"Ну так Арестович и у Каспарова легко в шахматы выиграть может. Если Гарри Кимовича к доске не подпускать», — написал Сергей Т.

«Признал, что регулярных войск РФ на территории непризнанных нет? Подставил хриплого и жадного президентов», — добавил Владимир Г.

«Как дипломатично объяснить, что «мы получим люлей в течение суток, если рыпнемся», — отметил Дмитрий К.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За сутки этих, за трое суток — тех. У нас же самая «сильная армия Европы», чего ждем?» — спросил Алексей Б.

«Да ну! За семь лет не смогли, и вдруг!» — написала Нина Л.

«Сутки Арестовича уже давно превратились в семь лет, а результат тот самый…» — пишет Константин Д.

«Садитесь и договаривайтесь. Но что-то подсказывает мне, что не нужны вам эти люди. Ведь они никогда не поддержат вас, как, впрочем, и крымчане. А без их голосов вам у власти не бывать никогда», — подчеркнула Valentina T.

«Вот зрада зрадна, а как же принятый Верховной радой документ, что мы уже семь лет с Россией воюем. Попутало уже этих лицемеров в собственной лжи», — отметил Слава В.

«И? Уничтожите и что? Начнется партизанская война. Люди, живущие там, не захотят нашего нынешнего режима», — написала Вера С.

«Стоп. Так они же говорили, что армия РФ не дальше, а уже на Донбассе», — пишет Александр Л.

ИА Красная Весна Ополченец ДНР

«А он молодец, главное — говорить. А ведь тупика не будет. Будет десант на Киев и удары с Чернигова и Крыма», — Валерий В.

«Значит, регулярных войск РФ нет на территории Донбасса? Я правильно понял?» — спросил Сергей.

«Вот откуда у них это, после стольких котлов?» — поинтересовался Михаил С.

«Да если б не Россия попросила остановиться шахтеров, то не было бы уже давно нацисткой Украины. Вы же взмолились о Минске, когда начали бежать, попадать в котлы и т. д.» — отметил Виктор Г.

«Блин! Ну так можно утверждать, что угодно. За час мы раздавим армию РФ, но за ней же Китай! Как говорится, все, что до «но», ничего не стоит», — написал Андрей Л.

«Смешно читать подобное, учитывая, сколько котлов устроило ЛДНР алкоголизированным бандитам ВСУ», — подытожил Alex E.

Dnr-sckk.ru Украинский БПЛА, сбитый силами ПВО ДНР

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Напомним, ранее Алексей Арестович заявлял, что, если бы Российская Федерация напала на Украину, украинские вооруженные силы не только бы «дали отпор российской армии», но и пошли бы в контрнаступление.