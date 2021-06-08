Применять ли физическую силу при наказании детей? Эта тема вызвала широкое обсуждение проблемы воспитания современных детей среди жителей Приамурья. Пользователи соцсетей разделились во мнении. Некоторые уверены, что применять физическую силу при воспитании просто необходимо, так как по-другому вырастить хорошего человека невозможно. Другие считают, что бить детей нельзя ни в коем случае, так как это унижает ребёнка.

Павел Ковалевский. Порка. 1880

Поводом для обсуждения на странице kriminal. blg в Instagram стала новость о том, что физическое наказание для детей считают правомерным порядка 60% россиян. Такие данные озвучила социолог, генеральный директор «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова на пресс-конференции в ТАСС.

«Вопрос в том, что понимается под «бьют». Для кого-то избиение это подзатыльник. Для кого-то и перелом как нечто несерьёзное», — прокомментировал пользователь iogann.faust.

«Полностью с вами согласен, в детстве за какие-то оплошности всегда наказывала мама, кипятильником, а от отца хватало только взгляда, и всё было ясно», — написал edi28az.

«Есть некая разница между битьём и наказанием. Бить ребёнка нельзя, но наказывать за непослушание нужно, ни в коем случае не голой рукой и не по голове! Должен быть посредник в виде ремня или розги, наказывать нужно без агрессии, с разъяснением ребёнку, за что его наказывают, не объявляйте ему войну, обнимите его после наказания и скажите, что любите, тогда дети не вырастут агрессивными и закрытыми», — считает jurock_selikhov.

«Вырастить человека — сложная задача. А сделать человека человеком ещё сложнее. Нигде этому не учат, мало кто изучает литературу. Поэтому все действуют по наитию, кому как проще. Но люди — всего лишь люди, потому получается по-разному. Кому-то подзатыльник нормально для усвоения материала, кому-то разговоры. Потому что все разные. Лучше бы в школе не синусы, косинусы втирали, а как вырастить человека», — написал __chaki_____.

Иван Богданов. Мастер и подмастерье. 1893

«Некоторым не помешает, ситуации разные бывают», — прокомментировал пользователь evgenia.rotaru.

«Смотря как бьют, есть так бьют — не дай бог, а поджопника дать — это норм, и поговорить, и объяснить», — уверена amurka198418.

«Поддерживаю: бить нельзя, но наказывать надо», — написал ko_nstantin7230.

Часть пользователей категорически против применения физической силы при воспитании детей. По их мнению, это разрушает психику ребёнка.

«Люди, оправдывающие насилие тем, что «меня тоже били, и ничего», это что-то вроде «я страдал, и ты будешь страдать»?» — прокомментировал пользователь daniilvoron24.

«Детей нельзя наказывать. Даже если они живьём сожгли собаку, избили человека, совершили кражу и т. д. Не наказывайте, это просто дети», — считает alekseiprotven.

«Ну конечно, собаку сожгли, бабушку отпинали, это же деточки… Вы чооо», — ответил an_ch.xudenko.

«Это ужасно, когда бьют детей. Можно воспитывать и без битья, просто многим не хватает терпения и мозгов», — написала zama197979.

«Стань другом своему ребёнку, создай атмосферу полного доверия, учи его правильным вещам, и тебе никогда не придётся на него поднимать ни голоса, ни руки. Если вас в детстве лупили, и вы вроде норм, то это ничего не значит, особенно то, что бить ребёнка — нормально. Если ребёнок вас не понимает и не слушается, то это не его вина. А только ваша. Значит, вы плохой родитель, и за побоями вы скрываете свою слабость и бессилие, свое неумение воспитать адекватного человека», — считает worldofpixelart.

«У моего ребёнка с самых маленьких самое страшное наказание — игнор. Действенное. Зато ребёнок дружит со мной, знает, что я его люблю, и я всегда за него горой. А бить, и потом мириться … Это как мужик бабу лупит, а потом цветы ей дарит, и у них — любовь. Если бы меня били, я бы точно стала отморозком и ненавидела бы родителей. У вас чувства личной неприкосновенности нет, что ли? Чувства собственного достоинства… Что, значит, бить и быть битым — это норма? Общество мазохистов…» — написала kosmetichka_jp.

Наказание в классе

«С детьми всегда можно договориться по-хорошему. Кто не умеет договариваться, вымещает свою несостоятельность на детях», — уверен пользователь cfhfafyjdf21.

«Категорически бить детей нельзя. Тем более родителям. Дома ребенок должен чувствовать защиту, а не страх! А наказывать можно по-разному. Мне достаточно было сказку перед сном не прочитать», — написала kolosova8018.

Большинство же пользователей сошлись во мнении, что применять физическую силу при воспитании ребёнка можно и даже нужно. При этом жители Приамурья приводят примеры из собственного детства, говоря о том, что родители мало били.

«Запоминается лучше», — считает zherdev_konstantin.

«Всех лупили и все живы, зато сразу было понятно, что можно, а что нельзя делать, и обид за это ни у кого на родителей нет, потому что все прекрасно помнят, за что получали. А нынешним детям этого ооочень не хватает, нежные все стали», — уверен noop_zeya.

«Живы-то живы, правда, тех, кого лупили, в большинстве своём имеют сильные проблемы с психикой», — ответил worldofpixelart.

«Нужно, а не можно», — уверен andrey02021990.

«Наши родители работали с утра до вечера. Младшие были на совести старших братьев или сестёр. Их надо было покормить, за порядком в доме тоже старшие дети отвечали, огород прополоть. И не дай бог что-то не успеть сделать к приходу родителей с работы, берегись. А ещё и гулять успевали. И выросли. И детство вспоминаем с благодарностью. А сейчас одни только муси — пуси, и растут дети так, что родители им все должны и обязаны», — прокомментировала shelkovnikovael.

«Не просто можно, а нужно», — уверен viktor.pavlov.90.

«Раз били — значит, за дело. Если б отец меня не лупил, вырос бы с меня отморозок. Да и дети разные — кому-то на пользу ремешок, кому-то и слова хватает. Везде нужно находить подход, а какой он будет, смотреть по ситуации», — написал popovsergeyleonidovich.

«Накосячил — получил, а если словом, поговорят и всё, а так ребёнок будет знать, что этого делать не стоит, можно будет получить, разговором не всегда поможет — мимо ушей», — прокомментировал пользователь bracodello.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

«Если детей не наказывать, они начинают чувствовать свою безнаказанность и начинают борзеть. Так и рождается неуважение к старшему поколению», — уверен ko_nstantin7230.

«Прилетало в детстве ремнем на раз-два, плакала, обижалась, а сейчас думаю: мало били, есть дети, которые понимают словами, а есть которым и ремнем трудно объяснить, теперь говорю родителям спасибо. Конечно, я против побоев, когда бьют по голове или наносят иные повреждения, после которых остаются синяки и страдают внутренние органы, но жопа — самое безопасное место и самое доходчивое», — написала lazovskaya_t_i.

«Очень даже можно! Другое дело как! Поджопник — да! По лицу — нет! Рукой — да! Ремнём — в крайних мерах. Всё относительно… Главное не унижать достоинство ребёнка. Считаю, лучше один раз поджопник дать, чем целый день ходить и впихивать ему в голову, что так делать нельзя. Естественно, соизмерять силу! Вот и всё. Выбор каждого!» — прокомментировал 77 220 120.

«Бить — это значит в живот, в голову руками и ногами, а воспитывать — ремень и прутик. Максимум покраснение на коже», — считает blagorodnyi22.

«Некоторых не бить надо, а пороть, чтобы понимали ответственность содеянного», — уверен aleks_andrkuznetsow.