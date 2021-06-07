Михаил Нейжмаков

В-третьих, отметим реплику Марата Хуснуллина, что в каждом регионе должно появиться 15−30 опорных пунктов, где качество жизни будет выше. Это может стать дополнительным фактором конкуренции за получение федерального финансирования на такие цели как между регионами, так и между элитами наиболее перспективных в этом плане муниципальных образований».

Скептически к ПМЭФ относится политолог Алина Жестовская. По её словам, «Петербургский международный экономический форум в нынешнем своём виде является скорее luxury-тусовкой, нежели каким-то деловым мероприятием». Все инвестиционные и партнёрские соглашения, которые там формально подписываются, касаются уже давно и тщательно проработанных, взвешенных и решенных вопросов. Просто на площадках ПМЭФ данные процедуры смотрятся солиднее и статуснее.

«А вот настоящая работа по привлечению в регионы инвесторов у умных губернаторов ведётся 365 дней в году «по принципу царя Салтана». Власти субъекта постоянно мониторят настроения в мировом предпринимательском сообществе, выявляют малейшие намерения корпораций расширить бизнес и начинают, как павлины, «распускать хвосты» перед потенциальными инвесторами. Неделей ранее российские главы на перебой зазывали к себе Илона Маска, строить завод «Тесла». А как в субъектах флиртуют с Икеей и крупными логистами в надежде разместить у себя распределительный центр или популярнейший гипермаркет — просто песня!

Алина Жестовская

Но таких универсальных проектов, которые можно реализовать почти в любой точке России, — единицы. В основном коммерсанты уже чётко знают, где им выгодно построиться. Если это добыча ресурсов, аграрка или туризм, то потенциальные зоны изначально чётко очерчены. И тут уже предприниматели сталкиваются с проблемой, которая даже на высокоуровневом ПМЭФ решается со скрипом, — неуемной коррупцией. Бизнесу предлагается «занести» за выделение участков поближе к инфраструктуре, за перевод земель в нужную категорию, за содействие в ослаблении конкурентов и т. д. Так что давайте будем реалистами, ничего нового мы на нынешнем Петербургском международном экономическом форуме не узнали и никаких перемен он не принёс».

Новый рейтинг АСИ: впереди всё те же

Одним из наиболее заметных событий Петербургского форума традиционно становится презентация рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). В этот раз в топ-5 вошли Москва, Татария, Тюменская область, Тульская область и Башкирия. Стоит отметить существенный рост позиций Башкирии (замыкает топ-5), а вот Санкт-Петербург опустился с четвертого места на девятое. Кроме того, аналитики агентства изменили подход к формированию рейтинга — теперь одну позицию могут занимать сразу несколько субъектов, впрочем, первой пятёрки это не коснулось.

Дмитрий Михайличенко отмечает, что в лидерах рейтинга всё те же:

«Первая тройка и вовсе становится недосягаемой для остальных регионов — Москва, Тюменская область и Татарстан. Рейтинг показывает, что потенциал Московской области и Петербурга реализован не полностью. Вместо них в первой пятерке — более скромная Тульская область и Башкирия. Это безусловный плюс для этих регионов, но перспективы российской экономики очень и очень туманны. По сути, 20−30 регионов ведут работу по поиску инвестиций, а остальные — нет. Они жестко на дотациях. Им инвестиции брать неоткуда, они ждут трансферты из федерального бюджета».

По мнению Олега Иванова, недоумение вызывает методика составления рейтинга, согласно которой на одной позиции оказываются несколько регионов.

«Благодаря этой новации рейтинг в этом году сузился с 85 позиций до 29. Следует отметить, что и старая методика была, мягко говоря, не слишком объективной. У нас очень большая страна, регионы значительно отличаются друг от друга по своим возможностям. Как можно сравнивать между собой такие крупные субъекты РФ, как Москва, Московская область или регионы, где добывается нефть, газ, с дотационными регионами?

Считаю, что регионы должны рейтинговаться в рамках специальных групп, сформированных на основе схожих экономических критериев. Поэтому и прежний рейтинг был необъективен, а тот, что был представлен на ПМЭФ, и вовсе превратился в фарс. Например, как относиться к 11-му месту Крыма в рейтинге инвестиционного климата? Ведь там не работает даже Сбербанк, не говоря уже о каких-либо иностранных инвестициях. Если же рейтинг учитывает в том числе государственные финансовые вливания в экономику республики, то это тоже неправильно, потому что тогда это не инвестиции, а господдержка.