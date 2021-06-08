Школьника в Санкт-Петербурге обнаружили выпавшим из окна квартиры на седьмом этаже. Подросток получил множественные травмы и переломы. Врачам спасти его не удалось. Известно, что полиция нашла в квартире ребёнка телефон, в котором осталось сообщение от учителя математики с фразой «Ты не сдал». Под постом о трагедии на странице live. vdk в Instagram приморцы оставили более тысячи комментариев.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Раньше писали обычные рефераты и выросли нормальными людьми, а сейчас устроили детям не понять что», — написала irina6.6.6.

«Образование раньше было самое сильное у нас! Ни один дураком не вышел из школы. Все, ну или почти все, поступали туда, куда хотели. Мы можем логически мыслить и рассуждать, а наши дети этого не могут — только тесты. В СССР образование было самым лучшим», — считает 7966svetlana.

«Конечно, никакая психика не выдержит сдачи таких экзаменов. Другая школа, чужие учителя, видеокамеры. Хорошо ещё автоматчики не стоят вокруг», — возмутилась valentina19632412.

«Как школа строгого режима… Мне непонятны эти рамки, камеры и прочее. Я бы своего ребёнка туда не пустил, и пофиг, что там бы мне говорили учителя», — поддержал мнение vakulenko4281.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Когда уже государство в лице задержавшихся в креслах поймёт провал системы образования?» — спросил thomas_law25.

Есть и противоположные мнения — виновными считают и родителей, и учителей.

«В 90-х, ещё при старой системе, брат мой получил 2 за письменный экзамен по русскому, и спрыгнул с крыши. Так что ЕГЭ ни при чём. В позапрошлом году соседский мальчик не сдал ЕГЭ по русскому, но родители поддержали его. Парень пересдал, набрал проходной балл и сейчас уже зачислен в ДВФУ на бюджет. Экзамены — всегда проверка и переживание для подростка, и есть те, кто не проходит», — написал lorakry.

«Пытающихся свести счёты с жизнью из-за экзаменов, любви и родителей и при советской власти хватало», — уверена irinaars1225.

«Медицину, по-вашему, тоже старую вернуть? Зачем делать операции сложные, таблетку под язык — и на кладбище. Мир не стоит на месте, что вы за старое цепляетесь?» — выразил своё отношение к теме aleksei_iai.

«Да не в ЕГЭ дело, учителя прекратили обучать детей. Чуть ли не с 5 класса родители нанимают репетиторов. А с 8 класса — это обязательно. Если в семье нет лишних 5 тысяч в неделю, что им делать?» — написала 009galina.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьник на ЕГЭ

«Это не ЕГЭ виновато, а родители и учителя, в ЕГЭ нет ничего ужасного, наоборот, оно даёт шанс многим поступить на бюджет. Я сдавала ЕГЭ три раза (разные предметы, перепоступала на другую специальность), и каждый раз успешно, при том, что подготовка не составляла особого труда. Просто не надо из ребенка невротика делать, а лучше больше следить за его психическим здоровьем. Явно в такой ситуации проблема изначально в родителях и учителях, которые вбивают в головы неокрепших детей, что если не сдашь ЕГЭ, то всё, конец света», — считает ktara93.

«Мальчика жалко, но виноват точно не экзамен, а окружение. Сейчас, в основном, родители пихают детей в вузы, потому что сами, не имея высшего образования, думают, что с ним жизнь у них была бы сказкой и з/п заоблачной. Если бы адекватно смотрели на способности ребенка и ещё в 9 классе спросили бы, уверен ли он, что ему нужны именно 11 классов. Я была в сыне уверена, он спокойно сдал. Но я ему сразу говорила, ничего страшного не случится, если не сдашь, аттестат за 9 класс есть, сходишь в армию, потом ещё попробуешь. Поэтому он не переживал. А с учителями пришлось ругаться. Они постоянно внушали, что не сдадут, опозорятся», — прокомментировала__l_e_n_o 4 _e_k__.

В соседнем регионе — Амурской области — также обсудили в соцсетях трагедию. В целом пользователи на странице instanews_blg в Instagram высказывают мнение о том, что не стоит зацикливаться на отметках, стращать детей.

«Пожалуйста, поддерживайте и убеждайте детей заранее, что не стоят эти экзамены жизни. Плевать на результат… Всегда есть выход. Сейчас очень многие преподаватели непедагогичны, жестоки и беспощадны. Очень жалко детей», — призвала родителей 1k1o1s1m1o1s1.

«Я своим детям всегда говорю, что оценка, какая ни была бы, это не главное. Даже если не сдашь экзамен — не беда, год отдохнешь от учёбы и пересдашь», — поддержала 555e555.