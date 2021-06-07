В ходе встречи с американскими сенаторами и госсекретарём США Энтони Блинкеном обсуждалась военная помощь Украине, касающаяся безопасности в Азовском и Чёрном морях, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём интервью информационному порталу Axios.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На всякий случай

Читайте также: Зеленский уточнил, какая военная помощь обсуждалась с сенаторами США

Заявление украинского лидера в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие напомнили о предвыборном обещании Зеленского завершить войну в Донбассе. Другие отметили, что США поддерживают Украину как «инструмент давления» на Россию.

«Ничего нам не надо! Теперь у нас есть надувные катера! Не просто надувные, ещё они и ракетные! Ещё есть надувная армия! Сильная мощь… Контрактники, провинившиеся граждане Украины, пьяницы и наркоманы! Все надувное — и гарант — тоже ещё и с подогревом, и на «колесах»! В случае войны США поддержат Украину только памперсами!» — иронизирует Маргарита П.

Читайте также: США вооружили Украину надувными лодками для борьбы с Россией в Чёрном море

«Мозгов бы лучше подкинули…» — шутит Галина Г.

«Правильно. Нам резиновых лодок не хватает. И весел — тоже. Непорядок. Дайте ещё. А то у России преимущество. Пусть боятся. Дрожат», — не без иронии добавила Алла К.

«Какую помощь тебе? По своим карманам пошарь, и будет помощь. На бабле сидит и просит подачку. Попрошайка жадная», — отреагировала Елена К.

«А насчет мира позабыл поговорить?» — спросила Наталья Р.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен

«Если и дают, то только с условием в свою пользу. США своего не упустят», — написал Valj L.

«Лодки уже получили, теперь пришлют клей и заплатки!!!» — добавила Людмила Д.

«Странно, почему он не говорил об инвестициях в экономику? Украина нужна США только как инструмент давления на Россию, поэтому они и свозят весь свой списанный хлам в ВСУ», — отметила Галина Т.

«Почему-то страна всё время выступает в роли «попрошайки», — отреагировала Ольга Т.

«Да, да, и еще раз да! Стране с величественной 140 000-летней историей, достигшей наивысшей ступени развития, с процветающей экономикой, взлетом науки, медицины, искусства и прогресса во всех отраслях народного хозяйства, изобретений (в том числе колесной мази, вышивке гладью, крестиком и ноликом) народу, который принес в цивилизацию гиперлупы, свекольный самогон, сало и деготь, и как вершину прогресса приобретя резиновый надувной флот… Осталось только воительствовать и познать в грядущих победах славу перемог и здобуткив (побед и приобретений — М. Р.)!» — иронизирует Виктор Г.

«О мире думайте, а не о войне. Зе[ленский] совсем съехал с катушек», — отреагировала Татьяна Ц.

«Нашли, блин, «друзей» за океаном! И врагов не нужно…» — отметила Валентина З.

«У него экономика в *опе, медицина — там же. А он по миру клянчит металлолом. Похоже, уклонист из «95 квартала» собрался воевать», — подытожил один из читателей.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

Читайте также: Украина передала США список нужд украинской армии

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона передала Соединенным Штатам Америки список наиболее экстренных потребностей вооруженных сил Украины.