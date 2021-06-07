Материал издания Axios, согласно которому администрация президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским перед американо-российским саммитом, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 июня в социальной сети Facebook.

Портрет шута Хуана Калабацилоса (1636-1637) Прадо

«Зеленский слопал и не подавился. Круто же его подставили!» — отметила Валюша К.

Многие комментаторы отметили, что такого исхода событий Зеленский явно не ожидал и, скорее всего, сейчас пребывает в дезориентированном состоянии, поскольку основной куратор украинского правительства, по сути, бросил своё чадо на волю судьбы.

«Бедняга Зеленский, как он это переживет?! Он же был так уверен в этой встрече, уже и все жалобы на «агрессора» приготовил. А тут на тебе, такой облом», — написала Елена С.

Некоторые пользователи предположили, что в Вашингтоне уже просто никто не хочет иметь дела с Украиной. Люди убеждены, что Запад устал от бесконечного нытья украинских политиков и их жалоб на Россию.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Опять Украина в пролёте, уже в который раз. С попрошайками встречаться уже стало слишком утомительно для Соединённых Штатов», — поделился своим мнением Alexander P.

Часть людей уверены, проводи Зеленский самостоятельную независимую политику, направленную на суверенизацию своего государства, то он бы попросту не оказался в столько неловкой ситуации.

«Вот если бы наоборот, Зеленский отказался бы от встречи, тогда он сыграл бы себе в плюс. Но этого быть не может. На такие фокусы Зеля никогда не решится», — считает Василий М.

Ряд пользователей отметили, что такое решение американской стороны является крайне унизительным для и так упавшей в глазах всего мира украинской политической элиты.

«Плохо «нелох» умолял Байдена. Или, может, не теми местами. Каждый раз, когда начинает казаться, что унизить Украину сильнее уже невозможно — власти в Киеве опровергают это заблуждение», — пишет Катерина Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Нашлись и те, кто посоветовал Зеленскому верный способ добиться встречи с американским президентом, которым не побрезговал воспользоваться предыдущий лидер Украины.

«Тогда остаётся план «Б»! Будет поджидать президента США возле туалета, ровно так как караулил Трампа Пётр Порошенко, Хитрая и безотказная тактика современных украинских политиков», — заметил Сергей К.

Напомним, 7 июня издание Axios опубликовало материал, согласно которому администрация президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским перед американо-российским саммитом.