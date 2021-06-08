В Киевском национальном университете (КУН) им. Тараса Шевченко 7 июня пояснили, каким образом приняли решение о лишении звания почётного доктора президента Белоруссии Александра Лукашенко. Уточняется, что официальной причиной для решения в отношении Лукашенко стало то, что он публично «презирает территориальную целостность Украины, позволяет себе возмутительные высказывания в адрес нашего государства и его руководства».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Новость о том, что президент Белоруссии был лишен звания почётного доктора украинского вуза обсудили в сообществе издания Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Многие отметили, что Лукашенко, вероятно, даже не заметит произошедшего.

«Никто не просил давать звание. Но сами дали, затем сами забрали — и радуются. Ей-богу, как дети малые. Смешно», — написал AutoDom 112.

«Кто ж теперь уму-разуму наших придурков учить будет?» — спросил Северный Зверёк.

«В дурдоме всегда так: дали звание, забрали звание. Всё зависит от санитаров», — иронизирует LUBOV N.

«Почетный доктор института Рога и Копыта» Лукашенко всегда мечтал иметь. Академия наук Белоруссии, вообще-то, покруче будет! Да и толку от нее поболее», — добавил Сергей К.

Цитата из кф «Золотой Теленок» реж Михаил Абрамович Швейцер. 1968. СССР Контора Остапа Бендера «Рога и копыта»

«Лишение докторской не лишение жизни! Здоровья президенту Лукашенко!» — написала Людмила А.

«Не читать ему лекции теперь в Жмеринке (город в Винницкой области Украины с населением чуть более 34 тысяч человек. — М. Р.), не выступать перед селюками с докладом о пользе кизяка. Какие же вы жалкие, шумеры», — иронизирует Arthur Z.

«Так они это звание давали не для Лукашенко, а для своего имиджа! Лукашенко совершенно наплевать, почетным членом какого ПТУ он является по решению этого ПТУ», — отметил Юра Т.

«Наверное, батька так расстроился, всю ночь не спал, переживал», — иронизирует Vasilisa O.

«Как можно забрать звание, что за бред, привыкли путем голосования решать любые вопросы. Отмените солнце, идиоты…» — отметил читатель под псевдонимом Справедливость есть.

«Батьке до трактора это звание», — пишет Yarik Yasniy.

«Как же Бацька теперь жить-то будет. Ему ж теперь без звания и кусок в горло не полезет, и сон он потеряет, и жизнь не мила станет. Ой, жалко Бацьку. Придурки, ну что тут еще скажешь…» — написала Galina K.

«Лукашенко, может, и не знал, что он доктор, но он точно узнает, что он больше не доктор…» — пишет Алекс Д.

«А он им отомстит! Признанием Крыма и Донбасса!» — пишет читатель под псевдонимом Котэ.

«У нас теперь только такие, как Кличко, достойны звания доктора», — добавила Лариса Л.

Gov.ua Виталий Кличко

«Теперь это звание нужно отдать Тиханутой за научную работу «Как правильно печь котлеты», — написал Евгений З.

«Лукашенко — доктор по многовекторности. Но как *опой не крутил, а без поддержки РФ таки нашел бы на нее приключение, благо Путин задницу его спасает!» — подытожил Сергей К.

Напомним, отношения между Украиной и Белоруссией ухудшились после того, как 23 мая в Минске был задержан бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией, временно перестала покупать у соседней республики электроэнергию, а также запретила белорусским самолетам летать над своей территорией.