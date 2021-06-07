Сербия может вступить в НАТО, а Россия — полностью уйти с Балкан
В середине июня должна состояться первая встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти в рамках процесса «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. 2 июня Курти заявил, что он не готов продолжать существующий диалог с Белградом и хочет начать новый. Вучич ответил, что лидер косовских албанцев может не приезжать в Брюссель, если он не желает обсуждать формирование Сообщества сербских муниципалитетов, но при этом намерен требовать признания Косово.
Сербские эксперты, опрошенные ИА REGNUM, считают, что подобные споры, ведущиеся через региональные СМИ, отнюдь не значат, что в середине июня Вучич и Курти не подпишут какое-то рамочное соглашение о «нормализации отношений», чего последовательно добиваются США и Евросоюз.
Профессор международного права юридического факультета университета в Косовской Митровице Деян Мирович не удивился бы, если бы во время встречи Александра Вучича и Альбина Курти в середине июня было подписано предварительное соглашение об урегулировании косовского вопроса по «модели двух Германий».
«Модель, которая легла в основу так называемого плана Вольфганга Ишингера по Косово, подразумевала согласие Сербии на членство сепаратистского Косово в международных организациях, вернее, в ООН. Белград мог бы не отправлять своего посла в Приштину и не открывать там посольство, но признал бы территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость так называемого Косово самим фактом его вступления в ООН», — пояснил эксперт.
Мирович напомнил, что в 2007 году тогдашний премьер-министр Сербии Воислав Коштуница благодаря поддержке Российской Федерации отверг этот план. Сначала против предложения Ишингера проголосовал парламент страны, а потом и Россия в СБ ООН, добавил эксперт.
«Почему об этом важно напомнить именно сейчас? Потому что после возможного подписания соглашения между Вучичем и Курти начнутся требования отменить резолюцию 1244 СБ ООН по Косово и принять новую, которая будет соответствовать новому договору», — отметил Мирович.
По его мнению, недавний визит спикера парламента Сербии Ивицы Дачича в Россию и его встреча с главами двух палат российского парламента — Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, а также с министром иностранных дел Сергеем Лавровым имели своей целью отвлечь внимание сербского общества от того факта, что всего за день до саммита Путин — Байден в Брюсселе в июне Вучич сможет в этом же городе подписать в присутствии представителей стран НАТО и в отсутствии других гарантов резолюции 1244 (России и Китая) соглашение о Косово и Метохии.
По мнению эксперта, «дипломатическим якорем» России на Балканах является как раз резолюция СБ ООН по Косово и Метохии. С другой стороны, и Брюссельское соглашение, подписанное между Белградом и Приштиной в 2013 году при посредничестве ЕС, и Вашингтонское соглашение, подписанное осенью 2020 года при посредничестве США, уводят решение косовского вопроса от резолюции 1244 и рушат позицию, согласно которой в 1999 году была совершена агрессия НАТО против СР Югославии, которую Россия занимает уже 20 лет, добавил он.
«Отмена 1244, полный переход всех рычагов косовского урегулирования в руки Запада, игнорирование СБ ООН — это все приведёт к уходу российской дипломатии с Балкан. Можно сравнить эту ситуацию с событиями в Черногории и прийти к выводу, что за этим последует вступление Сербии в НАТО. Мы видим, что Белград уже занялся вопросом диверсификации источников газоснабжения, как это и было оговорено в статье 8 Вашингтонского соглашения», — полагает эксперт.
По словам Мировича, нельзя доверять обещаниям президента Вучича по поводу того, что он никогда не признает Косово.
«После встречи с Курти он именно это и скажет: «Сербия никогда не признает Косово, и мы не допустим вступления Косово в НАТО». Но он не скажет: «Мы не допустим вступления Косово в ООН». А если сепаратистское образование войдет в ООН, как это было предусмотрено планом Ишингера, тогда оно сможет самостоятельно решать, войдет ли оно в альянс или нет. Это примерно то же самое, как несколько лет назад, когда Вучич выкрикивал: «Мы не отдадим Газиводе» (озеро и одноименная гидроэлектростанция на севере Косово и Метохии. — ИА REGNUM). Тем не менее в декабре прошлого года Газиводе ушли в чужие руки», — резюмировал Деян Мирович.
Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич согласен со своим коллегой, что подписание какого-то рамочного документа между Вучичем и Курти не за горами, и видит главную причину происходящего в том, что лично президент Сербии находится под сильным давлением Запада из-за Косово и Метохии.
«Это не Сербия под давлением — под давлением сам Вучич. Многие оппозиционные СМИ непрерывно вещают о причастности функционеров его партии, а также членов его семьи к разным криминальным историям. Так что он находится под давлением, так же, как и его Сербская прогрессивная партия, в которой существует острое клановое деление. Единственный способ для Вучича удержаться у власти и сохранить поддержку Запада, которой он пользуется с момента прихода к власти в 2012 году, — какая-то существенная уступка по поводу Косово», — полагает Гайич.
Политолог не исключил, что сам Вучич для того, чтобы представить болезненные уступки как большую победу, недавно организовал несколько вбросов в сербские СМИ, касающиеся Косово. Первым из них можно считать его заявление о том, что разведка доложила ему о намерении «одной влиятельной страны Запада» инициировать уход военных из состава международных Сил для Косово (КФОР) с территории края, продолжил эксперт. Второй вброс — это новость о том, что Греция и Испания готовятся пересмотреть свою позицию о непризнании сепаратистского образования с центром в Приштине.
«Ситуацию в связи с уходом миротворцев хорошо прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сказав, что решение об уходе КФОР с территории южного сербского края может принять только СБ ООН коллективным решением, а не отдельно взятая страна. Вторую новость опровергли Мадрид и Афины», — напомнил Гайич.
По мнению эксперта, подобные вбросы должны были деморализовать население Сербии и создать панику, после чего любая договоренность по Косово и Метохии казалась бы спасением для сербов, проживающих на территории края.
«Надо также отметить, что после заявления о грядущем прекращении работы миссии КФОР Вучич встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Что обсуждалось на этой встрече, для нас до сих пор загадка, так как никаких сообщений о содержании переговоров, кроме дежурных фраз о том, что речь шла о ситуация в регионе, не было. Недавно мы услышали от своего президента, что существует план вовлечь Косово в Североатлантический альянс. Единственный способ для реализации такого плана — это отмена резолюции 1244 СБ ООН», — рассказал политолог.
Всё это, по словам Гайича, говорит о том, что Вучич находится под огромным давлением Запада и что он пытается найти выход из положения.
«Вучич держит Сербию в заложниках и прячется за ее спиной. Единственное, что всё еще удерживает Вучича у власти, это надежда Запада, что в итоге его дожмут — и он подпишет документ, который де-факто будет означать признание Косово», — заявил эксперт.
При этом Гайич считает, что Россия не допустит дальнейшего расширения НАТО на Балканы.
По его словам, желание Александра Вучича удержаться у власти расходится не только с интересами сербского народа, но и с интересами российской политики, отстаивающей необходимость соблюдения международного права.
«Сербское государство, народ, а в определенном смысле и Россия заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сербии. Вучич же заинтересован только в том, чтобы остаться у власти», — подытожил Стеван Гайич.