На прошлой неделе США обратились к странам, входящим в группу G7, с предложением установить минимальный налог на прибыль для крупных корпораций. Все согласились, что налог должен составлять 15%. Международный корпоративный налог «является первым шагом на пути к исправлению системы, которая подстроена под нужды капитала вопреки рабочим», считает корреспондент The New York Times Пол Крагмэн.

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Пользователи Twitter обсудили пользу корпоративного налога под соответствующей публикацией. Не все согласились, что международная ставка внесет реальные изменения в экономику.

«Это также может сломить экономику», — пишет shad и получает ответ от Bruno Teran Mtz: «Экономику чуть не сломали пользователи Reddit, так что почему бы не попробовать новую политику?»

«15% — это не так плохо, если они действительно будут выплачивать такой налог. Плюс много компаний вернутся/ останутся в США», — отмечает Nail.

«Глобальный налог — это ужасная идея», — считает Rick Smith.

«Глобальный минимальный налог — это отличная идея. Это идея, которая давно созревала. Это положит конец бегству капитала и корпораций в страны с низкими налогами. Это придаст выравнивающий эффект для корпораций и полушарий», — отмечает A Tree.

«Мы должны сделать так, чтобы любая компания, пытающаяся обойти минимальный корпоративный налог, могла сделать это только в том случае, если человек, подающий заявку на льготы, сначала должен был бы прыгать на одной ноге, одновременно постукивать себя по голове и надевать корпоративную футболку. Мы получили бы иллюстрацию корпоративной жадности», — иронизирует Renee Hill.

«Но корпорации просто начнут выкачивать деньги из рабочих и потребителей. Как это поможет?» — спрашивает Barry Ladan.

«Страны третьего мира должны отказаться от этой ерунды, это просто уловка, чтобы сохранить все капиталы в ведущих странах и избежать перераспределения богатств, которые западники украли у стран третьего мира», — указывает Ian Bore.

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«Каждый должен доверять правительству и быть готовым давать ему больше денег, поскольку оно всегда ответственно относится к своим расходам и никогда не бывает коррумпированным, если только это не республиканцы или другие нежелательные люди. Те, кто возражает, — мятежники!» — подсказывает пользователь под ником @bimbo0499.

«Нет. Это способ обложить компании налогами до смерти на родине и не дать им уехать», — отмечает @Cowboy_1787.

«После того как G7 договорилась о международном корпоративном налоге, любая другая умная страна немедленно снизит ставку корпоративного налога и использует выгоду», — пишет Ben Shapiro.

«Существует 195 стран, а эти 7 собираются ввести минимальные налоговые ставки. И что? Я уверен, что это позволит остальным 188 странам переманить к себе больше компаний», — предполагает Centrum_Dexter.

«Нелепо, что G7 надеется, что все страны согласятся на минимальный корпоративный налог», — считает Nikolas Zalewski.

«В этих странах нет дурацких лазеек и вычетов. Они также следят за тем, чтобы предприятия, работающие с наличными, проходили аудит и сообщали обо всех своих доходах. Так поступают умные страны», — пишет Justice for 1/6.

«Пока страны G7 продолжают опережать остальной мир по экспорту товаров и услуг, это является косвенной победой для них и общей победой в глобальном масштабе. Лучшее решение почти всех мировых проблем — сделать как можно больше людей финансово стабильными», — указывает Heath.

Отметим, в группу стран G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

The White House Саммит G7

Напомним, в апреле министр финансов США Джанет Йеллен впервые обсудила со странами G20 возможность введения единой международной налоговой ставки, которая положила бы конец «30-летней борьбе за установление порога на корпоративный налог». Министр заявила, что крайне важно, чтобы правительство «имело надежную налоговую систему, обеспечивающую основные общественные блага и способную предоставить средства в случае кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие американские IT-компании, в том числе Google, Facebook и Amazon, поддержали такое решение, указав, что это поможет «стабилизировать международную налоговую систему».