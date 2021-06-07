В последние недели пребывания Дональда Трампа на посту президента США руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз не переставал давить на министерство юстиции США для того, чтобы они провели расследование конспирологических теорий о вмешательстве в президентские выборы 2020 года, сообщает The New York Times со ссылкой на недавно предоставленные Конгрессом электронные письма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея

В пяти электронных письмах, отправленных в последнюю неделю декабря и в начале января, Медоуз просил Джеффри Розена, в то время исполнявшего обязанности генерального прокурора, проверить слухи о фальсификации выборов в Нью-Мексико и «целый ряд необоснованных заявлений, в которых утверждалось, что победа осталась за Трампом», пишет издание.

Вопреки тому, что прокурор не согласился открыть расследование, пишет издание, сам факт переписки между Медоузом и Розеном, о которой ранее не сообщалось, свидетельствует о том, что Трамп и союзники «пытались подорвать или даже аннулировать результаты выборов, пока еще контролировали правительство».

Ни для кого не является новостью, что Трамп и большинство членов Республиканской партии действительно пытались оспорить выборы, однако новая статья в The New York Times привлекла внимание читателей благодаря громкому заголовку, который снова обвиняет экс-президента за усилия убедиться в соблюдении честности выборов.

Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость о переписке между Белым домом и министерством юстиции.

«Мы живем в бесконечном цикле республиканского злоупотребления властью и препятствования правосудию, в ходе которого уже случилось восстание. Нет ни конца, ни начала, они просто не будут подчиняться императивам правительства или институтам правосудия», — пишет Luke Zalenski.

(сс) Elvert Barnes Сторонники Дональда Трампа

«Страшно представить, как близко мы подошли к тому, чтобы сломить демократию в Америке. Угроза остается, но, по крайней мере, на сегодняшний день мы все еще являемся действующей демократией», — считает Peter Nikol.

«Помимо многих других причин, этот человек не заслуживает никакой руководящей должности в нашей замечательной стране», — уверен arnal.

«Эта банда преступников не боялась нарушить какие-либо законы, тем более принципы», — считает raincoast.

«Любая безумная теория используется для оправдания результатов. Я бы хотел, чтобы мы вернулись к элементарной ответственности. Если бы Трамп не говорил многое из того, что он сказал, он бы победил. Но он не мог перестать говорить. Он проиграл. Байден не победил, если вы понимаете, о чем я», — пишет Juan Carlos E.

«Это общение между министерством юстиции и Белым домом было незаконным, а законодательство выброшено в окно. Он не только беседовал, но и бесстыдно призывал их расследовать мистификации и слухи», — сообщает James Hughes.

«В Белом доме при Трампе царила антидемократическая болезнь. Все это необходимо расследовать и понять. Независимо от политической партии, пытаться подрывать свободные и честные выборы — это неправильно. Это не патриотично. И это не по-американски», — указывает mountainviews.

Дональд Трамп

«На данный момент партия Pеспубликанцев полностью погружена в альтернативную реальность. Они поверят в это. Безусловно. Это то, что могло бы произойти в фантастическом измерении, в котором они сейчас живут», — высказывает свое мнение Meeks.

Напомним, на данный момент в США продолжается проверка бюллетеней на признаки фальсификации президентских выборов. В мае судья штата Джорджия дал разрешение на проверку отправленных по почте бюллетеней в крупных регионах штата, включая Атланту. Власти Мичигана также выразили желание осмотреть машины для подсчета голосов. Похожие обсуждения привели к острому разделению среди властей штата Нью-Гэмпшир.

Идея по поводу аудита результатов президентских выборов в США 2020 года была выдвинута партией Республиканцев и вызвала сильную критику со стороны демократов, которые считают, что попытки оспорить выборы «угрожают демократии».

По состоянию на сегодняшний день республиканцы не смогли найти доказательства фальсификации выборов, но ясно дали понять, что продолжат пересчитывать голоса, сколько бы времени это ни заняло.

(сс) The National Guard Участок для голосования в США

ИА REGNUM напоминает, в апреле штат Аризона начал собственную проверку миллионов бюллетеней, чтобы убедиться в честности результатов голосования. Все бланки проверяются на наличие сгибов, на заполнение рукой человека, и на то, что они напечатаны в одной типографии и на правильной бумаге. Существует подозрение, что некоторое количество бюллетеней было распечатано не в официальной типографии.