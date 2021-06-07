Заявление бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова, подозреваемый в неуплате долга по договору аренды, о том, что он выехал из Российской Федерации на территорию Украины, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 7 июня в социальной сети Facebook.

Эжен Делакруа. Данте среди негодяев и обманщиков. 1822

«Наконец, слышали их плач Ярославны на украинском канале. Такая ненависть к России! Хорошо, что эти бедные избавили себя от неё», — пишет Nadezda O.

Многие пользователи с радостью встретили новость о том, что видный российский оппозиционер предпочёл украинскую землю своей Родине. Люди убеждены, чем меньше таких изменников останется в России, тем лучше будет нашему государству.

«А здесь все знают, кто такой Гудков? Кто это? Что он сделал? Как заработал свою известность? Почему важно знать, откуда и куда он едет?» — задаются вопросом Александр А.

Цитата из м/ф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Некоторые комментаторы отметили, что Гудков мог бы спокойно себе оппозиционерствовать, но он предпочёл осуществлять, судя по всему, некие мошеннические действия, что и стало причиной его спешного отъезда из страны.

«Забавно, как все эти «политики» в итоге в своё естественное состояние возвращаются. Мелкие мошенники. Ещё забавно то, что на Украине у подобных личностей получается ухватить себе чуточку власти», — отметил Dmitry P.

Часть людей оказались в недоумении от того, почему человек, который находится под следствием, смог покинуть пределы Российской Федерации.

«А почему его не арестовали, а дали спокойно уехать? Это значит, что можно воровать, не платить и беспрепятственно сбежать на Украину?» — возмущается Владимир Г.

Ряд пользователей считают, что руководство страны решило «полюбовно» расстаться со своим злопыхателем, чтобы не доводить ситуацию до драматического исхода,

«Пересечение границы такими людьми не может быть тайной. Раз выпустили, возможно, так надо было. Нет человека в стране — нет проблемы. Нет проблемы у властей. Ну, это же очевидно. Сбежал — обвинят в нарушении «невыезда», если давал подписку, конечно же, объявят в розыск. Но он точно уже не вернётся, чтобы не сесть», — написал Сергей З.

Цитата из м/ф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Нашлись и те, кто предостерёг Гудкова от того, чтобы он надолго задержался на территории Украины. Люди опасаются, что он может стать очередной жертвой политических разборок в этом крайне небезопасном государстве.

«Шеремет тоже уехал на Украину. Сначала он гадил из России, потом из Украины. Но потом этого Шеремета не стало. Был ещё и депутат Вороненков, который пытался освоиться на украинской земле. Гудкову стоило бы это учитывать», — пишет Brian C.

Напомним, 6 июня бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, подозреваемый в неуплате долга по договору аренды, заявил в Telegram, что выехал из Российской Федерации на территорию Украины.