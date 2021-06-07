Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, поскольку на кону её независимость, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 7 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Клод Верлинд. Марионетки

»Надо отдать должное ему в стремлении бесконечно выглядеть идиотом и посмешищем», — написал Денис П.

Многие пользователи считают, что подобные заявления Зеленского говорят о том, что Украина оказалась в патовой ситуации, и её президент, по сути, просто плачет на весь свет, пытаясь выдавить жалобную слезинку из западных кураторов.

«Ужас! Топнул ножкой! В НАТО нас! В НАТО! Я так сказал! Но мир не содрогнулся!» — издевается Татьяна Г.

Gov.ua НАТО и Украина

Некоторые комментаторы уверены, что НАТО не уступит Украине, потому что на территории этой страны до сих пор существуют неразрешённые территориальные противоречия. Граждане убеждены, что Зеленский хочет видеть натовских солдат в Донбассе, потому что сам одолеть ДНР и ЛНР не в силах.

«Запрещено по уставу НАТО принимать страны с нерешенными территориальными вопросами. Иначе вступление можно считать лишь попыткой с помощью чужих войск решить собственные проблемы. Зеленский обязан это знать. Так что единственный путь попасть Украине в НАТО — это признание Крыма частью России и отказ от Донбасса», — поделился своим мнением Сергей Х.

Часть людей считают, что Зеленскому пора принять горькое, но необходимое для всей Украины решение. Президент должен признать, что Крым вернулся в Россию навсегда, и приказать разойтись мирно с Донбассом.

«Украине надо решить всего одну проблему — территориальную. Надо лишь признать Крым российским, а ДНР и ЛНР независимыми республиками. И всё! Вы член НАТО!» — предполагает Сергей Р.

Ряд пользователей убеждены, что в НАТО нет таких горячих голов, как на Украине, и они никогда не пойдут на прямое столкновение с российскими войсками, которые, в свою очередь, не допустят, чтобы на территорию Донбасса встал натовский сапог.

«НАТО отлично понимает, если Окраину принять в блок НАТО, то альянсу наступит конец! Они начали понимать, что такое Украина с её конфликтами на границе», — написал Виктор Ш.

Smdnr.ru Флаги ДНР и ЛНР

Нашлись и те, кто указал, что то положение, в котором оказалась Украина, предрекали многие и давно, но руководство этой страны почему-то не сделало ничего, чтобы изменить губительное направление движения.

«А кто-то сомневался, что Украина придёт к такому результату? Что их кинут, как Америка, так и весь Запад. Скоро ещё «Северный поток — 2» достроят. Сейчас будут деревьями всю страну топить и раз в 25 лет урожай собирать топлива. Это итог русофобской политики», — считает Сергей С.

Напомним, 7 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, поскольку на кону её независимость.