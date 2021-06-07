Украинские власти были очень неприятно удивлены решением Вашингтона отказаться от введения санкций в отношении оператора проекта газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному порталу Axios.

Rnbo.gov.ua Владимир Зеленский на заседании СНБО Украины

«Я искренне полагал, что, когда дело касалось «Северного потока — 2», США, скажем так, оставались последним оплотом. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены», — сказал он.

Зеленский назвал трубопровод «настоящим оружием» в руках России, добавив, что только США были способны остановить его строительство.

«Я определенно не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США», — отметил Зеленский.

Украинский лидер также с сожалением добавил, что это решение администрации главы Белого дома Джозефа Байдена«определённо не направлено на поддержку Украины».

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены», — сказал он.

По словам Зеленского, это решение США «ослабляет уверенность внутри Украины в непоколебимой поддержке».

«Помимо самого решения США, вторым сюрпризом, безусловно, стал тот факт, что я узнал об этом из прессы», — добавил украинский лидер.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги в комментариях к соответствующей записи, а также на странице издания «Страна.ua». Многих удивило то, что украинский президент считает, что США и Украина «партнеры». Люди подчеркнули, что США использовали Украину, прежде всего, против России.

«Печально выглядит нашшашлычник. Печально и токсично, судя по заголовкам «партнерских» СМИ», — отметила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Когда его уберут от власти (я очень на это надеюсь — и надеюсь, что это будет очень скоро), я тортик на радостях испеку и отпраздную это событие!» — добавила Наталья Р.

«Он с такими комплексами! А страдаем мы», — пишет Любовь Т.

«США и Украина — партнёры в разграблении Украины», — добавил Олег М.

«Нашей страной правит существо с психологией шестерки гопников. Как же стыдно. «Нет ничего более ужасного, более унизительного, чем быть рабом раба». Карл Маркс. Это то, что я чувствую…» — написала Elena A.

«США смекнули, что нет уже смысла переть супротив неизбежного рожна и быстро стряхнули с себя потешную роль «тормоза рассвета». А у Бубочки (Зеленского. — М. Р.), очевидно, ума не хватило, чтобы хоть не кричать о том, что его «неожиданно» кинули», — пишет Юрий В.

«Он до сих пор думает, что Украину во что-то ставят. Наивный парень», — отреагировал Сул Сул.

Украина и американские военные корабли

«Может, хоть теперь обратит внимание на страну, президентом которой он является… Может, пора становиться самостоятельным?» — спросила Валентина С.

«Теперь новое. Зеленскому не нравится. А кого это интересует?!» — добавила Елена Ч.

«Возможно, понял, что мы никогда не были партнёрами? Просто, использовали нас против… [России]», — написал Александр У.

«Странный парень этот Зеленский. Когда это хозяин холопам докладывает о своих действиях и решениях??? Была бы экономика в Украине на уровне после развала СССР — имели бы вес в политике. А когда все нынешние, вместе с предыдущими, просто занимались развалом страны, кто с такими считаться будет? «Весь мир с нами» — это когда за 30 лет ни один лидер автомобилестроения не удосужился построить в стране завод? Ну очень сомневаюсь, что реально весь мир с Украиной. Разве что впарить устаревший металлолом, подлежащий списанию при перевооружении армии. И заработали на продаже, и на утилизации сэкономили, и еще на запчастях получат прибыль», — отметил Анатолий Е.

«Вова, не прессуй пенсионера — ему спокойствие нужно», — подытожил Юра С., под пенсионером, вероятно, подразумевая президента США Джозефа Байдена.

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Напомним, ранее американское издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что в администрации президента США, вероятно, передумали приглашать президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Вашингтон.