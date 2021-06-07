Папа Римский Франциск изменил систему наказаний в Церкви, передает Vatican News (Ватикан). Новая редакция включает разнообразные поправки в существующее право и вводит наказания за некоторые новые виды преступлений. Улучшены некоторые формулировки, например, касающиеся права на защиту, прекращения наказаний, дано более четкое определение санкций. В частности, наряду с сексуальными преступлениями духовенства против несовершеннолетних введены наказания за эти же преступления, совершенные членами институтов богопосвященной жизни и другими верующими, а сами эти преступления, раньше перечисленные в главе «Преступления против особых обязательств», теперь включены в «Преступления против жизни, достоинства и свободы человека». Многочисленные новшества касаются управления церковным имуществом; например, в случае коррупции предусмотрены наказания как для коррумпируемого, так и для коррумпирующего. Новый текст вступит в силу 8 декабря этого года, и он отменяет предыдущую версию вопреки каким бы то ни было возражениям, «даже если они достойны особого внимания», говорится в документе.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

31 мая в ходе пленарного заседания 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве была одобрена резолюция об «Участии Святого престола во Всемирной организации здравоохранения». Согласно документу, принятому на основании консенсуса, Святой престол официально стал государством-наблюдателем при ВОЗ, не являясь ее членом. Резолюция была представлена Италией и официально поддержана 71 страной. Широкий консенсус, приведший к этому решению, свидетельствует о признании международным сообществом деятельности Католической церкви в области здравоохранения, благотворительности и помощи нуждающимся, а также о приверженности Святого престола продвижению многостороннего диалога в мире, отмечается в коммюнике Зала печати Святого престола.

Планы папы Франциска относительно поездки в Венгрию вызывают дипломатическое беспокойство, считает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Запланированный на сентябрь визит понтифика в Будапешт грозит вызвать проблемы. Это выяснилось после того, как поступили сведения, что Франциск может пробыть в стране всего три часа, отказавшись от «встречи вежливости» с президентом Венгрии, а затем провести 3,5 дня в соседней Словакии. «Политическая напряженность связана с тем, что Ватикан хочет избежать любых политизированных встреч, включая посещение президентского дворца», — заявил изданию информированный источник в Будапеште. Если понтифик будет придерживаться плана провести 3,5 дня в Словакии, стране, у которой была трудная история с Венгрией, но которая теперь имеет хорошие отношения с Будапештом, это станет оскорблением для венгров и «гигантской пощечиной» венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, сообщили порталу церковные источники в Будапеште. Кардинал Петер Эрдё и вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен посетили на днях Рим, чтобы обсудить более приемлемый маршрут. Однако в Ватикане ни для кого не секрет, что понтификат Франциска не разделяет взгляды правительства Орбана и некоторых епископов Венгрии по поводу иммиграционной политики. Проблемой также является то, что визит состоится за несколько месяцев до всеобщих выборов в Венгрии, а значит, встречи папы могут повлиять на их результаты. В любом случае, для понтифика посетить чью-то столицу и не встретиться с лидерами страны — это беспрецедентный шаг.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Ватикан с улыбкой наблюдает за попытками американских епископов обуздать администрацию президента США Джо Байдена, утверждает NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США). Когда спецпредставитель президента США по вопросам изменения климата Джон Керри посетил в мае в Ватикане папу Франциска, всеобщее внимание привлекла их совместная фотография. Понтифик, который обычно появлялся с каменным выражением на встречах с иностранными лидерами (не в последнюю очередь с бывшим президентом Дональдом Трампом), сжимал протянутую руку Керри, а на его лице царила улыбка от уха до уха. Хотя, по словам бывшего посла США при Святой престоле Кена Хакетта, настоящим сюрпризом стало то, что встреча вообще состоялась. «Это уникальное явление, — сказал Хакетт, — как правило, папа не встречается с какими-либо министрами, потому что у него нет времени». И дело в том, что Керри — представитель Байдена. Несмотря на то, что президент сталкивается с растущим давлением со стороны американских католических епископов за свои взгляды на аборты, эксперты говорят, что его позиции по вопросам от иммиграции до бедности, вероятно, найдут отклик в Ватикане. Франциск уже продемонстрировал готовность оставить позади своих американских епископов, чтобы укрепить отношения с Байденом. Если Конференция католического епископата США (USCCB) в день инаугурации президента прислала ему негодующее письмо, то понтифик поздравил Байдена. Чем более близкими становятся отношения между Вашингтоном и Святым престолом, тем большей становится вероятность того, что папа лично примет в этом участие. «Я бы предположил, что Байден скоро будет в Ватикане», — говорит по этому поводу Хакетт.

Посольство США при Святом престоле подняло «радужный флаг», информирует UCA News (Гонконг, Китай). «Соединенные Штаты уважают достоинство и равенство ЛГБТ+ людей. Права ЛГБТ + — это права человека», — сообщается в аккаунте посольства в Twitter. Решение о поднятии «радужного флага» было принято по просьбе госсекретаря США Энтони Блинкена. Тем не менее Государственный департамент рекомендовал не вывешивать его в тех странах, где этом может привести к негативной реакции. Предыдущая администрация президента США Дональда Трампа запретила поднимать «радужный флаг» снаружи посольства, однако позволяла делать это во внутренних помещениях.

Terrasanta.net (Милан, Италия) анализирует ход переговоров в Вене с Тегераном. Не только ближневосточные дипломаты внимательно следят за ситуацией, которая должна санкционировать прекращение международных санкций против Ирана. Итоги переговоров отразятся на энергетическом секторе, от положения которого зависят экономические успехи, а также социальная и политическая стабильность многих стран региона, начиная с Саудовской Аравии. Оттого не все ждут возвращения иранской нефти на рынок. Если Тегеран снова войдет в игру, слишком рано или слишком быстро, другим конкурентам придется потесниться, ухудшив свои шансы. Иранская нефть благодаря своим качествам является прямым конкурентом нефти, добываемой в Саудовской Аравии, Ираке, Омане, а также в США. Возвращение Тегерана на рынки снизит цены на энергоносители, что, безусловно, будет хорошо воспринято странами Азии и Запада, но негативно иными производителями, особенно государствами Персидского залива. Наследник саудовского престола принц Мухаммед бен Салман особенно обеспокоен: переговоры в Вене ставят крест на его плане (и его мечтах) оставить Тегеран в стороне. Более того, возвращение Ирана ударит по нефтяной стратегии Эр-Рияда и снизит способность управлять мировыми поставками нефти Саудовской Аравии, которая и так уже опустилась на третье место в рейтинге производителей, оказавшись позади России и США.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

Правозащитники обвиняют Турцию в исламизации севера Сирии, пишет KATHPRESS (Вена, Австрия). Немецкое общество защиты народов, находящихся под угрозой (GfbV) предъявило претензии турецкому Управлению по делам религий (Диянет), которое всё чаще строит мечети в деревнях езидов, расположенных в провинции Африн. Таким образом Анкара пытается исламизировать некогда многоконфессиональный регион и распространять радикальное толкование суннитского ислама. По словам эксперта Камаля Сидо, по крайней мере 96% населения Африна когда-то были курдами. Они преимущественно умеренные мусульмане-сунниты. После турецкой оккупации большинство из них было изгнано и заменено радикальными мусульманами, доля курдского населения упала примерно до 25%. Были также изгнаны многие езидские жители. «Турция стоит на пороге достижения одной из своих важнейших целей: освободить Африн от курдов», — заявил Сидо. Как передает GfbV, то, что проповедуют в мечетях и мусульманских школах в Африне, определяет Диянет. «Во время последней войны в секторе Газа в мечетях наблюдалось массовое подстрекательство против Израиля и евреев», — добавил Сидо.

Заявления комиссара федерального правительства по Восточной Европе Марко Вандервица (ХДС) о состоянии демократии в Восточной Германии и тенденции восточных немцев голосовать за правые экстремистские партии встретили критику в Католической церкви, рассказывает Katholisch.de (Бонн, Германия). «Я не считаю заявления на Вандервица полезными», — отметил в беседе с изданием глава католического бюро в Саксонии-Анхальт Стефан Ретер. На социальную и политическую ситуацию в Восточной Германии нужно смотреть иначе, чем это делал комиссар. Сам он, подчеркнул Ретера, далек от негативной оценки состоянии демократии в Восточной Германии и демократических взглядов восточных немцев. Ранее Вандервитц высказал мнение, что значительная часть населения Восточной Германии «придерживается правых, недемократических взглядов». А тенденции голосовать за правых экстремистов в регионе более выражены, чем на западе страны. Заявления комиссара вызвали множество возмущенных реакций, его осудили в том числе восточногерманские коллеги по партии.

В Санкт-Петербурге открылся Музей христианской культуры, передает AsiaNews (Рим, Италия). Его открытие состоялось по благословению митрополита Псковского Тихона. Музей находится под патронажем монастыря святых Константина и Елены. В его коллекции представлены иконы, богослужебные облачения и предметы обстановки, реликвии паломников, а также предметы, принадлежащие общинам старообрядцев. Есть залы Ветхого и Нового Завета. Отдельная комната посвящена наиболее любимому русскими святому Николаю Чудотворцу, она имеет название «Учитель жизни и пример смирения». Музей вскоре станет образовательным центром, где будут проводиться уроки и семинары, встречи со специалистами в области истории религий и искусства. Также будут открыты кружки для детей.

Mitropolia.spb.ru Музей христианской культуры. Cанкт-Петербург

Вышла в свет книга «Тайна Богоматери» митрополита Волоколамского Илариона, передает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). В ней глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата обращается к самым истокам почитания Богородицы в православной традиции и показывает исторические корни этого почитания на основе многочисленных источников, включая Новый Завет, апокрифическую литературу, сочинения отцов Церкви, литургические тексты, иконографию. Тайна Богоматери не сразу раскрылась Церкви. В течение первых четырех веков встречаются лишь отдельные упоминания о Ней, и даже в IV веке, когда христианство выходит из катакомб и повсюду начинают строиться храмы, устанавливаются новые церковные праздники, образ Божией Матери продолжает оставаться в тени. При этом крепнет Ее народное почитание, которое выражается в том числе в присвоении Ей необычного наименования — «Богородица». Никто не знает, откуда оно возникло, но очевидно, что оно не было изобретением богословов. Но когда в V веке Несторий покусился на это имя, ставшее священным для миллионов верующих, Церковь встала на его защиту, а вместе с тем встала на защиту Самой Богородицы. Начался процесс осмысления Ее роли в деле спасения человечества, и оказалось, что эта роль гораздо значительнее, чем могло казаться предыдущим поколениям. С этого момента начинается неуклонный рост почитания Божией Матери: появляются праздники в Ее честь, входят в церковное сознание события Ее жизни, в Ее честь строятся храмы, пишутся иконы, создаются богослужебные гимны.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».