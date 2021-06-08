7-го июня министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой было объявлено, что оно вернуло эквивалент примерно $2,3 млн выкупа в биткоинах (63,7 биткоина), выплаченного компанией Colonel Petroleum Pipeline хакерской организации в прошлом месяце.

Иван Шилов ИА REGNUM Биткоин

В мае хакерская группа атаковала Colonel Oil Pipeline Company, крупного оператора нефтепровода в Соединенных Штатах, и впоследствии компания заплатила хакерской группе эквивалент примерно $4,4 млн (75 биткоинов) в качестве выкупа. На этот раз министерство юстиции вернуло более 80% выкупа в биткоинах, но из-за недавнего снижения цены биткоинов стоимость возмещенного выкупа лишь немного превысила половину первоначальной стоимости уплаченного выкупа. Сообщается, что биткоины были изъяты у злоумышленников.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo с интересом обсудили эту странную ситуацию, на которая напомнила многих больше схему по отмыванию денег, чем что бы то ни было еще. Соответствующие сообщения они оставили под публикацией в паблике «Сеть наблюдателей».

«Угадайте, кто является крупнейшим производителем биткоинов? ЦРУ!» — заявил № 6391.

Whitehouse.gov ЦРУ

«Биткоин, созданный специально для отмывания денег, был возвращен властями Соединённых Штатов. Потрясающе», — отметил «Красный колокольчик».

«Мне бы хотелось увидеть, что теперь будут говорить те, кто говорят о невозможности отслеживания биткоинов. Это клон доллара США, инструмент для более скрытного ограбления мирового богатства», — уверен другой комментатор.

«Это означает, что за биткоином стоит правительство США. Только так мы можем объяснить, почему биткоин можно отследить. Оно оставляет закладки для себя!» — уверен Ян Жэнь.

«Очевидно, что биткоин также придерживается двойных стандартов, разработанных Соединенными Штатами. Когда дело доходит до децентрализации, на самом деле Соединенные Штаты являются центром», — согласился еще один пользователь.

«Если биткоин нельзя отследить, как его вернуть? То есть, если США воспользуются своей национальной мощью, то их тут же можно будет вернуть? Какая польза от этой чуши? Потом они заберут всё, и никто ничего не сделает», — добавил «Исследуй Луну».

«Судя по отчету, ФБР взломало сервер хакера, чтобы получить часть закрытого ключа кошелька. Это не проблема биткоина и самого кошелька, а проблема человека», — объяснил Luban l.

Christopher Schirner Хакер

«Это интересно. Наем хакеров для вымогательства биткоинов, их случайная продажа, формирование общественного мнения о биткоинах, возникновение рыночных потрясений, падение курса, их скупка по низким ценам и возврат их правительству США. Взяток при этом никто не берет, но все имеют навар», — проанализировать ситуацию Сяосянь.

Большая часть комментаторов всё же радостно отнеслась к новости. Но не потому, что компания получила обратно свои деньги, а потому что, как они уверены, миф о невозможности отследить биткоин рушится, а вместе с ним появляется надежда на то, что рухнет и его курс.

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