«Паникуют из-за потери титулов?» — имя дочери принца Гарри не всем по нраву
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл 4 июня родила дочь. Второго ребенка Гарри и Маркл назвали Лилибет Дианой — в честь семейного прозвища королевы Великобритании Елизаветы II и покойной матери герцога Гарри принцессы Дианы.
Отметим, имя Лилибет является домашним именем королевы Елизаветы II. Так ее называл покойный муж Принц Филипп.
Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость, в особенности выбор имени новорожденной. Некоторые вспомнили, что королева просила не использовать имя Лилибет после смерти мужа. Другие подумали, что, назвав дочь таким образом, пара пытается привлечь к себе внимание.
«Королева попросила семью не использовать имя Лилибет после смерти принца Филиппа. Получили ли они предварительное согласие или сделали это назло?» — спрашивает Lady and dog.
«Эти двое ничем меня не удивят! Паникуют из-за потери титулов — они разозлили королевскую семью и теперь называют ребенка именем королевы, которое дал ей покойный принц Филипп — странно!!!», — указывает Catherine Brown.
«Нет, это не странно. Хотя Сассекские (Гарри и Меган по указу королевы носят титулы герцога и герцогини Сассекских. — К. М.) отошли от выполнения королевских обязанностей, королевская семья по-прежнему остается семьей, и почтить прабабушку и бабушку, назвав ребенка в их честь, — это прекрасно и нормально», — отвечает Judy Curtis.
«Даже при диктатуре Джонсона родители все еще имеют право самостоятельно выбирать имя для своего ребенка?» — иронизирует Dr pete thorogood.
«Принц Филипп называл королеву Лилибет. Я надеюсь, что они спросили разрешения у королевы на использование прозвища, которым пользовался только ее недавно умерший муж», — пишет Thewalker.
«Гарри любит свою бабушку и назвал свою девочку в честь ее прозвища, Лилибет, и оказал честь своей матери, Диане. Отбросив всю эту ненависть, можете ли вы просто быть добрыми и праздновать рождение с любовью?» — предлагает Carol Kennedy.
«Разве Лилибет — это не прозвище королевы? Это крайне личная история», — отмечает RutNilsoon.
«Я уверена, что прочитала сегодня утром, что ребенок должен был родиться в день рождения принца Филиппа, и они хотели назвать ее Пип. Разве первоначально не отец королевы назвал ее Лилибет?», — пишет Cakes&Canapes.
«Они сделают что угодно ради престижа и денег. Лучше всего они умеют приклеиться к королевской семье», — считает HumptyDumpty.
«Имя, которым муж ласково называл королеву! Вдали от всего мира… но хэй… у Сассекских нет ничего святого», — уверен nanetteer.
«Хочется впасть в отчаяние. Хотя навряд ли они дали бы ребенку это имя, не спросив сначала королеву и Уильяма. Если они сказали, что нет проблем, то кто мы такие, чтобы сомневаться в этом. Однако странно, что Уильям сам не использовал это имя», — подчеркивает djh.
«Они боятся потерять титулы. Это было сделано для того, чтобы заручиться поддержкой семьи, но будет иметь противоположный эффект — это было заветное домашнее имя, которым пользовались только родители, сестра и покойный муж королевы. Королевская семья не будет рада, что они запятнали это имя», — пишет The Sulty Duchess.
«А это не задело Дорию? (Дориа Редлан — имя матери Меган. — К.М.) бедная женщина… если хочется назвать ребенка в честь членов семьи, то, несомненно, нужно включить обе стороны», — считает AndrewLW.
«Просто скажи «поздравляю», и дело с концом. Они назвали ребенка в честь ее бабушки и прабабушки. Это мило, так что перестаньте лезть!» — призывает Anna.
«Надеюсь, ребенок не будет страдать от «генетической боли». И еще, почему этот болван назвал ребенка в честь семьи, которая причинила ему столько горя, что он «заводится» каждый раз, когда находится в Лондоне?» — припоминает catherine evans интервью Гарри телеведущей Опре Уинфри, в котором он рассказал о семейных конфликтах и о том, как тяжело быть частью правящей династии Великобритании.
Напомним, девочка родилась в госпитале Санта-Барбары в американской Калифорнии. Мать с ребенком чувствуют себя хорошо.
Как сообщало ИА REGNUM, принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса старших членов королевской семьи, после чего с 31 марта 2020 года лишились возможности официально представлять Елизавету II не мероприятиях. Супруги переехали в американский штат Калифорния.
По данным опроса общественного мнения Newsweek, более половины граждан Великобритании хотели бы слышать пореже о Меган Маркл и принце Гарри.