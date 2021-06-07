Решение российского политика Дмитрия Гудкова отправиться на Украину, опасаясь, как он утверждает, дальнейшего уголовного преследования по делу об имущественном ущербе, по которому он проходит в качестве подозреваемого, вызвало реакцию среди известных блогеров. Авторы популярных блогов и известные журналисты высказались на данную тему 7 июня в Telegram.

Dhārmikatva Дмитрий Гудков

Многие стали тут же язвительно комментировать произошедшее. Но больше всего некоторых авторов привлёк пост журналиста Павла Лобкова, который, по сути, признался в любви к Гудкову, отметив красоту его ног.

«Ну, теперь понятно, почему Гудков сбежал», — говорится в сообщении Telegram-канала «Shit & Sable».

Некоторые известные медийные персоны не смогли удержать смеха от реакции российских оппозиционеров на отъезд своего коллеги на Украину. Люди считают, что Гудков поступил правильно, ведь он всё это время, оказывается, находился под угрозой сексуального насилия.

«Теперь мы знаем, что Гудков сбежал на Украину от харассмента со стороны Лобкова», — издевается автор Telegram-канала «Жизнь насекомых».

ПОКА ТУТ Павел Лобков

Отдельные Telegram-каналы указали на то, что «бегство» на Украину совершают только те, кто находится в полном отчаянии. Судя по всему, у Гудкова было серьёзное основание, чтобы выбрать для отъезда из России именно это государство.

«Гудкова можно понять в его бегстве. От любви Лобкова можно даже на Украину сбежать», — написал канал «В мире животных».

Часть авторов наоборот, пожурила Гудкова за бесхребетность и отметила, что на его фоне куда более стойкими политиками оказались другие российские оппозиционеры. К примеру, Илья Яшин.

«Гудков после такого уехал, а Яшин сумел найти в себе силы остаться», — отметил журналист Илиас Меркури в своём Telegram-Канале.

Ряд каналов уже успел оценить выступление семьи Гудковых на украинском телевидении, где они достаточно эмоционально пожаловались на то, как в России страшно жить. При этом Гудковы почему-то не задались вопросом: а какое дело украинским телезрителям до ситуации в России, если не им голосовать на предстоящих выборах?

«Геннадий Гудков рассказал про свою боль Ляшко, Гордону, Шустеру и прочим представителям украинской гей-элиты», — пишет Меркури.

DonSimon Дмитрий Гудков

Напомним, 6 июня российский политик Дмитрий Гудков сообщил в Telegram, что уехал из России на Украину, опасаясь дальнейшего уголовного преследования по делу об имущественном ущербе, по которому он проходит в качестве подозреваемого. В результате этого многие соратники оппозиционера выразили своё неодобрение его поступка, а некоторые даже написали крайне язвительные посты в соцсетях.