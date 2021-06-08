Турецкое издание Daily Sabah опубликовало данные социологического опроса, проведенного агентством Areda Survey с 1 по 3 июня среди 2100 человек. Вопрос поставлен так: «С кем бы граждане Турции предпочли бы иметь налаженные партнерские отношения — США или Россией?». Выяснилось, что 78,9% респондентов предпочитают Москву видеть главным партнером Анкары во внешней политике и международных отношениях, если в качестве альтернативы выставляется Вашингтон. При этом 35,5% опрошенных называют США «ненадежным партнером» и только 18,3% продолжают считать американцев «стратегическими союзниками» турок.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Но и раньше в Турции социологи фиксировали рост антиамериканских настроений. Так, по данным правительственного агентства Anadolu, два-три года назад 71,9% респондентов были недовольны США, 22,7% — «частично против» и только 5,4% заявили о поддержке. Специалисты называли это «пиком антиамериканизма в стране». Однако дело в том, что проведение социологических опросов в Турции всегда мотивировано какими-то конкретными событиями. Раньше поводами служили отношения Вашингтона с сирийскими курдами и связи с организацией Гюлена (FETO), которую обвиняют в попытке переворота в Турции июля 2016 года, противоречия в отношениях Турции с Европейским союзом. Как сейчас намекает Daily Sabah, свежий социологический опрос проведен не случайно. Его выставили в преддверии намеченной в Брюсселе во время саммита НАТО встречи президентов США Джо Байдена и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 14 июня. Так турецкая сторона дает понять американцам, что они теряют авторитет и политическое влияние в Турции, а их место занимают русские, которых турки, по данным компании AGS Global, «еще 20 лет назад считали своими врагами».

Придаст ли такой аргумент убедительности Эрдогану в его предстоящей дискуссии с Байденом? Сказать сложно. Среди части турецкого политического истеблишмента существует убеждение в том, что президент США, показывая коллеге «палку из-под бурки», устраивая ему «демократическую порку» и грозя санкциями, «работает в краткосрочной перспективе, но никогда не пожертвует Турцией как партнером и союзником». Как говорит директор Центра американских исследований Университета Бахчешехир Бурак Кунтай, «проблемы в отношениях двух стран будут существовать еще несколько месяцев, и мы забудем об этом». При этом указывается, что «Турция как была, так и осталась в приоритетах американской внешней политики на Ближнем Востоке», Вашингтон станет разводить «сирийский вопрос», «курдский кейс» и военно-техническое сотрудничество с Россией в силу того, что «степень разногласий у сторон по каждой из этих проблем различна». Что же касается американских реальных и потенциальных санкций, то «они никогда не носили для Анкары критического характера и не влекли за собой тяжелых последствий».

Так-то оно так, однако Эрдогану нужно другое. Не случайно турецкая газета Hürriyet недавно выступила с аналитической статьей, посвященной стилистике во взаимоотношениях между Анкарой и Москвой. Ее автор, Седат Эргин, приводит слова Эрдогана о России: «Это редкая страна, с которой мы смогли установить такие прочные отношения…». Есть и высказывание Путина об турецком лидере: «У нас расходятся взгляды на определенные вопросы с президентом Эрдоганом, иногда даже бывают противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово, мужчина. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. Это элемент прогнозируемости, это очень важно, чтобы понять, с кем имеешь дело». Эргин указывает, что между лидерами Турции и России «сложился доверительный равноправный диалог», чего никогда не было между президентами Турции и США. Более того, именно диалог с российским лидером стал придавать Эрдогану статус политика мирового класса, когда Анкара решила выставить Вашингтону повышенные требования и условия. Формула такова: «Ведите дела с нами так, как это делает Путин, тогда и с ним мы будем вести себя иначе».

Однако США до сих пор такого карт-бланша Анкаре не предоставляли. Наоборот, как отмечает турецкое издание Habertürk, «Эрдогану, как проштрафившемуся футболисту, стали часто выдавать «желтые» и даже «красные» карточки», тогда как между Турцией и Россией сформировалась не так часто встречаемая в международных отношениях «своеобразная» структура отношений, которую можно описать как «сотрудничество при конфликте и конкуренции». Москва и Анкара при наличии серьезных разногласий между ними открывают простор для действий друг другу. Стоит ли после этого удивляться тому, что во внешней политике Турции увеличивается вес России. Турки это хорошо чувствуют и понимают. Вопрос в том, сможет ли Анкара уравновесить в своих отношениях с Западом то, что происходит в ее отношениях с Россией, с которой идет интенсификация сотрудничества в сферах торговли, энергетики, туризма и других. В качестве нового стратегического фактора нужно добавить то, что с закупкой Турцией систем С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов оборонная промышленность тоже вошла в список приоритетов.

И это при парадоксальной структуре турецко-российских отношений: Анкара поддерживает сирийскую вооруженную оппозицию, Москва — правительство Асада, но есть российско-турецкое сотрудничество по Сирии в рамках астанинского формата. А в Ливии как сотрудничают, так и противостоят друг другу. Недавно две страны прошли серьезный стресс-тест в Карабахе, где турецкие и российские военные вместе осуществляют мониторинг за прекращением огня в военном центре в Агдаме. 14 июня Эрдоган на саммите НАТО впервые встретится лицом к лицу с Байденом. Перед турецким лидером стоит непростая задача. Реальна возможность того, что на встрече два лидера выявят проблемы, по которым никак не удается прийти к согласию. Социология вряд ли поможет в поисках сторонами так называемой «позитивной повестки дня». Но Эрдоган умеет играть на дискомфорте американцев. Поэтому важно, какое предложение Вашингтон сделает Анкаре и какое — Москве на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.