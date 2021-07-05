В Оренбурге из бюджета намерены выделить 20 млн рублей на празднование Дня города. Пользователи соцсетей в большинстве возмущены такими тратами, которые считают неадекватными при сложившейся в муниципалитете ситуации.

Пир во время чумы. Якоб Йорданс. Праздник бобового короля. 1645

Горожане критикуют власть за расходы на праздник, отказываясь брать в расчет то, что 11 млн рублей пойдёт на покупку сценического оборудования и светодиодные экраны общей площадью около 100 кв. метров. Все это, как заверяют чиновники, будет использоваться городом в дальнейшем.

Кроме того, 1,5 млн рублей мэрия заплатит за выступление артиста. Имя звезды пока не афишируют.

Многие подписчики паблика «Оренбург онлайн» во «ВКонтакте» считают, что сейчас неподходящее время для организации грандиозных праздников. У муниципалитета море проблем. Город приходит в упадок.

«Праздник, может, и хорошо, когда хорошо живут люди. Когда нет проблем во всех сферах города, а так праздновать широко, на мой взгляд, не очень правильно. Думаю, многие со мной согласятся. И ведь какие деньги, не сотни тысяч, а миллионы», — отметила Зоя Ильинична.

«Все это жизненно необходимо городу. У нас ведь все проблемы решены. Собаки пристроены, мусор убран, дороги отремонтированы», — иронично заметила Татьяна У.

«Пир во время чумы», — считает Ирина С.

Один из комментаторов предложил раздать эти 20 млн рублей горожанам, они сами примут решение, как отпраздновать день рождения Оренбурга, или отдать больным детям на лечение.

Горожане недоумевают по поводу того, куда делось оборудование, которое использовалось во время празднования Дня Победы. Оренбуржцы вопрошают: «Теперь как с плиткой на Советской, перекладываемой каждый год, будем каждый год покупать новое оборудование для праздников?».

"Ничего нового! Самый эффективный способ отмыть бабла», — комментирует Арсений И.

Стоит отметить, что официальным днем основания Оренбурга считается 19 (30) апреля 1743 года, когда был заложен первый камень. Однако за многие годы сложилась практика празднования Дня Оренбурга параллельно с Днем нефтяной и газовой промышленности, который приходится на первое воскресенье сентября. Раньше нефтяники и газовики выступали спонсорами Дня города. Сейчас ситуация с фиксированием изменилась, но праздник продолжают отмечать в конце августа — начале сентября.