Неоднократный слив личных данных граждан из интернет-ресурсов под управлением российских внесистемных оппозиционеров стал поводом для широкого обсуждения среди популярных блогеров. Авторы выразили своё отношение к происходящему 7 июня в Telegram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Посадка

Многие авторы возмутились тем, что данные простых пользователей, которые доверились оппозиционерам, оказались не просто в общем доступе, а их кто-то использует для личного обогащения.

«После пропажи Навального из продукции ФБК (организация признана в России иноагентом) ее ценность значительно упала. Если раньше заказные ролики от лица Единого Безальтернативного Лидера Оппозиции стоили внушительные суммы, то теперь работа встала — нет ни «расследований», ни «разоблачений», ничего. В «Черный Ящик ФБК» (организация признана в России иноагентом) уже давно не приходит компромат на конкурентов, так что иссяк и поток денежных средств, который Леонид Волков забрал себе, отправив начальника в колонию. Дефицит «пожертвований» приходится компенсировать совсем дикими способами — на продажу выставлены данные участников «Умного голосования», по 5−6 рублей за голову. Вот, во сколько оценивает своих сторонников Галахический Леонид», — считает автор Telegram-канала «Лесонавал».

Некоторые каналы предположили, что внезапный слив личных данных пользователей может быть связан с тем, что структуры вокруг осуждённого блогера Алексея Навального резко потеряли источник финансирования и сотрудники попросту решили заработать деньги иными способами.

putnik Алексей Навальный и Леонид Волков

«Поскольку доверия к навальнятам все меньше — финансовое положение верхушки ФБК (организация признана в России иноагентом) быстро катится по наклонной (спонсировать никчемных идиотов желающих мало). Видимо, скоро единственным источником дохода для них станет спекуляция персональными данными. Надо заметить, Волковы-Яшины-Миловы никогда на страже конфиденциальности не стояли и всегда довольно легко сливали в сеть всю подноготную своих фолловеров, вплоть до серии и номера паспорта, так что большинство вполне можно найти в сети. Но если поскрести по сусекам — наверняка еще найдут и с удовольствием обменяют на кэш. Ну, а четакова?» — сообщается в Telegram-канале «Немалая Родина».

Часть авторов отметили, что налицо очевидное наплевательство со стороны оппозиции по отношению к простым сторонникам. Люди считают, что верхушка таких структур попросту выкачивает из доверчивых граждан деньги, но ничего по существу взамен им дать не может, даже защиту их личной информации.

«К хранению персональных данных в ФБК (организация признана в России иноагентом) всегда относились наплевательски, утечки конфиденциальной информации происходили систематически. Так, в середине апреля стало известно об утечке базы данных с электронными адресами пользователей, которые были зарегистрированы на сайте «Свободу Навальному». В ФБК (организация признана в России иноагентом) признали утечку и даже попытались выкрутиться, что, мол, ничего страшного в этом нет. Однако в реальности последствия могут быть куда серьезнее — от банального фишинга с целью кражи данных или денег до полной деанонимизации пользователей и составления базы сторонников Навального. В общем, когда в очередной раз оппозиционные конторы будут предлагать зарегистрироваться на своих интернет-ресурсах и указать персональные данные, лучше сто раз подумать, ибо потом проблем не оберешься. Эти деятели уже показали, что не умеют хранить базы данных, их удел — собирать донаты и критиковать власть», — написал автор Telegram-канала «Замечательная конспирология».

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

Нашлись и те, кто убеждён, что рассказы российских оппозиционеров об аморальности отечественной властной верхушки звучат уже не столь авторитетно для их сторонников, ведь эти политики и сами уже не раз показали всему свету своё рыльце, которое в пушку.

«Довольно любопытно, как на протяжении многих лет российская внесистемная оппозиция рассказывает об аморальности и бессовестности Кремля, но при этом, например, нагло обворовывает доверчивых интернет-хомячков, забирая у них последние три рубля, ради «Прекрасной России Будущего», которая непременно наступит, если какой-нибудь Лёня приобретёт на донаты очередную недвижимость в Люксембурге, а Навальный сможет платить по 4 млн рублей своим адвокатам каждый месяц — ради, разумеется, грядущих демократических преобразований и всеобщей фантазии, где, «кто был ничем, тот станет всем», — говорится в сообщении Telegram-канала «МедиаАктивист».

Напомним, неоднократный слив личных данных граждан из интернет-ресурсов под управлением российских внесистемных оппозиционеров стал поводом для широкого обсуждение в популярных Telegram-каналах.