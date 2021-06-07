Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что центром государственной политики по развитию территорий должны быть крупные города. На сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) «Качественный рост: развитие агломераций в ответ на глобальные вызовы» он получил возможность сказать заключительное слово, резюмируя обсуждение.

Иван Шилов ИА REGNUM
Москва-сити

Собянин рассказал, что Москва сталкивается с «гигантской проблемой» бурного роста населения, которое увеличивается ежегодно. И высокая концентрация людей требует реализации различных проектов. По его словам, государство должно помогать развитию стратегически важных регионов, таких как Крым или Дальний Восток. Но основные вложения должны направляться именно в крупные агломерации.

«Что касается обычного распределения инвестиций, я считаю, что инвестиции должны идти за людьми. Мы не должны наоборот делать. Люди едут в одну сторону, а мы деньги вкладываем в другую, — заявил мэр, предложив посмотреть, куда стремятся люди. — …И тогда всё будет просто, всё встанет на свои места. И не нужно будет ломать голову — кому больше, кому меньше. Там, где больше людей. Куда устремляются люди, туда должны приходить инвестиции».

Мэр считает, что экономическая география даёт «чёткий ответ»:

«Где выше плотность и концентрация населения, там динамичнее развиваются экономика, технологии, инвестиции, образование».
Сергей Собянин, мэр Москвы
Дарья Драй ИА REGNUM
Сергей Собянин

Нарисованная картина, конечно, не столь идиллическая. Рассуждения столичного мэра интересны, но упрощают ситуацию и не учитывают многих нюансов. Во-первых, далеко не все, кто едет в Москву, хотят этого. Зачастую это вынужденное переселение из-за деградации глубинки. Когда полыхает лесной пожар или вырубают насаждения для строительства новой трассы, животные не выбирают место для жизни, они убегают.

Во-вторых, миграция в Москве — улица с двусторонним движением. Есть объективно крупная доля жителей, уезжающих из столицы временно или совсем. За границу, на юг, на дачу в Подмосковье, в провинцию, в деревню. Их трудно сосчитать, потому что такие переселенцы частично сохраняют деловые связи с Москвой и до последнего оставляют прописку, дающую бонусы. А власти предпочитают не замечать этого тренда. В-третьих, для жителей экономические преимущества обесценивают новые расходы, они начинаются с дорогой недвижимости и сопровождают почти любое действие, связанное с общением, досугом и социальным поведением.

Ну и в-главных, градация, в каких граждан государству выгоднее вкладывать деньги, а в каких нет, не отличается человеколюбием и ведёт к очевидным перекосам. Исходя из неё, кому-то повезло жить в центре инвестиций, а кто-то надолго оказался на обочине, на вторых ролях. Так может рассуждать бизнес, но не власть. И когда в Москве реализуют многомиллиардные проекты, в некоторых уголках страны не решаются элементарные задачи жизнеобеспечения, а люди живут в условиях коммунального и инфраструктурного коллапса. Такая политика и дальше будет выметать население из своей среды обитания, в Москву, Санкт-Петербург и другие мегаполисы.

Сергей Собянин часто сравнивает Москву с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. Но кто живёт в этих городах? Костяк населения — мигранты. Коренные жители предпочитают селиться в глубинке своих стран, небольших провинциальных городках. Разве не потому, что там им лучше? Когда нужда не заставляет хвататься за любую работу, когда есть право выбора, большинство людей выберут не мегаполис, а более комфортное место.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва

Но хорошо, на ПМЭФ обсуждали не комфорт и не выбор, а экономику. Но ведь и с этим не всё так безоблачно. Сам Сергей Собянин рассказал, что считает одной из проблем столицы структуру занятости, поскольку индустриальный сектор в ней развивается ограниченно, например, в городе затруднительно открыть металлургическое предприятие. Действительно, производственные процессы увеличивают эффективность, торговля имеет пределы, уходит в онлайн, ряд профессий и вовсе исчезает из-за новых технологий. Ключевые материальные блага — продовольствие, потребительские товары — создаются не в мегаполисах.

Не приведёт ли бесконечное раздувание московского пузыря к тому, что в советских учебниках когда-то называли термином «ложная урбанизация», при которой части жителей города не находится места в городской экономике? Вместо трущоб — многоэтажные районы плотной застройки, вместо безработицы — финансируемые из бюджета рабочие места. Ну суть — беспросветная бедность.

Не слишком ли плотно одеяло государственных инвестиций натягивается на Москву? Если агломерации не подходят для комфортной, дешёвой, свободной жизни, а часть экономики в них не может существовать, не пора ли выглянуть за пределы больших городов?