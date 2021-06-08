В 1980 году Колин Питчфорк изнасиловал, а затем убил двух детей в графстве Лестершир, Великобритания. Он — первый убийца, которого осудили на основании ДНК-доказательств. Питчфорка приговорили к пожизненному лишению свободы в 1988 году.

Цитата из х/ф «Молчание ягнят». Реж. Джонатан Демми. 1991. США Почти исправился

За 33 года в тюрьме Питчфорк неоднократно просил условно-досрочного освобождения, последний раз ему отказали в 2018 году.

В июне 2021 года комиссия по условно-досрочному освобождению решила, что Питчфорк может быть выпущен с условиями. Представитель комиссии также заявил, что проверка кандидатов на УДО проводится очень тщательно. Он добавил: «Защита общества — наш приоритет номер один».

Представитель парламента от консервативной партии Альберто Коста попросил министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда вмешаться в дело. У министра юстиции есть право просить комиссию пересмотреть свои решения на основании того, что они могут быть сочтены «иррациональными» или «процессуально несправедливыми».

Ряд пользователей отметили, что даже если они не согласны с решением об освобождении Питчфорда, в Великобритании есть судебная власть, которая принимает решения на основании закона. В комментариях написали, что общественное осуждение может дойти до суда Линча, поэтому в тюрьме такому преступнику безопаснее.

«Кому нужна правовая система, когда можно найти толпу линчевателей, которые сразу вдруг знают намного больше? Я имею в виду, что в Великобритании всё ещё есть судебная система, к счастью, толпа популистов её ещё не захватила», — написал @BritEuropa.

Колин Питчфорк

По некоторым комментариям можно сделать вывод, что линчевание вполне возможно.

«Если бы это была моя дочь, я бы его поджидал», — написал @plyons45.

«Невероятно, но надо быть честным, если бы это была моя дочь, которую он убил, я бы ждал его», — написал @Andromander.

Некоторые пользователи поддерживают возможность сокращения срока отбытия наказания, но предлагают выделить список преступлений, при которых такой возможности не будет, например преступления против половой неприкосновенности, против жизни, преступления террористической направленности.

«Я только за реабилитацию и условно-досрочное освобождение, но в тех случаях, когда преступление настолько вопиющее, пожизненное лишение свободы должно означать жизнь полностью без надежды на освобождение. Семьи этих девочек ещё раз будут страдать. У меня сердце разрывается за них. Это УДО — оскорбление общественного приличия», — считает @InNativity.

«Очень мало государств, в которых «пожизненно» значит «пожизненно». Большинство разрешает даже самым омерзительным преступникам возможность условно-досрочного освобождения, так что это не только Англия и Шотландия. Я согласен с этим принципом, но проведите черту над такими отбросами, как этот. Он никогда не должен увидеть белого света», — отметил @bluelooscene.

В комментариях отметили, что правовая система не справляется, если на свободу отпускают тех, кто должен сидеть в тюрьме пожизненно, возможно, пора её реформировать.

«Если правовая система думает, что это нормально — отпускать убийцу и насильника двух детей, тогда она не служит своей цели. Мне плевать, если он «исправился», подходящее для него наказание за его преступления — лишение свободы навсегда. Что-то меньшее оскорбляет жертв и их семьи», — прокомментировал @AntrimChicane.

Ряд комментаторов считают, что целью наказания должно быть исправление осужденного, нет смысла продолжать наказание, если преступник исправился.

«Особая жестокость изнасилования и убийства этих двух детей и другие аспекты преступления были освещены в суде, и судья сомневался, что Питчфорк когда-либо будет освобожден. Мы ставит своей целью исправление осужденного, или на первом месте стоит пугающее необратимое наказание?» — спросил @OSulick.

AlexVan Тюрьма

«Конечно, целью должно быть исправление, во многих странах показали, что фокусирование на перевоспитании заключенных предотвращает рецидив. Наказание ради наказания не делает ничего, чтобы предотвратить повторное нарушение», — считает @Kensparx.

Большинство пользователей выступает против освобождения Питфорка, они руководствуются тем, что люди не меняются, особенно преступники, им вообще не нужно доверять. Когда его выпустят, жизнь тех девочек не продолжится.

«Почему? Возможно, семьи Линды Манн и Доун Эшворт немного успокоились, зная, что он «заключен в тюрьму пожизненно» и что он не мог сделать подобного с другими детьми. Возмутительно!» — прокомментировал @C80per.

«А две жертвы воскреснут, когда его отпустят, чтобы они тоже продолжали жить? Думаю, нет. Пусть он гниёт там. Он забрал у них жизни, прежде чем они их начали. Он не должен жить остаток своей жизни как свободный человек», — написал @DK1_DK1.

«Он уничтожил две молодые жизни, опустошил две семьи и терроризировал общественность, а они думают, что нормально его выпустить?! Он сделает это ещё раз», — считает @Skeptichead.

«Посмотрел документальный фильм про него прошлой ночью, 33 года внутри всё ещё недостаточно для того, что он сделал, он, возможно, всё ещё способен на такое в свои 60 с чем-то», — написал @DanHarvey74.

Некоторые вспомнили о том, что таких случаев много и за пределами Великобритании, и мало кто из преступников исправляется, что подтверждает необходимость дальнейшего его содержания в тюрьме.

«Такое же произошло в США раньше. Посмотрите на Эда Кемпера, они дружно говорили о том, что он исправился, какую хорошую работу проделала система пенитенциарных учреждений после того, как он убил своих бабушку и дедушку. В двух словах, он вышел на свободу и через шесть лет совершил несколько массовых убийств», — рассказала @generalbussy.

Эдвард Кемпер

Пользователи отметили, что судебная система не справилась в любом случае, если она отпускает серийного убийцу детей на свободу и если она не справилась с исправлением преступника.

«Здесь нет победителей, но если мы не можем реабилитировать кого-то после трех десятилетий, чтобы он не убил или не навредил людям, чтобы мы не кормили и не одевали его 24/7… тогда мы действительно провалили», — написал @Official_Grant.

В комментариях отметили, что после такого девушкам будет страшно выходить на улицу, при этом не все подобные случаи освещаются в СМИ, от этого становится страшно вдвойне.

«Как женщина должна чувствовать себя в безопасности, когда судебная система разрешает кому-то такому выйти на свободу? Его преступления особо жестокие, и он на многое пошёл, чтобы его не поймали», — отметила @Claire__88.