В Оренбургской области произошло объединение отделений станций скорой помощи в центральном медицинском округе. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил главный врач Оренбургской областной клинической станции скорой медицинской помощи Валентин Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

«Вот и закончилась весна, и наступило долгожданное лето. Эта весна была жарче, чем обычно, но не только в плане температурных рекордов, но и в плане развития службы скорой медицинской помощи в нашей области. Мы завершили присоединение к Оренбургской областной клинической станции скорой медицинской помощи отделений СМП из районов центрального медицинского округа — это город Оренбург, Соль-Илецкий городской округ, Оренбургский, Переволоцкий, Новосергиевский, Илекский, Акбулакский, Беляевский, Саракташский, Александровский, Шарлыкский, Сакмарский, Октябрьский и Тюльганский районы, мы организовали переадресацию всех вызовов скорой помощи как по телефонам 03 и 103, так и по единому номеру вызова экстренных служб 112 из этих территорий в единую диспетчерскую города Оренбурга, мы видим все 112 бригад, которые оказывают помощь в центральном округе нашей области и направляем ближайшую свободную бригаду на экстренный вызов вне зависимости от её дислокации», — отметил медик.

Такая оптимизация вызвала негодование у оренбуржцев. В соцсетях люди эмоционально комментируют новшество. Пользователи считают, что теперь скорую помощь можно и не дождаться, бригада доедет для того, чтобы зафиксировать смерть. Некоторые иронично замечают, почему не организовать выезд бригады скорой помощи в оренбургское село, например, из Москвы.

«Врачи должны лечить, а не катиться по часу из города в город», — сказала Людмила Ф.

«Развалили всë в пух и прах! Геноцид собственного народа!» — возмущается Виктор М.

Mz.mosreg.ru Врачи скорой помощи

Подписчики пабликов в соцсети «ВКонтакте» предрекают, что зимой и в осенне-весеннюю распутицу селянам придется тяжко. Собственно, уже имеющие свои автомобили жители отдаленных сёл не надеются на приезд скорой помощи, а сами отвозят своих заболевавших родственников и знакомых в больницы.

«Если у человека инфаркт и живёт он в отдалённом селе, то всё?! Можно ложиться и помирать? Пока с Орена (Оренбурга) приедет первая освободившееся бригада… Но это полный бред. Какая оптимизация в медицине, какие улучшения?» — недоумевает Наталья К.

«О чем речь, две недели назад в Оренбурге вызывали скорую. Ждали больше часа. Звонили повторно. Приехала фельдшер сделала три укола, сказала «что-нибудь да поможет» и уехала. Аппарата ЭКГ с собой нет, сердце не послушала. Это ехали на вызов с высоким давлением. А ругаться у больного человека сил нет. И это областной центр», — поделилась Даша В.

«У меня родители живут в Новосергиевском районе, и скорая приезжает то с Александровки, то с Переволоцка. Несколько людей уже не дождались скорой», — сообщила Марина Р.

«Это просто ужас! Это какая теперь смертность будет! Сердечные приступы, инсульты, отравления… Многие экстренные случаи будут заканчиваться смертью! Что творят, что творят? Это же истребление собственного народа!» — негодует Наталья Б.

«Сама медицина не виновата, её довели до такого состояния. Спасибо властям», — делает вывод один из комментароров.

«Порядок был, на руководящие должности ставили компетентных людей, а не знакомых. Всё из-за кумовства, я думаю. А обычные фельдшеры ни на что не влияют», — считает Игорь М.

Mos.ru Врачи

«Оптимизация медицины — преступление», — сделал вывод Людмила Ф.

Оренбуржцы недоумевают по поводу недальновидности и безграмотности властей. Люди рады бы следить за своим здоровьем, на деле это оказывается трудновыполнимым. К узким специалистам попасть сложно. В объединениях и укрупнениях медорганизаций, несмотря на заверения высокопоставленных чиновников о повышении качества обслуживания и доступности услуг, оренбуржцы видят зло. Пользователи даже пожелали министру здравоохранения Татьяне Савиновой на себе испытать «радость» оптимизации: заболеть в далеком селе и попытаться вызвать скорую, и чтобы бригада ехала из другого района.

«Да здравствует Савинова со своей реорганизацией. Пока скорая приедет, остаётся только зафиксировать смерть. Это придумали ДУРАКИ, которые не знают расстояния между посёлками. От нашей деревни до района 35−40 км. И кого ждать?!» — вопрошает Светлана М.