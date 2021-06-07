В администрации президента США, вероятно, передумали приглашать президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Вашингтон. Об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Также новость обсудили читатели телеграм-каналов «Инсайдер UA» и «Украина Сейчас». Многих из тех, кто выразил свое мнение в комментариях, новость не удивила. Люди отметили, что Зеленского не воспринимают серьёзно на международном уровне лидеры европейских государств.

«Думаю, что встреча Зеленского с Кеннеди и Рейганом была бы намного полезней!» — иронизирует Маргарита П.

«Ну шож вы делаете, изверги! Парень так играет на пианино и даже без рук, а вы его так… Он же свой, буржуинский…» — шутит Nik G., под игрой на пианино подразумевая юмористический номер студии «95 квартал», в котором Владимир Зеленский изображает игру на рояле причинным местом.

«Что и требовалось доказать», — отреагировала Вера Д.

«Да с таким мурлом кто же захочет общаться??? Там же что ни слово, то брехня…» — не выдержала Наталья К.

«Осталось только замерить скорость переобувания в прыжке», — написал D Alex I.

«Чего и следовало ожидать: кончились сюси-пуси, пошла истина, рубят лишний беспородный хвост», — отметила Ирина Д.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«И шо теперь? Опять около телефона сидеть денно и нощно? Или обострение [в Донбассе] сделать?» — задается вопросом Людмила Д.

«Негоже холопам в царские хоромы ходить!» — пишет Владимир Николаевич.

«Раз принял послушание, надо слушаться», — добавил Александр М.

«Уже галстук погладил, а тут поездка отменяется», — отреагировал Serg P.

«Сначала народ предал, а потом и родину…» — написал Николай Э.

«Как так-то? Зеленский же уже готов. Чемоданы собрал», — пишет один из читателей.

«Ой как это неожиданно!!! Променяли нас на какую-то там «бензо-газоколонку» и сотрудничество по космосу. А мы им «европейские ценности»!!! Как так-то», — не без иронии отметил Дмитрий.

«Опять зрада. Когда уже начнутся перемоги?» — задался вопросом другой читатель.

«Когда все проблемы на Россию начали перекидывать, мы стали лучше жить? Просто за 7 лет народ Украины не может понять, что ЕС и США не видят в Украине ничего большего, чем рынок сбыта и буферная зона между РФ и ЕС», — отметил Артем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под американскую дудку

«Блин, иногда так обидно за нашу страну, за то, что мы такие бесполезные на мировом уровне», — добавил Димка.

«Мда… то ли еще будет. Зеленского вообще не воспринимают. Он может только к арабам кататься», — пишет Анечка.

«В дипломатии это такой плевок!.. Но он даже не понял, что он сделал…» — добавил Sergei Ka.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с главой Белого дома Джо Байденом до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным.