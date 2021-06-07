Жители Самарской области активно обсуждают инициативу, опубликованную на сайте «Российской общественной инициативы», автор которой предлагает упразднить и перестать использовать на официальном уровне отчества.

Теодор ван Тюльден. Геркулес и Омфала (фрагмает)

Инициатор этой явно не новой идеи заявляет, что «в использовании отчеств прослеживается явно выраженный сексизм по отношению к женскому полу. Соответственно, это безобразие с официальных документов, конечно же, должно исчезнуть, как я считаю. И да, если и отказываться от отчеств в документах, то будущий переход на новый электронный паспорт в 21 году как раз самое время для этого. Так что стоит поспешить».

Автор утверждает, что в случае положительного решения «в государстве станет получше с социальным равенством». Эту идею на сайте поддержали лишь 86 человек, против выступили более одной тысячи граждан, которые не намерены отказываться от отчеств или давать «матчество» своим детям.

Жители Самарской области активно присоединились к данной дискуссии, оставив более 200 комментариев в течение двух часов в группе в соцсетях под соответствующим сообщением. Подавляющее большинство местных жителей негативно отнеслось к идее отменить отчество.

«В край уже ополоумели», «Очередной бред», «Блин, что вы курите без меня? Отсыпьте. Надоело быть адекватным», «Отчество отберем… Может, и детей без мужчин будем делать, все строить, чинить, тяжелую работу сами. А?», «Как Илья Галинович скажу: вам нечем заняться…» — пишут пользователи социальной сети.

Этьен Жора. Аристотель и Кампаспа

Кто-то вспомнил, о том, что эту идею давно продвигают феминистки, которые призывают к смерти патриархата: «О, фемки ожили опять, кто о чём, а вшивый о бане!».

С ним соглашаются местные жители, которые понимают, откуда «ветер дует»: «Пусть инициаторы в США уезжают, там их поймут», «Да уж, либерально-демократические идеи некоторых доводят до идиотизма. Тысячу лет жили — и тут на тебе… Если в США полицейские красят патрульные машины в ЛГБТ-цвета, то мы их решили переплюнуть… Константин Варварович — звучит гордо — или? А может, Михаил Алинович… Это не социальное равенство, а дебилизм либеральных отморозков…», «Тлетворное влияние Запада!!!»

Некоторые жители предположили, что это лишь «цветочки», а вот ягодки, которые еще впереди, будут совсем не сладкими: «Следующий виток идиотизма, походу, будет — не называть детей по половому признаку)))», «Скоро вообще мир перестанут делить по половым признакам. Не будет мужчин и женщин — будет просто оно — безликое однообразное и покорное стадо, без рода и племени, как гуманоиды… Разве не этого добиваются наши партнёры из-за океана».

Кто-то из пользователей отметил, что эта инициатива является отвлечением людей от реальных проблем. В связи с этим пользователи вспомнили и о пенсионной реформе: «Заняться то больше нечем, других проблем нет. Отвлечем население от настоящих проблем», «Данными постами отвлекают от реальных проблем, про которые надо кричать. Цены с ума сходят: стройматериалы взлетели до небес, бензин золотой скоро будет, с пенсией обманули».

Некоторые жительницы отметили, что они гордятся своими отчествами: «Не понимаю этих феминисток: я сама, я сильная, плачу за себя, сделаю сама, дверь открою сама, и параллельно сетуют на мужчин, что они недостаточно сильные, смелые, ласковые, — да потому, что ты сама, как мужик, и ни одному мужчине сильная женщина не нужна, и отчество лично для меня — гордость».

«А что касаемо прав мужчин и женщин, то скажу так, лично мне нравится быть женщиной, приятно, когда, выходя из транспорта, муж подает мне руку, открывает передо мною дверь, поможет донести сумки и прочее. А еще у меня отчество моего папы, а у дочки отчество ее папы, и я этим очень горжусь!!!» — сообщают женщины.

«Знаете, почему во всём мире многих женщин привлекают именно восточные мужчины? Потому что на Востоке не допускают эмансипацию на государственном уровне. Там мужики остались мужиками — сильные, главные. А наши постепенно превращаются в баб. Почему? Правильно! Потому что бабы превращаются в мужиков. Нельзя шутить над природой, а то природа пошутит над тобой», — отмечает жительница Самары.

Караваджо. Мальчик, укушенный ящерицей. 1594

Один из пользователей предложил не отчества отменять, а заняться воспитанием детей: «Может, стоит лучше воспитывать своих детей, чтобы из них вырастали полноценные люди, готовые не только принимать решения, но и брать за них ответственность. И наконец улучшить благосостояние народа».

Лишь одна из жительниц всё же не увидела в этой инициативе «ничего такого»: «Какая разница, какая у ребёнка фамилия, отчество?! Самое главное, чтобы ребёнок был здоров и счастлив».

В защиту данной инициативы стал лишь один пользователь с закрытым аккаунтом, который не указал, где он проживает. «Наконец-то дошло. Ага, фамилию берёшь мужа, своим детям тоже, ещё и отчество. Вынашивала, страдала в родах, воспитываешь. Нормальная идея!!! Да здравствует матриархат. Понабегут сейчас злые, умственно стереотипные люди. То, что не входит в норму общества, значит — изгой. А для меня стадо и мнение стада — изгой. Нужно мыслить своим мозгом».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что болезнь феминизма более смертельна, чем любой коронавирус, так как влечёт стопроцентную смертность. Соблазн свободы, не уравновешенный страхом за жизнь, способен преподнести нам один из самых страшных уроков. Едва ли человечество хочет именно этого.