Сын работающего в России бизнесмена Александра Чачия публично обвинил отца в проведении в Грузии интересов Кремля и сообщил грузинскому оппозиционному телеканалу «Мтавари» о том, что его отец финансирует в Грузии русскоязычные прессу, порталы, ботов, которые борются с прозападно настроенной общественностью и представляют Москву светочем демократии. Так преподнес ведущий телеканала «Мтавари» Георгий Габуния, ранее отличившийся нецензурным монологом в адрес президента России Владимира Путина, шаг, сделанный сыном российского бизнесмена в Грузии. В пространной речи прояснилась и причина поступка молодого Чачии — «отец лишил сына всего и фактически оставил без наследства».

Жан-Батист Грез . Проклятие отца: Неблагодарный сын. 1777

Вышедшая в эфир воскресным вечером передача уже заслужила десятки откликов в соцсетях. Большая часть пользователей соцсетей одобрила решение сына «пролить свет на предательские деяния отца», часть пользователей эта новость удивила, иных возмутила.

«Тебя, Чачия, так волнует Грузия и ее будущее? За… в свою заброшенную Россию и прекрати изменять Грузии. Ты не человек», — «в сердцах» и возмущении от услышанного написала на странице телеканала «Мтавари» в соцсети Facebook пользователь И. С.

«Негодяи они! Оказывается, Самегрело и Абхазия должны присоединиться к России, если не вся Грузия! Это ваш патриотизм, вы, духовные путанки?!» — добавил возмутительный отклик К. Ж.

«Самегрело — хребет Грузии», — ответила ему И. И. А пользователь Н. Ж. однозначно заявил, что «все, кто довел Грузию до такого состояния, — предатели».

«Фактически каждый день у нас на глазах идет оккупация. И на что нужны людям Европа и Америка, когда мы уже многие годы видим то, что происходит с нами?! Ты негодяй, ты не должен называться грузином», — написала с укором в адрес Александра Чачия пользователь Т. З.

«Их (предателей) нельзя впускать в Грузию, хотя и нынешнее правительство — не меньшие предатели», — возмущенно добавила М. О.

«Таких предателей полно как в стране, так и за ее пределами, особенно в России», — констатировала А. М.

«Когда ты лишаешь сына наследства, отцом не считаешься, а когда служишь врагам родины, ты предатель. Такие предатели и сатаны не должны существовать вообще», — возмутилась М. К.

Были и откровенно нецензурные оценки и высказывания в адрес бизнесмена Чачия и его «предательской деятельности» в пользу России, вплоть до пожеланий «издохнуть».

И лишь пользователь Ю. Г. посмел высказать отличное от остальных мнение: «Очень плохо подготовлен репортаж». И тут же заслужил осуждения и обвинения.

«Да вы такой же предатель, как и все они, мы помним ваши выходки», — написала М. О.

«Это «вы», грузины, завели в Самегрело российские войска, Балтийский флот, и это вы вместе с русскими убивали мегрелов», — ответил Ю. Г.

На этом его высказывании обсуждение передачи о «проводнике интересов России в Грузии» пока закончилось. Но, возможно, с пробуждением пользователей соцсетей оно получит продолжение.