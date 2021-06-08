Демократ от штата Нью-Йорк Александра Окасио Кортес осудила обращение вице-президента США Камалы Харрис к мигрантам в Гватемале после того, как в понедельник, 7 июня, Харрис во время конференции призвала мигрантов не пересекать американо-мексиканскую границу. Свое мнение Кортес выразила в Twitter, чем привлекла внимание подписчиков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В посте Кортес написала, что каждый имеет право приходить на американо-мексиканскую границу в поисках убежища. Она также добавила, что США способствовали дестабилизации в некоторых районах Латинской Америки, и что «мы не можем поджечь чей-то дом, а затем обвинить их в бегстве».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Харрис во время конференции заявила, что в США следует ехать легально, а тот, кто пытается обойти закон, наткнётся на противодействие. Она отметила, что для жителей Гватемалы должны быть созданы хорошие условия жизни, чтобы они не пополняли ряда нелегальных мигрантов.

Пользователи Twitter бурно обсудили выступления вице-президента. Некоторые поддержали Харрис, а некоторые встали на сторону Окасио Кортес и высказались за право любого иммигрировать в США.

«Какое разочарование. Спасибо, что указала на это. Еще раз повторим: «Искать. Убежище. Это. Легально», — пишет Eliza Orlins.

«Она говорит это потому, что одному богу известно, сколько людей погибают или становятся жертвами насилия во время опасного путешествия к границе. Не надо брать этот маленький фрагмент и изображать ее злой. Она не избегает тех, кто находится на границе», — считает пользователь под ником @texicalibrit.

«Разочарован тем, что наш вице-президент глух к происходящему. Люди бегут не для того, чтобы посидеть в дорогом клубе. Тот факт, что люди готовы отправиться в опасный, непредсказуемый поход, должен хоть что-то сказать ей о том, от какого ежедневного ада они спасаются. Это не выбор! Это выживание!» — осуждает Харрис Anne Dale.

«Вот за что я люблю Окасио Кортес. Она всех привлекает к ответственности, вне зависимости от партии», — поддерживает NightShroud.

Dimitri Rodriguez Александрия Окасио-Кортес

«Я согласен с Кортес. Если у человека нет вариантов, он идет в США. Это инстинкт самосохранения», — считает Joseph Bonanno III.

«Я не согласна. Сейчас там опасно, а детей вообще продают. Пока мы не возьмем под контроль картели, я считаю, что ее послание заключается в том, что сейчас там слишком опасно, и мы хотим помочь им там, где они находятся», — пишет jim albarano.

«Она не обвиняла их в бегстве. Если бы вы смотрели всю пресс-конференцию, вы бы знали, что она полностью осознает, почему они бегут, и внедряет новые стратегии, чтобы им не пришлось делать трудный выбор — покинуть свой дом и отправиться в опасное путешествие. Работай лучше», — советует @BlaqeMarquee.

«Не согласен (с Окасио-Кортес). Если они отправятся на границу в поисках убежища, у них будет минимальный шанс получить убежище. Они должны просить убежища в своей стране и ждать там. Тем временем США должны помочь Центральной Америке снизить уровень насилия, коррупции и улучшить экономику», — требует Jessica P Mullen.

«А я согласен! Но даже если бы США не способствовали насилию в Центральной Америке, беженцы имеют право на признание. Они не являются нелегальными мигрантами. Они — беженцы. Они не должны быть депортированы. Это противоречит принципу защиты», — пишет @CORCUERAS.

Отметим, ранее Харрис призвала крупные банки США взять на себя обязательство инвестировать в страны «Северного треугольника», чтобы помочь решить коренные проблемы миграции в регионах.

Камала Харрис harris.senate.gov

Среди компаний, которые присоединились к кампании «Призыв к действию» (Call To Action), есть такие финансовые гиганты, как Microsoft, Mastercard, Chobani, Duolingo, Nespresso, Bancolombia и Davivienda.

В «Северный треугольник» входят Гватемала, Сальвадор и Гондурас. В последние годы больше всего мигрантов прибывали в США именно из этих стран.

ИА REGNUM напоминает, президент США Джо Байден отменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа по миграционной политике Соединенных Штатов.

По его словам, новая администрация президента США пытается исправить ошибки предыдущего правительства. Сам Байден намерен устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.