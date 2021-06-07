Конец сельской России и России малых городов?
Завершение очередного Петербургского межуднародного экономического форума дало достаточно пищи для аналитической рефлексии. Со слов главы оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, в этом году мероприятие посетили 13 тыс. участников из 140 стран мира, заключено более 800 соглашений на сумму 3,86 трлн руб., однако главные итоги для регионов — это их возрастающая зависимость от крупных корпораций и изменения в региональной политике. Контуры региональной политики государства существенно меняются, и, возможно, в ближайшие годы мы увидим активную реализацию этой траектории. В частности, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что нужно концентрировать ресурсы на развитии 15−30 опорных населённых пунктов в каждом субъекте России. Хотя при этом он отметил, что правительство не забудет малые города и сельские населённые пункты. Похоже, что через несколько лет экономическая и социально-демографическая структура России может измениться до неузнаваемости.
Форум — «день открытых дверей» для крупного бизнеса
Региональная повестка стала одной из главных тем ПМЭФ-2021. Особенно отличился Санкт-Петербург, заключивший контракты на 200 млрд руб. Соглашений на 150 млрд руб. заключила Тульская область — регион традиционно активный в рамках данного форума. 122 млрд руб. инвестиций привлекла Башкирия, в том числе путём соглашений с Башкирской содовой компанией (БСК) и компанией «Кроношпан».
Эксперты убеждены, что нынешний ПМЭФ высветил в качестве основного тренда регионального развития формирование агломераций и дефицит инвестиций в регионах.
Руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко отмечает, что ставка сделана на развитие пары десятков регионов.
Политолог Николай Евдокимов считает, что новые проекты власти приведут к дальнейшей дифференциации регионов:
Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов убеждён, что главное и наиболее очевидное значение ПМЭФ для регионов — возможность привлечения крупных российских и иностранных инвестиций.
По мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаила Нейжмакова, среди затронутых на ПМЭФ тем, касающихся региональной политики, можно отметить три ключевых.
Скептически к ПМЭФ относится политолог Алина Жестовская. По её словам, «Петербургский международный экономический форум в нынешнем своём виде является скорее luxury-тусовкой, нежели каким-то деловым мероприятием». Все инвестиционные и партнёрские соглашения, которые там формально подписываются, касаются уже давно и тщательно проработанных, взвешенных и решенных вопросов. Просто на площадках ПМЭФ данные процедуры смотрятся солиднее и статуснее.
Новый рейтинг АСИ: впереди всё те же
Одним из наиболее заметных событий Петербургского форума традиционно становится презентация рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). В этот раз в топ-5 вошли Москва, Татария, Тюменская область, Тульская область и Башкирия. Стоит отметить существенный рост позиций Башкирии (замыкает топ-5), а вот Санкт-Петербург опустился с четвертого места на девятое. Кроме того, аналитики агентства изменили подход к формированию рейтинга — теперь одну позицию могут занимать сразу несколько субъектов, впрочем, первой пятёрки это не коснулось.
Дмитрий Михайличенко отмечает, что в лидерах рейтинга всё те же:
«Первая тройка и вовсе становится недосягаемой для остальных регионов — Москва, Тюменская область и Татарстан. Рейтинг показывает, что потенциал Московской области и Петербурга реализован не полностью. Вместо них в первой пятерке — более скромная Тульская область и Башкирия. Это безусловный плюс для этих регионов, но перспективы российской экономики очень и очень туманны. По сути, 20−30 регионов ведут работу по поиску инвестиций, а остальные — нет. Они жестко на дотациях. Им инвестиции брать неоткуда, они ждут трансферты из федерального бюджета».
По мнению Олега Иванова, недоумение вызывает методика составления рейтинга, согласно которой на одной позиции оказываются несколько регионов.
Алина Жестовская полагает, что рейтинг АСИ — это, по большому счёту, результат лоббистских возможностей глав регионов.
Тем не менее рейтинг АСИ позволяет проследить чёткую корреляцию: регионы, находящиеся вверху рейтинга, в большинстве своём и на полях форума проявили себя активно, как те же Татарстан, Тульская область, Башкирия. А это значит, что формирование региональных групп, вокруг которых в ближайшем будущем станет выстраиваться российская экономика, по сути, уже завершено.