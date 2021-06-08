Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского исправила в своём заявлении слова президента США Джозефа Байдена, сказанные во время телефонного разговора, сообщило 8 июня американское издание Axios.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под американскую дудку

Изначально в заявлении было сказано, что американский лидер якобы «подчеркнул…важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО».

После опровержения, последовавшего из Белого дома, данный фрагмент пресс-релиза выглядит так: «[Байден] заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе».

Читайте также: На Украине исправили пресс-релиз по итогам разговора Байдена и Зеленского

Новость обсудили в сообществе издания Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Также новость в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата Верховной рады Вадима Рабиновича в комментариях к соответствующей записи. Новость таже оценили читатели телеграм-канала «Леся из СТРАНЫ», «Запрещённая Украина» и Klymenko Time. Многие указали на то, что это не первый подобный случай в украинской политике.

Илья Хохлов Вадим Рабинович

«Не соврали, а пошутили», — иронизирует R Ro.

«В нормальном государстве виновный на следующий день был бы уволен. Но если увольнять всех, кто обо**ался, в том числе самого главного брехуна, то скоро одни уборщицы останутся», — отметил Анатолий.

«Не прокатило, пришлось подправить. А представляете, сколько прокатило, сколько лжи на наши уши выливают ежедневно — и прокатывает», — написал читатель под псевдонимом Sky.

«Так, после истории с фальсификацией текста языковой хартии и тем, как это вскрыли венгры, украинская сторона стала особо известной. И особость свою каждый день усиливает», — пишет Pavel K.

«Ложь порождает другую ложь — и так по цепочке. Всё началось с обмана майдана. Они не могут уже остановиться, а только углубляться. Вся их политика только на этом и держится. Позор. Испанский стыд… Только ленивый во всём мире не ржет с выпрошенного звонка Байдена Зеленскому. А это вообще жирная точка. А им не стыдно. Они совесть свою прожгли. Они токсичны. С ними никто не хочет уже разговаривать», — отреагировала Анжелика И.

«И куда только смотрит новый орган по борьбе с фейками?» — поинтересовалась Татьяна.

«Похоже, его вызывают на ковер, шоб дать прочухана», — иронизирует Marlid.

«Украина живёт по принципу: если нет перемоги, то её можно придумать, они уже и Россию «победили», хотя Россия даже не в курсе, что вообще воевала с Украиной», — отметил MoonSpell 13 .

«Какие же они предсказуемые уже, что не шаг, то очередная ложь», — добавила читательница под псевдонимом Миром владеющая.

«Шароварники, вам самим не противно лизать одно место у хозяев?» — спросил читатель под псевдонимом Ленин на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Зато у наших футболистов сугс (аббревиатура бандеровского приветствия «Слава Украине! Героям слава!» — О. П.) за воротником!!!» — отметил Alex.

«Они уже 100 500 раз говорили, что за укров никто воевать не будет, так что пока идет война и Крым не признан, не будет никакого ПДЧ», — пишет Анатолий.

«Поймали Украину на вранье, а им хоть в глаза, хоть в ухо. Исправили текст на официальном сайте — и как ни в чем не бывало. И так во всём — наврали, похлопали ушами… И врут дальше», — пишет читатель под псевдонимом Общение с миром.

«Я уже говорил — это был автоответчик Белого дома. Радость-то какая, по всей Украине праздник», — добавил Александр Ч.

«Ну вот в таких моментах и проявляется их нутро. Гадкое, скользкое, мерзкое, презренное…» — написал Иван Р.

«Картина Репина «Не ждали», — иронизирует Людмила К.

«Потому что политика — это шахматы, а наши привыкли играть в дурака», — написала Вика Д.

«Видимо, Байдена наш орден, которым его совсем недавно наградили, не сильно впечатлил. Может, Байдену подогнать гетманскую булаву, может, тогда Байден «слегка опешит» и выдаст нам положительную характеристику на вступление в НАТО и ЕС», — отметил Аристарх Платонович.

«А что там комиссия «по борьбе с фейками»? Сколько ОП (офис президента. — О. П.) лапшу на уши вешать будет?» — спросил Валенин Х.

«Ну почему так стыдно постоянно за нас!» — не понимает Natali K.

«Многие удивляются, что офис Зеленского соврал о содержании разговора с Байденом. Что Байден ни слова не сказал о перспективах членства Украины в НАТО и что «Северный поток — 2» тоже не обсуждался. И что по требованию США офису Зеленского пришлось исправить официальное сообщение по результатам разговора президентов, удалив ложь об этом. А чему удивляться? Они там у Зеленского живут в своей «тёплой реальности». Могли бы вообще соврать о несуществующем разговоре, но соврали только лишь о его содержании», — написал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

«Смешно даже не то, что у Зеленского приписали Байдену слова, которых он не говорил. Смешно то, как жёстко на это отреагировали в Вашингтоне, заставив Украину править соответствующие публикации. Это, так сказать, в копилочку: можем ещё вспомнить, как США недавно опровергли слова какой-то чиновницы средней руки о том, что будут рады видеть Украину в НАТО. То есть Украину не просто не хотят видеть в НАТО, но и сама мысль о том, что Украина может получить реальные шансы туда попасть, является скандалом и зашкваром. Потому что Украина может сколько угодно унижаться перед теми же США, на Западе её рассматривают исключительно как оккупированную территорию, но ни в коем случае не как союзника, даже и потенциального», — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Читайте также: «Да он хоть завтра готов! Только свистни!» — Байден ждет Зеленского летом