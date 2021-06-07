Жителям города Невинномысска на днях позавидовали многие их соседи не только по Ставропольскому краю, но и из соседних регионов Северо-Кавказского федерального округа. Причина — опубликование мэром города Михаилом Миненковым на своей странице в Instagram поста о постоянном росте средних зарплат в городе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

По его словам, за последние три года темпы их прироста в населенном пункте ежегодно составляют от 6% до 9%, а средняя заработная плата на ряде производств составляет от 33 тыс. рублей до 84 тыс. рублей.

В лидерах по величине среднемесячной заработной платы среди действующих предприятий и новых проектов он назвал, в частности, ПАО «Энел Россия» — 84,03 тыс. рублей, АО «Арнест» — 79,84 тыс. рублей, ООО «Алюмар» — 68,5 тыс. рублей, ООО «Аэробалл» — 66,8 тыс. рублей, ООО «Кингспан Невинномысск» — 66,5 тыс. рублей. Впечатлила горожан зарплата в том числе и на одном из старейших производств — АО «Невинномысский Азот». Аж 54,6 тыс. рублей!

«В Невинномысске идет жесткая борьба за трудовые ресурсы. Предприятия переманивают друг у друга специалистов, привлекая их высокими зарплатами», — написал Миненков, приведя в пример даже случаи, когда специалистов переманивают в том числе и из администрации города и даже с градообразующего предприятия АО «Невинномысский Азот».

Такие позитивные новости несколько смутили население. Комментируя новость под постом мэра Миненкова в Instagram, одни из его подписчиков в соцсети выразили удивление такими большими зарплатными показателями, другие — не поверили им, третьи — вовсе признали их неправдоподобными. Они предложили градоначальнику не верить цифрам, предложенным ему, видимо, услужливыми чиновниками, а пройтись по предприятиям самому, чтобы выяснить, сколько же на самом деле получают простые труженики.

Nevadm.ru Михаил Миненков

«Уважаемый мэр, пройдитесь по предприятиям, поговорите с рабочими — и узнаете реалии нашей жизни, а не то, что вам пишут в отчётах. НЕТ таких зарплат в Невинномысске!» — заявила Екатерина М.

«Хорош врать нам и за дураков народ не держи, глава города!» — грубо одернула мэра Лариса Г.

«Вы, может, считаете зарплату начальства, но никак не рабочих. Откуда вы такие цифры взяли?» — поинтересовалась у мэра Тамара Ю.

«Сейчас со всего края рванут в Невинномысск на заработки», — предположил Kirill T. реакцию ставропольцев после того, как неожиданно открылось, сколько зарабатывают жители Невинномысска.

«Мне непонятно, кому предназначались эти фантастические цифры? Для привлечения рабсилы в город? Так умные люди сначала почитают отзывы горожан, а потом за чемоданы будут хвататься», — справедливо рассудила Наталья Б.

Кстати сказать, немногие трудящиеся в Ставропольском крае могут похвастаться такими высокими суммами зарплат, какие назвал мэр Невинномысска. По данным Росстата, в среднем в субъекте за январь-март 2021 года средняя зарплата не превышала 34,8 тыс. рублей.

«Вы представьте, в какой мы ж…, если для нас $600 кажется нереалистичной суммой», — задумался над своим бытием один из комментаторов.

«Этот пост говорит о том, что чиновник лжет без зазрения совести, не боится ни чёрта, ни бога. И сам верит с упованием в то, о чем говорит, — заявила подписчица страницы «Блокнот Ставрополь» в Instagram Тамара Б. — Разве это справедливо? Такая система подсчёта заработной платы устраивает только чиновников, а не простых работяг».

Между тем негативные комментарии жителей руководимого им города не остались незамеченными мэром Невинномысска. Он не стал опровергать сомнения горожан относительно нереальности указанных им сумм, однако предложил способ достичь желаемых высоких доходов.

Zeydulaaaa Невинномысск

«Чтобы получать большие зарплаты, не только в нашем городе, везде, нужно иметь обязательно образование, желание, квалификацию, работоспособность, постоянно развиваться и искать лучшее для себя по способностям место. Другого рецепта нет, чтобы хорошо заработать! Двигайтесь, пожалуйста, и у вас все получится!» — с оптимизмом провозгласил Миненков.

Однако ему тут же ответили, что не все, даже образованные и способные, могут получить место по заслугам — просто потому, что на всех хороших и высокооплачиваемых должностей не хватает. Да к тому же на производствах нужны в большинстве своем не начальники, а именно те, кто производит продукцию предприятий.

«На всех руководящих должностей не хватило, да и кто будет гайки крутить, если все будут развиваться? А гайки крутить тоже уметь надо, Михаил Анатольевич, и, поверьте мне, не многие руководители могут гайки крутить и лампочки менять. И «Азот» работает не за счёт руководителей, которые сидят в заводоуправлении, а за счёт цеховиков. И как обидно, что рабочие получают на «Азоте» максимум 35 тысяч чистыми», — возразила мэру Галина П.

«Похоже на двойную бухгалтерию, не тот список зачитал. С кем не бывает, а то сразу наехали. Белый он и пушистый!», — пошутила Elena S.

«Уважаемый господин Миненков! А вы вообще в нашем городе находитесь?» — поинтересовалась Ольга.