На Урале прошёл федеральный съезд ветеранов СОБР
Своими впечатлениями о том, как прошла на Южном Урале встреча ветеранов СОБР, участвовавших в Первой чеченской войне, поделился организатор мероприятия — председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев.
В санаторий «Карагайский бор» приехали 50 с лишним человек: не только с Урала, но и из Сибири, Приволжья, Центральной России. Торжественная часть проходила в большом зале. Первым выступил директор санатория «Карагайский бор» Андрей Старков: ему вручили топор ручной работы, памятный вымпел и бейсболку от ветеранов с надписью «СОБР».
После этого участники встречи почтили минутой молчания память умерших командиров: первого командира СОБР Александра Ивановича Зырянова, командира сводного отряда СОБР в апреле 1995 года Евгения Венедиктовича Миронова, командира сводного отряда СОБР в марте 1996 года Виктора Александровича Вичужанина, первого командира Кировского СОБР Владимира Каргапольцева.
Потом выступали ветераны, говорили о войне. Николай Баяндин из Республики Алтай рассказал о том, как участвовал в штурме Грозного.
Слово дали участникам обороны Гудермеса — и комендатуры, и железнодорожного вокзала. Выступил Георгий Неустроев из Тюмени. Он в декабре 1995 года, когда боевики напали на Гудермес перед местными выборами, участвовал в обороне комендатуры.
Неустроев рассказал о той операции, которую предпринял командир Екатеринбургского СОБР Леонид Валов с представителем ГУ МВД РФ Сергеем Блиновым и группой из краснодарцев для разблокирования комендатуры. Валов и Блинов добирались к комендатуре ночью, никто не знал об их планах.
Дальше ветеран рассказал, как погиб Валов. Это произошло у входа в комендатуру. Кроме его живого рассказа был показан документальный фильм, созданный по его воспоминаниям.
Большая часть встречи СОБРов была посвящена боям в марте 1996 года: в 2021 году этим событиям исполнилось 25 лет. О своём участии в «мартовских событиях» рассказал ветеран Липецкого СОБР Сергей Волынчиков, который приехал на эту встречу впервые.
Вообще на этой встрече слово давали всем, кто приехал первый или второй раз. Участники мероприятия остались очень довольны приёмом. «Отличный стол. Достойно нас принимали — суперуровень», — отметил Антон Николаев.
Добавим, что эти встречи начались спустя много лет после окончания войны. Впервые ветераны собрались очень узким кругом: тогда, в 2013 году, к Антону Николаеву приехали боевой товарищ Валентин Вдовин из Кургана, врач Виктор из Екатеринбурга, челябинские ветераны.
Решено было проводить встречи в «Карагайскому бору». Тогда же возникла идея книги «В Грозном идёт «дождь». Следующую встречу планируется провести в 2026 году.
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