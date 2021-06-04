Своими впечатлениями о том, как прошла на Южном Урале встреча ветеранов СОБР, участвовавших в Первой чеченской войне, поделился организатор мероприятия — председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев.

Личный архив Антона Николаева Ветераны СОБР встретились в Челябинской области

В санаторий «Карагайский бор» приехали 50 с лишним человек: не только с Урала, но и из Сибири, Приволжья, Центральной России. Торжественная часть проходила в большом зале. Первым выступил директор санатория «Карагайский бор» Андрей Старков: ему вручили топор ручной работы, памятный вымпел и бейсболку от ветеранов с надписью «СОБР».

После этого участники встречи почтили минутой молчания память умерших командиров: первого командира СОБР Александра Ивановича Зырянова, командира сводного отряда СОБР в апреле 1995 года Евгения Венедиктовича Миронова, командира сводного отряда СОБР в марте 1996 года Виктора Александровича Вичужанина, первого командира Кировского СОБР Владимира Каргапольцева.

Личный архив Антона Николаева Минута молчания

Личный архив Антона Николаева Ветераны СОБР почтили память ушедших товарищей

Потом выступали ветераны, говорили о войне. Николай Баяндин из Республики Алтай рассказал о том, как участвовал в штурме Грозного.

Антон Николаев «Он непосредственный участник штурма Грозного. Они три дня держали оборону Нефтехима — рядом с так называемым дворцом Дудаева — президентским дворцом».

Личный архив Антона Николаева Ветераны СОБР встретились в Челябинской области

Личный архив Антона Николаева Ветераны СОБР

Личный архив Антона Николаева Встреча ветеранов СОБР

Слово дали участникам обороны Гудермеса — и комендатуры, и железнодорожного вокзала. Выступил Георгий Неустроев из Тюмени. Он в декабре 1995 года, когда боевики напали на Гудермес перед местными выборами, участвовал в обороне комендатуры.

Личный архив Антона Николаева Георгий Неустроев

Неустроев рассказал о той операции, которую предпринял командир Екатеринбургского СОБР Леонид Валов с представителем ГУ МВД РФ Сергеем Блиновым и группой из краснодарцев для разблокирования комендатуры. Валов и Блинов добирались к комендатуре ночью, никто не знал об их планах.

ИА REGNUM) слышим по рации, что так и так, пришли к вам на чай гости, пустите нас. Мы, естественно: «Что за гости? Какие гости?» Комендант нас опять собрал всех и давай выяснять: «Вы откуда?» «Мы из Краснодара» . «Подождите, у нас не закипело ещё» , — то есть понять не можем. При этом стрельба не прекращалась: то там стрельнут, то тут». Георгий Неустроев «Надо было теперь каким-то образом сообщить, что прибыли. И мы (в комендатуре — прим.) слышим по рации, что так и так, пришли к вам на чай гости, пустите нас. Мы, естественно:Комендант нас опять собрал всех и давай выяснять:, — то есть понять не можем. При этом стрельба не прекращалась: то там стрельнут, то тут».

Дальше ветеран рассказал, как погиб Валов. Это произошло у входа в комендатуру. Кроме его живого рассказа был показан документальный фильм, созданный по его воспоминаниям.

Артур Горячкин. Валов был их командиром, он сказал добрые слова, поблагодарил за фильм». Антон Николаев «Потом выступал представитель екатеринбургского СОБРа. Валов был их командиром, он сказал добрые слова, поблагодарил за фильм».

Личный архив Антона Николаева Артур Горячкин

Личный архив Антона Николаева Ветераны СОБР

Большая часть встречи СОБРов была посвящена боям в марте 1996 года: в 2021 году этим событиям исполнилось 25 лет. О своём участии в «мартовских событиях» рассказал ветеран Липецкого СОБР Сергей Волынчиков, который приехал на эту встречу впервые.

Антон Николаев «Он сказал несколько слов, поблагодарил за то, что пригласили, что рад всех видеть. Немножко вспомнил о мартовских событиях, мы посмотрели фильм «В Грозном идёт «дождь». После этого дали слово представителю ОМОНа Республики Алтай. Так как бой начинался с них. Всё началось с них. Боевики напали на них».

Личный архив Антона Николаева Ветераны СОБР

Владимир Бураков с группой «От Афгана до Чечни». В момент мартовских событий он находился на одном из блокпостов в Грозном. Служил он во внутренних войсках. Сам он из рабочего посёлка Голышманово. Приехал, выступал, песни хорошие пел. Выступала группа «Анава». Они много песен спели». Антон Николаев «Впервые был у нас из Тюменской областис группой «От Афгана до Чечни». В момент мартовских событий он находился на одном из блокпостов в Грозном. Служил он во внутренних войсках. Сам он из рабочего посёлка Голышманово. Приехал, выступал, песни хорошие пел. Выступала группа «Анава». Они много песен спели».

Личный архив Антона Николаева Группа «Анава»

Личный архив Антона Николаева Антон Николаев

Вообще на этой встрече слово давали всем, кто приехал первый или второй раз. Участники мероприятия остались очень довольны приёмом. «Отличный стол. Достойно нас принимали — суперуровень», — отметил Антон Николаев.

Личный архив Антона Николаева Ветераны СОБР встретились в Челябинской области

Добавим, что эти встречи начались спустя много лет после окончания войны. Впервые ветераны собрались очень узким кругом: тогда, в 2013 году, к Антону Николаеву приехали боевой товарищ Валентин Вдовин из Кургана, врач Виктор из Екатеринбурга, челябинские ветераны.

Огурцов Валерий Борисович. Тогда нас впервые собралось около 50 человек. Саша Умрилов приехал, Пермь, Уфа, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Юра Безух (танкист), впервые тогда приехал». Антон Николаев «Решили начать собираться. И вот мы в 2014 году собрались в Кусе на территории коррекционного центра, директор там. Тогда нас впервые собралось около 50 человек.приехал, Пермь, Уфа, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск,(танкист), впервые тогда приехал».

Личный архив Антона Николаева Ветераны СОБР

Решено было проводить встречи в «Карагайскому бору». Тогда же возникла идея книги «В Грозном идёт «дождь». Следующую встречу планируется провести в 2026 году.

Читайте также: Первая чеченская. Ветераны рассказали, что произошло в марте 25 лет назад