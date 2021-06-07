Возможность того, что пандемия коронавирусной инфекции началась в результате утечки патогена из Уханьского института вирусологии, привлекает к себе новое внимание. Так, президент СШАДжо Байден попросил национальное разведывательное сообщество удвоить усилия по выяснению обстоятельств начала этого глобального кризиса, пишутСтивен Куэй иРичард Мюллер в статье, вышедшей 6 июня в The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Прежде внимание уделяли косвенным доказательствам рукотворности вируса: загадочные заражения, которые произошли в конце 2019 года, работа лаборатории по преднамеренному усилению вирусов для увеличения летальности (известная как исследование «мутации с приобретением функций»). Коммунистическая партия Китая неохотно публиковала соответствующую информацию. Как указывают отчеты, основанные на данных разведки США, лаборатория сотрудничала по ряду проектов с китайскими военными.

Однако самая веская причина в пользу гипотезы лабораторной утечки твердо обоснована наукой. В частности, можно рассмотреть генетический отпечаток CoV-2, нового коронавируса, ответственного за заболевание COVID-19.

В рамках исследований мутаций с приобретением функций микробиолог может значительно повысить летальность коронавируса, встроив в его геном особую последовательность в наиболее подходящем месте. Такое вмешательство не оставляет следов, но оно изменяет вирусный спайк-белок, облегчая вирусу введение генетического материала в клетку-жертву. С 1992 года было проведено как минимум 11 отдельных экспериментов с добавлением специальной последовательности в одно и то же место. В результате всегда получились крайне агрессивные патогены.

Сотрудники Национальной гвардии США берут анализ на коронавирус

Геном — это чертеж, по которому клетка, как фабрика, производит белки. Написан этот чертеж на языке, который состоит из трехбуквенных «слов». Всего их 64, и представляют они 20 различных аминокислот. Например, есть шесть разных «слов» для обозначения аминокислоты аргинин, которая часто используется для обозначения вирусов. Каждая клетка по-своему предпочитает, какое «слово» ей больше всего нравится использовать.

В случае увеличения заразности коронавируса, связанного с мутацией с приобретением функции, могли быть вставлены другие последовательности. Вместо CGG-CGG (известного как «двойной CGG»), который указывает «фабрике» белков производить две аминокислоты аргинина подряд, можно получить равную летальность, склеив любую из 35 других «двухсловных» комбинаций для получения двойного аргинина. Если вставка происходит естественным путем, например путем рекомбинации, то вероятность появления одной из этих 35 других последовательностей гораздо выше. CGG редко используется в классе коронавирусов, которые могут рекомбинировать с CoV-2.

По сути, во всем классе коронавирусов, который включает в себя CoV-2, так и не было обнаружено появившейся естественным путем комбинации CGG-CGG. Это означает, что обычный метод приобретения вирусами новых навыков, называемый рекомбинацией, здесь не работает. Вирус просто не может получить последовательность от другого вируса, если эта последовательность отсутствует в каком-либо другом вирусе.

Хотя двойной CGG подавляется естественным образом, в лабораторных условиях верно обратное. В данном случае целенаправленно вставляется двойная CGG. Это потому, что он легко доступен и удобен, и ученые имеют большой опыт в его применении. Дополнительное преимущество двойной последовательности CGG по сравнению с другими 35 возможными вариантами: она создает полезный маяк, который позволяет ученым отслеживать вставку в лаборатории.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус

Теперь ужасающий факт. Именно эта последовательность и появляется в CoV-2. Сторонники зоонозного происхождения должны объяснить, почему новый коронавирус, когда он мутировал или рекомбинировал, выбрал свою наименее любимую комбинацию — двойной CGG. Почему он повторил тут мутацию, которую с наибольшей вероятностью осуществили бы исследователи, работающие в лаборатории?

Безусловно, это могло произойти случайно, в результате мутаций. Но кто-то в это верит? Как минимум, тот факт, что коронавирус, со всеми его случайными возможностями, принял редкую и неестественную комбинацию, используемую исследователями-людьми, подразумевает, что основной теорией происхождения коронавируса должна быть утечка из лаборатории.

Когда в феврале 2020 года сотрудник лаборатории Ши Чжэнли и ее коллеги опубликовали статью с частичным геномом вируса, они не упомянули ни особую последовательность, которая делает вирус сверхзаразным, ни редкую двойную секцию CGG. Тем не менее по данным, прилагаемым к статье, можно было легко идентифицировать «отпечатки пальцев». Были ли эти сведения опущены в надежде, что никто не заметит этого доказательства происхождения функции усиления?

Но через несколько недель вирусологи Бруно Кутар и его коллеги опубликовали свое открытие последовательности в CoV-2 и его новой, более заразной последовательности. Двойная последовательность CGG была, на нее лишь нужно обратить внимание. В своей статье они комментируют, что белок, в котором она содержалась, «может обеспечить мутацию с приобретением функции» вируса для «эффективного распространения» среди людей.

Есть и другие научные доказательства, указывающие на рукотворное происхождение CoV-2. Наиболее убедительным являются резкие различия в генетическом разнообразии CoV-2 по сравнению с коронавирусами, вызывающими SARS и MERS.

Лаборатория

Было подтверждено, что оба эти вируса имели естественное происхождение: патогены быстро эволюционировали по мере распространения среди людей, пока не стали преобладать наиболее заразные формы. COVID-19 вел себя не так. Он появился у людей уже адаптированным в чрезвычайно заразной своей версии. Серьезное вирусное «улучшение» произошло лишь несколько месяцев спустя, когда в Великобритании был обнаружен собственный, более заразный вариант.

Такая ранняя оптимизация беспрецедентна и предполагает длительный период адаптации, предшествовавший ее распространению среди населения. Науке известен только один способ, который может быть достигнут: моделирование естественной эволюции, выращивание вируса на человеческих клетках до достижения максимальной эффективности. Именно это и делается в исследованиях мутаций с приобретением функции. Мыши, которые генетически модифицированы так, чтобы иметь тот же рецептор коронавируса, что и люди, так называемые «гуманизированные мыши», неоднократно подвергаются воздействию вируса для стимулирования адаптации.

Присутствие двойной последовательности CGG является убедительным доказательством сплайсинга генов, а отсутствие разнообразия в том, какой именно характер носила вспышка, предполагает мутации с приобретением функции. Научные данные указывают на вывод, что вирус был разработан в лаборатории.