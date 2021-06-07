Соединенные Штаты Америки не стремятся к конфликту с Россией, а наоборот, заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях в тех сферах, где требуется совместная работа, говорится в статье президента США Джозефа Байдена, опубликованной 6 июня в газете The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вызов

«Мы останемся едины в противодействии вызовам России европейской безопасности, начавшимся с агрессии на Украине», — отметил американский президент.

При этом американский лидер заверил, что Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в конфликте с Российской Федерацией, а хотят надёжности и предсказуемости в отношениях, чтобы совместно работать с Россией над вопросами контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «НАШ» и «Первый независимый». Также новость обсудили в сообществе «Факты ICTV» в видеохостинге YouTube. Некоторые указали на то, что на протяжении всей истории России ее безуспешно пытались завоевать. В свою очередь, были и те, кто указал, что цель США — стравливать между собой народы, которые ранее жили в одном государстве — Советском Союзе. Иные предположили, что Байдену, возможно, известно, что Россия достигла превосходства над Соединенными Штатами в стратегическом наступательном вооружении.

«И мы это знаем, что они не стесняются говорить, что они лучшие, что они великие. Не стесняются, что убили Каддафи, разгромили Югославию, Ливию и ещё много других стран. Они не постеснялись убить генерала Ирака и т. д. Да ещё одно — стравливать постсоветские народы или народы одной страны. Никакого стеснения, никаких угрызений совести», — написала Людмила Д.

«Сколько ни старались завоевать Русь-матушку, всегда обламывали зубы. Так и сейчас с Россией, сколько бы ни прыгали, обломаются, подавятся своими зубами. Народ сталкивают лбами», — отметила Наталия К.

(сс) The White House Владимир Путин и Джо Байден на встрече в 2011 году

«И Байден, возможно, знает, что РФ достигла превосходства над США в стратегическом наступательном вооружении, располагая куда меньшими ресурсами, и потому ей придётся делать предложение, от которого нельзя отказаться…» — добавил Константин Р.

«Да, нужно защищать демократические ценности, пусть «Твиттер» активирует страничку Трампа и выпустят из тюрем «штурмовавших» Капитолий в январе, они же также защищали демократические ценности», — отреагировал Олег Валентинович.

«Ну да. Так и Байден знает, что Путин ответит. И мало не покажется», — пишет Алла К.

«Да-да, поэтому напросился на встречу, чтобы про ценности ВВП (Владимиру Владимировичу Путину — М. Р.) рассказать», — написал Алексей С.

«России пальчиком грозит, а Украине снова бусики обещает», — отреагировала Наталья И.

«Пусть для начала научится по трапу ходить и на лужайке не спотыкаться», — добавила Виктории З.

(сс) The White House Джо Байден спускается по трапу самолета

«США вынуждены считаться с союзом России и Китая», — подытожил Alexandr K.

Напомним, 6 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о серьёзной обеспокоенности стран НАТО сотрудничеством Белоруссии с Россией.

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