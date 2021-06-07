Если не произойдет ничего сверхъестественного, то на следующей неделе в Израиле будет приведено к присяге новое правительство, без Биньямина Нетаньяху. Впрочем, ничто сверхъестественное не в диво политической системе Израиля наших дней. Ибо нет ничего диковинней самой сколотившейся коалиции без Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Кнессет

Мы пожинаем плоды четвертых выборов за последние два года. Никакая социология не сможет объяснить, как из всего этого вылезло правительство без «Ликуда» с Нетаньяху во главе.

Уже более десяти лет мы наблюдаем, как растет религиозное большинство среди учеников израильских школ. Будущее Израиля — это сегодняшние школьники, более половины которых получают религиозное образование разной степени строгости.

Показатели среди детей и подростков указывают и на тенденции среди взрослых, ибо родители выбирают систему образования. Надо сказать, что и среди светского населения немалая часть относится к традиции и истории с уважением. Таким образом, выборы должны были привести в Кнессет две трети религиозных и правых депутатов.

Иерусалим

Напомним, к чему привели последние выборы. Правящая доныне партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху — 30 мандатов. Три религиозные партии получили 9, 7 и 6 мандатов. Смешанная партия религиозных и светских правого толка «Емина» получила 7 мест. «Русская партия» Либермана и декларативно правая «Тиква Хадаша» получили по 6 мандатов. Выходит, что правые и религиозные партии провели 72 депутата из 120. К этому можно добавить, что 8 депутатов «Кахол Лаван» во главе с бывшим начальником Генштаба Бени Ганцем — это центристы, уживавшиеся с Нетаньяху в одном правительстве около двух лет. Иными словами, избиратель «сказал свое слово», как принято в таких случаях велеглаголать. «Ликуд» ведь набрал 30 очков, а ведущая оппозиционная «Еш Атид» во главе с телеведущим Яиром Лапидом — всего 17. Казалось бы, коалиция была предопределена результатами голосования.

Однако тут взыграла личная неприязнь. Авигдор Либерман, служивший всего три года назад министром обороны в правительстве Нетаньяху, вошел в роль злейшего врага. Этот нынче воинствующий атеист был в прошлом «правее» Нетаньяху, если кто забыл. Непримиримым к Нетаньяху оказался и бывший второй номер в «Ликуде» Гидон Саар с его партией «Тиква Хадаша» («Новая надежда»).

Однако истинным героем событий стал лидер партии «Емина» («Направо») Нафтали Беннет. Он тоже утверждался одесную Нетаньяху, то есть был ястребом и патриотом. Но вдруг учуял шанс на первоначалие и проделал ряд финтов, ведущих его к вожделенному премьерскому креслу. В новой правящей коалиции главой правительства станет Нафтали Беннет и только по прошествии двух лет его должен сменить Яир Лапид. Для пущей потехи добавим, что один из семи депутатов партии «Емина» отказался поддержать своих лидеров в политическом трюкачестве, что снизило их число депутатов до шести. Это не шутка. Глава партии из шести депутатов возглавит правительство. Можно порассуждать о личных заслугах Беннета и признать его достойным кандидатом в лидеры, но с точки зрения обычно принятой в Израиле демократической процедуры все это новое коалиционное образование не может не вызвать недоумения.

תיכון הראל מבשרת ציון Визит Нафтали Беннета в среднюю школу

Случилось нечто невероятное. Правые Беннет, Саар и Либерман сядут заседать и править вместе с левыми радикалами из МЕРЕЦ (партия с шестью мандатами с активистом ЛГБТ во главе) и с исламистской РААМ, открыто ориентирующейся на движение «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трудно также понять союз исламистов с поборниками идей Содома. Можно театрально всплеснуть руками и воскликнуть что-то из категории нравоучительного.

Театр абсурда? Несомненно! Но пусть не радуются преждевременно в Газе и в некоторых столицах Европы. Государственная система не даст сбоя. Невзирая на очевидный кризис демократии.