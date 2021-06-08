* ОУН — запрещённая в России организация

Национальный банк Украины (НБУ) с 9 июня 2021 года вводит в оборот памятную монету (номиналом в две гривны) в честь лидера организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Коновальца, сообщили 7 июня в пресс-службе НБУ. Отметим, на лицевой стороне монеты изображен портрет Коновальца, годы жизни националиста и написано «ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На оборотной стороне монеты помимо номинала, государственных символов Украины и одной из цитат Коновальца, изображены две буквы «СС» (Сечевые стрельцы).

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Отметим, Евгений Коновалец, создатель и бессменный лидер украинских националистов, был уроженцем Галиции. Во время первой мировой войны служил в австрийской армии, дослужился до прапорщика. После Октябрьской революции 1917 года познакомился с Симоном Петлюрой и так понравился ему, что тот произвел его в полковники Сечевых стрельцов.

Евгений Коновалец

Новую монету оценили читатели телеграм-канала «Леся из СТРАНЫ». Многие из тех, кто оставил комментарии, не удивились монете, выпущенной в честь националиста, выразив также возмущение по этому поводу.

«Еуропа всё ближе и ближе, правда, пока только средневековая», — написал Юрий.

«Бандеру на слитках золота будут штамповать», — добавил 287ir356.

«Вот почему не с Королёвым, или ещё с тем, кто созидал, что-то создавал… Нет же, тех, кто рушил, убивал героизируют… И это не ублюдки? Ничего не создали, зато успешно рушат, крушат и героев назначают. А может, народ сам выберет, кто для них герой, а не банда ублюдков и коллаборантов…» — написал «Просто прохожий».

«Поклонникам и наследникам «усусов» есть чем гордиться. Это подразделение австро-венгерской армии отличалось особо несгибаемым боевым духом и верностью присяге, даже на фоне высокомотивированных чешских «швейков», которые сдавались при первой возможности. Но вот «Сечевые стрельцы» вообще были рекордсменами по перебеганию на сторону противника, сдаче в плен и бузотёрству против своих офицеров. Они переобувались в прыжке чаще любого другого, даже самого ненадёжного подразделения Первой мировой. И пускай Коновалец не дожил до сорок первого, чтобы лично поучаствовать во всех художествах его подручных. Но он успел повоевать за Петлюру. А петлюровцы, как известно, с большим «уважением и трепетом» относились к соплеменникам Зеленского. Говорят, «шоколадки им раздавали бесплатно, отплясывая «Хаву нагилу». Давайте соберём побольше таких монеток и подарим послу Израиля. То-то человек обрадуется», — отметил Alex Dz.

Bank.gov.ua Памятная монета Национального банка Украины в честь Евгения Коновальца

«Всё их счастье — на**ать под дверь… [русским]. В этом их смысл, их цель, их природа. Другого нет и никогда не было. Отбери у них эту страсть, и они сдохнут от бессмысленности своей никчёмной жизни», — добавил читатель SSL.

«Ну норм. Орден Мазепы когда введут?» — поинтересовался Александр.

«А с Судоплатовым монеты будут?» — спросил Александр Александрович о сотруднике НКВД Павле Судоплатове, который в 1938 году ликвидировал Евгения Коновальца.

«При таком подходе к экономике этой националистической власти, скоро батон хлеба будет стоить ведро этих «коновальцев», — подытожил Вадим.

*ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ.